川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅「違法」。川普20日宣布依其他法源對全球徵收10％進口關稅，21日稱要提高至15％，並預告未來數月將推出符合法律規範的關稅措施。日、韓和國際上多數國家已經表態，對等關稅協議不受影響，會繼續履約生效執行。綠委王定宇表示，談判團隊率先談成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，對台灣經貿是國際公認的大利多，也不受判決影響，要求「拉倒不算」的這些人是要台灣當第一個跟川普翻臉國家？

王定宇表示，跨國貿易談判牽動產業界跟數以千萬計的勞工，不該拿來政黨惡鬥，受害的會是國家跟全體人民，這二天有群拼命帶風向攻擊說「為什麼台灣急著第一個跟美國簽關稅協議」，幾乎同一群人從去年8月就不斷攻擊「別國已經簽完，台灣為什麼那麼慢？」嫌太快、嫌太慢的都是他們。

對於談判重點，王定宇指出，事實台灣是談的比別國慢一點，而慢的原因是台灣政府連同232條款豁免一併談，台灣屬於適用232條款已調查或正在調查中項目，占台灣輸美金額76％，談判團隊談成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，對台灣經貿是國際公認的大利多，而這個成果不會受美國最高法院這次判決影響，台灣是全球領先取得232最惠國優勢的國家。

王定宇直言，一覺醒來，有沒有發現川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）再次宣布，依據1974年《貿易法》122條款向全球各國課徵15％臨時進口關稅（數小時前為10%），還在拿10%攻擊談判結果的，睡醒了嗎？

王定宇表示，台灣當然要審慎因應這些局勢變化，觀察競爭對手國的反應也是一種方式，日、韓和國際上多數國家已經表態，對等關稅協議不受影響，會繼續履約生效執行，不會重啟談判。如果聽一些趙老、翁上人之流的人說的「拉倒不算、重啟談判」，台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意吧！