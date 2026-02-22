陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

▲澎湖縣長陳光復。（圖／翻攝自陳光復臉書）



記者杜冠霖／台北報導

澎湖縣長陳光復過年期間在澎湖縣文化局演藝廳發紅包時不慎重摔，一度無呼吸心跳（OHCA），緊急送往醫院搶救。民進黨澎湖縣黨部21日表示，目前陳光復縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。持續為縣長集氣祈福，盼其早日康復、平安脫險，儘速回到工作崗位，繼續為澎湖鄉親服務。

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，近日來，縣長因意外頭部受傷住院治療，社會各界高度關心，許多鄉親也持續透過電話、訊息向他詢問縣長的復原情況。對於大家的關懷與祝福，在此代表黨部，致上最誠摯的感謝。

顏家康透露，根據他目前掌握近況，目前陳光復縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。這對家屬而言，是十分重要且令人稍感寬慰的消息。

顏家康表示，縣長家屬知悉後並特別表達，這段期間各界的關心與祈福，縣民的祝福與祈願皆是陪伴他們度過艱難時刻的重要力量；同時，也由衷感謝第一線醫護人員的專業醫療與悉心照護，以及所有在第一時間提供協助與支持的朋友，讓家屬得以專心守護縣長。

顏家康指出，陳光復縣長一向以高度責任感面對公職，始終將澎湖的建設發展與鄉親福祉放在心上。此刻，我們共同的心願，就是持續為縣長集氣祈福，盼其早日康復、平安脫險，儘速回到工作崗位，繼續為澎湖鄉親服務。也懇請各界持續給予家屬與醫療團隊必要的空間與支持，讓後續照護工作得以順利進行。再次感謝每一位關心陳光復縣長的鄉親朋友。

