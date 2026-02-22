川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

▲ 川普去年4月宣布的對等關稅被裁定違法。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日做出重大裁決，認定總統川普去年動用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅的做法逾越職權，估計將影響高達1300億美元（約4.1兆台幣）的關稅收入，為美國貿易政策投下震撼彈，也開啟了一場新的關稅攻防戰。

裁決一出爐，川普隨即改以1974年《貿易法》第122條為依據，簽署命令對全球進口商品課徵10%臨時關稅，隔天更在社群媒體上宣布將稅率提高至15%。以下請見BBC統整已知的川普關稅資訊與尚未解決的問題。

●哪些關稅被認定違法？原因為何？

最高法院裁決明確指出，憲法賦予國會而非總統制定新稅收的權力，且IEEPA監管範圍並不涉及增加財政收入。

川普當初援引此法，先是在2月以芬太尼走私為由對中國、墨西哥和加拿大課稅，隨後在所謂「解放日」大規模擴張，對全球近乎所有國家課徵10%至50%不等的關稅，理由是美國貿易逆差構成「非常且異常威脅」。

但川普過去一年實施的部分關稅並未受此判決影響，援引1962年《貿易擴張法》第232條以國安為由課徵的鋼鐵、鋁材、木材及汽車產業關稅仍將維持有效。

●川普改變法源依據祭出新的臨時關稅

《貿易法》第122條賦予總統最多150天、稅率上限15%的關稅權限，期限屆滿後需經國會同意。不過智庫卡托研究所（Cato Institute）指出，該法並未明確禁止總統在150天後取消關稅，再以新的緊急狀態為由重新啟動，形成潛在漏洞。

財政部長貝森特表示，透過結合《貿易法》第122條、《貿易擴張法》第232條及《貿易法》第301條關稅措施，「2026年關稅收入實質上將保持不變」，彌補IEEPA關稅被判違法的損失。

●消費者與企業會因關稅違法獲得退款嗎？

IEEPA關稅估計已為美國財政部帶來約1300億美元（約4.1兆台幣）收入，但最高法院未就退款問題提供指引。

川普指出，任何可能的退款事宜預計都將纏訟多年。貝森特表示，這筆已入帳的款項「存在爭議」，可能由國際貿易法院處理。

專家認為，主要受益者將是大型企業，因小公司缺乏申請退款的資金與資源。民主黨籍伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）更要求白宮對每個美國家庭退款1700美元（約5.4萬台幣），以補償關稅造成的損失。

自由派智庫Groundwork Collective的政策和倡議負責人雅克斯（Alex Jacquez）稱，判決前已有逾1000家企業要求退還關稅，且料將持續增加。

●目前有哪些關稅正在生效？

新關稅將自當地24日午夜（台灣下午1時）起生效，涵蓋幾乎所有進口商品。白宮官員透露，即使是英國、印度和歐盟等已和美國簽署貿易協定的國家和地區也將面臨第122條關稅，而非先前談判的優惠稅率，但川普政府期望這些國家繼續遵守協定中的讓步條款。

部分商品獲得豁免，包括關鍵礦產、金屬、能源產品、天然資源、糧食作物、藥品、電子產品、汽車及航太產品等，書籍等資訊類物品、捐贈品及隨身行李也不課稅。《美加墨協定》（USMCA）涵蓋的商品同樣豁免，加拿大總理卡尼多次強調該國因此享有全球最低關稅率。

川普同時維持針對低價商品的課稅政策，去年已終止800美元以下商品免關稅的「最低限度豁免」規定。

