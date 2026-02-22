迎收假潮！小港機場e-Gate全線開啟　最快「10秒通關」

▲高雄國際機場今年每週定期航班已超越疫情前水準。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

今（22）日是農曆春節連假最後一天，全台各地迎來大規模收假或返鄉人潮。高雄國際機場近日也迎來大批歸國旅客，移民署國境事務大隊部署人力協助疏運，並全線開啟自動查驗通關系統(e-Gate)閘道，最快10秒通關；同時針對家庭客群設立的「親子友善櫃檯」也於今年春節假期正式啟用，提供專線通關服務。

今年高雄機場每週定期航班量已超越疫情前達814班，較疫情前增加 12%，因應出國旅客人潮日益增加，目前移民署已於桃園機場、松山機場、臺中機場、高雄機場及金門水頭港旅客服務中心，全面建置完成新世代e-Gate，只要年滿10 歲且身高 120 公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，最快10 秒即可完成便捷的通關服務。

▲高雄國際機場針對家庭客群推出親子友善櫃檯。（圖／記者許宥孺翻攝）



值得注意的是，移民署特別針對家庭客群設立的「親子友善櫃檯」，於今年新春假期正式啟用，凡行動不便、未滿2歲嬰幼兒、推嬰兒車、孕婦及單獨搭機旅行兒童皆可使用親子友善櫃檯。

不同於傳統查驗櫃檯的高聳設計，親子友善櫃檯高度僅 88 公分，讓小朋友能與移民官面對面互動，讓查驗過程變得更友善溫馨。不少攜家帶眷的旅客對此大讚「足感心」，表示這項服務讓帶孩子出國的壓力減輕不少。

移民署提醒，還沒申請使用（e-Gate）的民眾，出入國可直接在新世代（e-Gate）閘道內錄存臉部影像，或可選擇再加上擷取指紋，即可直接同步完成註冊及通關，國人註冊一次終身均得使用，即使更換護照也無需再重新註冊，歡迎出入國民眾踴躍使用。