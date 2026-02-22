　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

▲▼ 。（圖／翻攝自陳光復臉書）

▲澎湖縣長陳光復。（圖／翻攝自陳光復臉書）

記者杜冠霖／台北報導

澎湖縣長陳光復過年期間在澎湖縣文化局演藝廳發紅包時不慎重摔，一度無呼吸心跳（OHCA），緊急送往醫院搶救。民進黨澎湖縣黨部21日表示，目前陳光復縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。持續為縣長集氣祈福，盼其早日康復、平安脫險，儘速回到工作崗位，繼續為澎湖鄉親服務。

民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，近日來，縣長因意外頭部受傷住院治療，社會各界高度關心，許多鄉親也持續透過電話、訊息向他詢問縣長的復原情況。對於大家的關懷與祝福，在此代表黨部，致上最誠摯的感謝。

顏家康透露，根據他目前掌握近況，目前陳光復縣長仍由醫療團隊持續密切照護中，生命徵象穩定，整體病況正朝好轉方向發展。這對家屬而言，是十分重要且令人稍感寬慰的消息。

顏家康表示，縣長家屬知悉後並特別表達，這段期間各界的關心與祈福，縣民的祝福與祈願皆是陪伴他們度過艱難時刻的重要力量；同時，也由衷感謝第一線醫護人員的專業醫療與悉心照護，以及所有在第一時間提供協助與支持的朋友，讓家屬得以專心守護縣長。

顏家康指出，陳光復縣長一向以高度責任感面對公職，始終將澎湖的建設發展與鄉親福祉放在心上。此刻，我們共同的心願，就是持續為縣長集氣祈福，盼其早日康復、平安脫險，儘速回到工作崗位，繼續為澎湖鄉親服務。也懇請各界持續給予家屬與醫療團隊必要的空間與支持，讓後續照護工作得以順利進行。再次感謝每一位關心陳光復縣長的鄉親朋友。
 

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南科意外！群創員工遭重物砸破頭　無呼吸心跳
很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫
娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗
吳淡如氣炸！退休族被騙250萬　車手喊：沒錢賠
怒曝台遊客劣質行徑！　日旅館最新發文曝

韓國瑜高雄助選「雙面刃」？　柯志恩搶中間票、勝敗變數為陳其邁

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬「投資計畫不變」原因曝

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅「違法」。在野黨也呼籲撤回撤回ART協議。而日本、韓國皆在第一時間宣布，不影響接下來對美投資計畫。總統賴清德稍早表示，政府隨時有最新掌握，也有充足的準備，政府的目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保相較於主要競爭國家相對優勢，審慎化解任何可能風險，繼續做國人與產業最堅實的後盾。

澎湖縣長陳光復摔倒搶救病況民進黨

