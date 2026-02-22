加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

▲ 川普去年4月宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日針對川普政府對等關稅政策做出裁決後，川普火速祭出替代方案，宣布將引用1974年《貿易法》第122條重啟關稅攻勢。這項從未被動用過的法條將為美國總統經濟政策寫下歷史新頁，也令外界憂心全球貿易戰恐怕只是短暫休兵。

川普在法院裁決後強調，「最高法院並未推翻關稅本身，他們只是否決了《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）中一種特定法源的運用」，並宣布將簽署行政命令，對所有國家課徵10%關稅，取代部分被廢除的稅項，隔天隨即宣布上調至15%。川普政府高層數月前便透露握有「B計畫」，如今看來這套備案將使高額進口稅實質上維持不變。

122條款設15%上限 150天後需國會批准

Axios報導，《貿易法》第122條賦予總統在特定條件下對外國商品實施臨時性貿易限制的權力，包括關稅或配額措施。但相較被否決的IEEPA，這條法律設有明確上限，關稅最高不得超過15%，實施期限為150天，到期後須獲國會批准才能延長。

值得注意的是，卡托研究所（Cato Institute）指出，第122條一大特色是無需進行其他貿易法規要求的冗長調查程序，使總統能快速啟動全球性關稅。更引發討論的是，總統理論上可在150天期限屆滿後讓措施失效，接著重新宣告國際收支失衡緊急狀態，藉此重啟時間表，形成「無限輪迴」的可能性。

尼克森時代立法 原為短期危機工具



這部《貿易法》誕生於1970年代美國經濟動盪時期，當時美國正面臨嚴重貿易逆差。時任總統尼克森宣示改善國際收支平衡目標後國會通過此法，旨在提供緊急工具防止美元在外匯市場貶值，並修正國際收支失衡問題。然而第122條原先用於處理短期危機，而非長期貿易政策工具。

川普多管齊下 啟動301條款、232條款調查

除了第122條，川普也宣告將啟動「多項」301條款調查，保護美國免受不公平貿易行為侵害。《貿易法》第301條授權美國貿易代表署（USTR）調查他國不當貿易作為並課徵報復性關稅，川普第一任期曾據此對中國商品開徵關稅，多數至今仍在實施中。

另外，川普也提及1962年《貿易擴張法》第232條，該條款允許基於國家安全考量限制特定產品或產業進口。川普政府已據此對鋼鋁產品課稅，過去一年更針對多個主要進口部門展開12項相關調查；還有1930年《關稅法》第338條，容許政府對「歧視美國商業」的國家商品課稅。

曾任拜登政府美國貿易代表署法律總顧問的佩許（Greta Peisch）表示，「沒有任何貿易授權像IEEPA那樣快速且有彈性，但假以時日，政府或許能建構出類似架構。」