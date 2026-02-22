川普第一反應曝光！得知關稅案被推翻　反問一句怒火中燒

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對等關稅20日遭到最高法院推翻，當時川普正在白宮與各州州長進行閉門會議，據信當他從幕僚那裡得知法院關稅案裁決時的第一反應，是反問幕僚「所以敗訴了？」，且看似冷靜但其實內心怒火中燒，提前結束會議。

川普怒火中燒 宣布加徵15%全球關稅

華爾街日報、路透報導，最高法院以6比3否決川普對全球各國徵收的關稅，衝擊其核心經濟政策，且這對川普來說無疑是一記沉重打擊。消息人士透露，川普在會議上當場反問「所以敗訴了？」，並縮短問答環節，提前離席，著手準備針對最高法院裁決的回應。

在裁決公布大約3小時過後，川普在白宮召開的記者會上火力全開，把矛頭指向2名保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）與巴雷特（Amy Coney Barrett），批評他們不愛國。

20日晚間，川普透過社群媒體發文稱，他已簽署行政命令，對所有美國貿易夥伴加徵10%全球關稅。到了21日，川普再度發文，要把關稅稅率從10%上調至15%。

在過去數月，川普與幕僚們一直在為最高法院可能推翻關稅政策做準備；知情人士稱，部分白宮高層並不看好會勝訴。

美國貿易代表：貿易協議必須遵守

在最高法院推翻關稅政策之後，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）向福斯新聞表示，外國政府必須履行既有已達成的貿易協議，「即使協議要求的稅率高於目前的15%關稅」。

葛里爾說明，馬來西亞、柬埔寨等國19%的協議稅率將維持不變，但未談判的國家如巴西可能從40%降至15%。