國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普考慮「斬首」哈米尼父子！　五角大廈提供多項打擊伊朗方案

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國五角大廈已提供多項打擊伊朗的方案供川普選擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普正面臨攸關中東局勢的重大抉擇。根據美國媒體Axios報導，五角大廈已向川普提交多項軍事打擊伊朗的方案，其中最激進的選項是直接「斬首」伊朗最高領袖哈米尼及其子穆吉塔巴，徹底剷除伊朗神權統治集團。與此同時，川普政府也釋出願意考慮伊朗進行「象徵性」核濃縮的談判空間，但前提是必須完全杜絕伊朗製造核武的可能性。

五角大廈備妥斬首計畫　川普尚未決定

一位川普的資深顧問透露，美國國防部已針對各種情境準備好對應方案，「其中一個選項是直接幹掉阿亞圖拉（哈米尼）、他的兒子和所有毛拉（伊斯蘭教士）」。這位顧問坦言，「總統會選擇什麼沒人知道，我認為他自己也還不清楚」。另一名消息人士證實，刺殺哈米尼父子的計畫在數周前就已呈報給川普。

美國白宮發言人凱利表示，「媒體可以盡情揣測總統的想法，但只有川普總統自己知道他會或不會做什麼」。另一位川普資深顧問說，「總統還沒決定要發動攻擊，我知道這點是因為我們還沒動手。他可能永遠不會這麼做，也可能明天一醒來就說『就是現在』」。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

▲美媒稱，美方不排除斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

談判仍有空間　伊朗將提詳細方案

儘管軍事選項已經備妥，外交談判的大門尚未完全關閉。美國高階官員向Axios透露，如果伊朗提出的核計畫只包含「小規模、象徵性的濃縮活動」，並能提供詳細證據證明不構成威脅，美方願意研究這項提案。

伊朗外交部長阿巴斯·阿拉奇20日表示，伊朗的核提案將在未來2到3天內定案。他在接受MSNBC《早安！喬》節目專訪時強調，「我們現在討論的是如何確保伊朗的核計畫，包括濃縮活動，是和平用途且永遠保持和平」。阿拉奇也否認伊朗曾在談判中提議暫停濃縮計畫，並宣稱美方在17日的日內瓦會談中並未要求伊朗接受「零濃縮」。

美方紅線明確　要求完整監督機制

對此，美國官員的說法卻與伊朗大相逕庭。一位美國高階官員指出，川普的特使史蒂夫·威特科夫和賈里德·庫許納在日內瓦會談中已明確告知阿拉奇，川普的立場就是伊朗境內「零濃縮」。美國官員強調，「我們會看看他們給我們什麼書面提案。根據那份文件，我們會判斷他們有多認真。球在他們那邊」。

美方要求伊朗提出的方案必須「非常詳細」，並證明伊朗核計畫將是「無害的」。國際原子能總署負責人拉斐爾·格羅西也參與了談判，並建議採取「技術措施」確保伊朗核計畫不會「被轉用於非和平目的」。

這些技術措施可能包括讓聯合國核查人員重返伊朗進行嚴密監督，以及移除或稀釋埋藏在伊朗核設施中、重達450公斤的高濃縮鈾。

美軍撤離中東基地　為衝突做準備

在外交與軍事兩手準備的同時，美軍已開始從中東部分基地撤離人員。《紐約時報》20日引述美國官員報導，已有數百名美軍從烏代德空軍基地撤出，美國海軍第五艦隊在巴林的多個基地也展開人員撤離行動。

土耳其官媒《安納杜魯新聞社》分析，這項舉動被解讀為預防性措施，外界普遍預期一旦美國攻擊伊朗，伊朗將報復區域內的美軍基地。美國智庫卡托研究所研究員凱瑟琳·湯普森表示，美方此舉看來像在為更持久的衝突做準備，五角大廈顯然預見伊朗的反擊可能對區域內美軍基地造成重大風險。美軍目前仍駐紮在伊拉克、敘利亞、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦及阿拉伯聯合大公國等國基地。

 
快訊／南科意外！群創員工遭重物砸破頭　無呼吸心跳
很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫
娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗
吳淡如氣炸！退休族被騙250萬　車手喊：沒錢賠
怒曝台遊客劣質行徑！　日旅館最新發文曝

我個人過去的多篇文章早已指出，美國總統川普推動的全球性「對等關稅」，在美國憲政架構下本就站不住腳。原因並不複雜：關稅與稅收權力，依照美國憲法明確屬於國會，而非總統。這不是事後諸葛，而是從分權制衡的基本原則出發，即可預見的制度結論。

