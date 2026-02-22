日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

▲日本旅館罕見反擊奧客行徑。（圖／翻攝自FB／藏王温泉 高砂屋旅館）



記者張靖榕／綜合報導

日本山形縣藏王溫泉區老字號旅館「高砂屋」近日因一則Google負評引發網路論戰。一名疑似來自台灣的旅客批評旅館設施老舊、隔音不佳，2晚費用12萬日圓（約新台幣2.4萬元）太貴，因此給出2星評價。旅館隨後以官方帳號發長文回應，並揭露該房客住宿期間多種惡劣行徑，留言風向多力挺旅館，而此事在台灣社群網路也成熱議話題；對此，高砂屋21日再度發文，做出最新說明。

以下粗體為高砂屋發文全文

看來昨天的事件已被台灣的網路新聞報導。在事情於相關當事人知情之前進一步擴大、導致誤解之前，我想先做出說明。

撰寫評論的這位旅客給了我們低分評價，但這同時也是旅館本身的問題，例如，設施老舊，房間內沒有廁所或淋浴設備。這些情況其實在訂房前透過查詢就可以得知，但也確實往往有不少旅客未事先確認。至於價格，請理解這是旺季期間的費率。我們對於收到低分評價感到也有責任，並將努力改進。

關於旅館方面的留言，雖然留言內容屬實，但在禮儀與常識方面的問題有時也會發生在旅客身上，而且並不限於這位旅客。因此，這類情況與國籍無關，我們並不認為「台灣人」是製造麻煩的一方。

最後，我們目前仍以平常心持續營運，沒有憤怒或悲傷。我們請大家保持冷靜，並在事情解決前持續關注事態發展。

我們剛接受了台灣媒體的採訪，相信相關內容最終會播出。我們希望各位能以冷靜的態度作出判斷。

感謝您的理解。

旅客評負評反遭曝光惡劣行徑

事件爆發最初，該名旅客表示，他於2025年12月20日與21日入住，發現房內設備陳舊，部分房間未裝窗簾，暖氣半夜會關閉需重新啟動；浴室與廁所需共用，房間位於2樓且樓梯狹窄，搬行李不便，整體體驗與昂貴的價格不符。

沒想到旅館的回應爆出該名旅客行徑惡劣，該房客竟未經允許進入已被他人預訂的房間休息，導致員工必須緊急清潔，這情況雖然可收取費用但旅館並未執行。業者接著指出，該房客還將冷凍螃蟹放入共用冰箱，解凍後汁液污染冰箱與地面，影響其他住客；房內桌面與牆壁更留下污漬，增加清潔負擔。

針對設備問題，旅館說明房間採傳統爐灶暖氣系統，12萬日圓為冬季旺季價格，包含4人2晚住宿及2份早餐，並非單人費用。旅館也表示曾提議換房，但對方以搬行李不便為由取消。

業者最後呼籲，旅客遵守基本住宿規範，避免影響他人權益。