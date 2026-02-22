　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

▲ 川普去年4月宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日針對川普政府對等關稅政策做出裁決後，川普火速祭出替代方案，宣布將引用1974年《貿易法》第122條重啟關稅攻勢。這項從未被動用過的法條將為美國總統經濟政策寫下歷史新頁，也令外界憂心全球貿易戰恐怕只是短暫休兵。

川普在法院裁決後強調，「最高法院並未推翻關稅本身，他們只是否決了《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）中一種特定法源的運用」，並宣布將簽署行政命令，對所有國家課徵10%關稅，取代部分被廢除的稅項，隔天隨即宣布上調至15%。川普政府高層數月前便透露握有「B計畫」，如今看來這套備案將使高額進口稅實質上維持不變。

122條款設15%上限　150天後需國會批准

Axios報導，《貿易法》第122條賦予總統在特定條件下對外國商品實施臨時性貿易限制的權力，包括關稅或配額措施。但相較被否決的IEEPA，這條法律設有明確上限，關稅最高不得超過15%，實施期限為150天，到期後須獲國會批准才能延長。

值得注意的是，卡托研究所（Cato Institute）指出，第122條一大特色是無需進行其他貿易法規要求的冗長調查程序，使總統能快速啟動全球性關稅。更引發討論的是，總統理論上可在150天期限屆滿後讓措施失效，接著重新宣告國際收支失衡緊急狀態，藉此重啟時間表，形成「無限輪迴」的可能性。

尼克森時代立法　原為短期危機工具

這部《貿易法》誕生於1970年代美國經濟動盪時期，當時美國正面臨嚴重貿易逆差。時任總統尼克森宣示改善國際收支平衡目標後國會通過此法，旨在提供緊急工具防止美元在外匯市場貶值，並修正國際收支失衡問題。然而第122條原先用於處理短期危機，而非長期貿易政策工具。

川普多管齊下　啟動301條款、232條款調查

除了第122條，川普也宣告將啟動「多項」301條款調查，保護美國免受不公平貿易行為侵害。《貿易法》第301條授權美國貿易代表署（USTR）調查他國不當貿易作為並課徵報復性關稅，川普第一任期曾據此對中國商品開徵關稅，多數至今仍在實施中。

另外，川普也提及1962年《貿易擴張法》第232條，該條款允許基於國家安全考量限制特定產品或產業進口。川普政府已據此對鋼鋁產品課稅，過去一年更針對多個主要進口部門展開12項相關調查；還有1930年《關稅法》第338條，容許政府對「歧視美國商業」的國家商品課稅。

曾任拜登政府美國貿易代表署法律總顧問的佩許（Greta Peisch）表示，「沒有任何貿易授權像IEEPA那樣快速且有彈性，但假以時日，政府或許能建構出類似架構。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲員工被砸頭死亡　群創發聲：深感遺憾
老高被爆離婚！小茉神隱…「4手同框」拜年照網熱議
川普第一反應曝光！關稅案被推翻　反問一句怒火中燒
黃國昌首合體「家樂福員工」：我當他最強後盾
川普動用沉睡50年法條！　全球關稅恐陷「無限輪迴」
中壢小姊妹刮中百萬！　眼框泛紅緊握對方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

川普第一反應曝光！得知關稅案被推翻　反問一句怒火中燒

加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

仙氣飄飄藏危機！這款飲料「喝錯」恐害胃炸裂　急診醫師示警

日本知名「裸男祭」恐怖踩踏事故！3人昏迷無意識　6人送醫

川普考慮「斬首」哈米尼父子！　五角大廈提供多項打擊伊朗方案

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

不只金價創新高！連銀、銅也暴漲　日本「5圓硬幣」身價超車面額

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

川普第一反應曝光！得知關稅案被推翻　反問一句怒火中燒

加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

仙氣飄飄藏危機！這款飲料「喝錯」恐害胃炸裂　急診醫師示警

日本知名「裸男祭」恐怖踩踏事故！3人昏迷無意識　6人送醫

川普考慮「斬首」哈米尼父子！　五角大廈提供多項打擊伊朗方案

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

不只金價創新高！連銀、銅也暴漲　日本「5圓硬幣」身價超車面額

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！營養師揭3恐怖後果

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

群創南科廠30歲男員工遭「重物砸頭」身故　公司：深感遺憾

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

明天要上班上學！如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常

AI助理下載量翻倍　ChatGPT年營收破千億史上最快

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

國際熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

不只金價飆　日本「5圓硬幣」身價超車面額

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

川普加徵10%關稅　日官員：可以理解

日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！3昏迷

詭異自燃！婦獨自燒成灰　家具卻完好

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

更多熱門

相關新聞

川普關稅武器升級前的「換彈匣」

川普關稅武器升級前的「換彈匣」

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，牽動全球政經局勢變化。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今天表示，這是關稅武器即將升級前的「換彈匣」，當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301這種正式程序，談判空間恐將更小，呼籲台灣政府、朝野不要誤判情勢。

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

美媒：川普考慮「斬首」哈米尼父子！

美媒：川普考慮「斬首」哈米尼父子！

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

關鍵字：

川普關稅政策貿易戰122條款美國貿易

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面