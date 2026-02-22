　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅「違法」。川普20日宣布依其他法源對全球徵收10％進口關稅，21日稱要提高至15％，並預告未來數月將推出符合法律規範的關稅措施。日、韓和國際上多數國家已經表態，對等關稅協議不受影響，會繼續履約生效執行。綠委王定宇表示，談判團隊率先談成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，對台灣經貿是國際公認的大利多，也不受判決影響，要求「拉倒不算」的這些人是要台灣當第一個跟川普翻臉國家？

王定宇表示，跨國貿易談判牽動產業界跟數以千萬計的勞工，不該拿來政黨惡鬥，受害的會是國家跟全體人民，這二天有群拼命帶風向攻擊說「為什麼台灣急著第一個跟美國簽關稅協議」，幾乎同一群人從去年8月就不斷攻擊「別國已經簽完，台灣為什麼那麼慢？」嫌太快、嫌太慢的都是他們。

對於談判重點，王定宇指出，事實台灣是談的比別國慢一點，而慢的原因是台灣政府連同232條款豁免一併談，台灣屬於適用232條款已調查或正在調查中項目，占台灣輸美金額76％，談判團隊談成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，對台灣經貿是國際公認的大利多，而這個成果不會受美國最高法院這次判決影響，台灣是全球領先取得232最惠國優勢的國家。

王定宇直言，一覺醒來，有沒有發現川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）再次宣布，依據1974年《貿易法》122條款向全球各國課徵15％臨時進口關稅（數小時前為10%），還在拿10%攻擊談判結果的，睡醒了嗎？

王定宇表示，台灣當然要審慎因應這些局勢變化，觀察競爭對手國的反應也是一種方式，日、韓和國際上多數國家已經表態，對等關稅協議不受影響，會繼續履約生效執行，不會重啟談判。如果聽一些趙老、翁上人之流的人說的「拉倒不算、重啟談判」，台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意吧！

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

川普加徵關稅　卓榮泰回應了

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

金釵遭打敗　黃國昌合體陳彥廷：當他後盾

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

美國總統川普對等關稅20日遭到最高法院推翻，當時川普正在白宮與各州州長進行閉門會議，據信當他從幕僚那裡得知法院關稅案裁決時的第一反應，是反問幕僚「所以敗訴了？」，且看似冷靜但其實內心怒火中燒，提前結束會議。

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

川普關稅核彈引爆！比特幣失守6.8萬美元　市值蒸發逾兆

川普關稅核彈引爆！比特幣失守6.8萬美元　市值蒸發逾兆

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

美媒：川普考慮「斬首」哈米尼父子！

美媒：川普考慮「斬首」哈米尼父子！

川普關稅最高法院台灣經貿232條款行政院民進黨王定宇

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

