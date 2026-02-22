　
國際

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

▲▼失格旅人！台灣遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相。（圖／翻攝自FB／蔵王温泉　高砂屋旅館）

▲日本旅館罕見反擊奧客行徑。（圖／翻攝自FB／藏王温泉　高砂屋旅館）

記者張靖榕／綜合報導

日本山形縣藏王溫泉區老字號旅館「高砂屋」近日因一則Google負評引發網路論戰。一名疑似來自台灣的旅客批評旅館設施老舊、隔音不佳，2晚費用12萬日圓（約新台幣2.4萬元）太貴，因此給出2星評價。旅館隨後以官方帳號發長文回應，並揭露該房客住宿期間多種惡劣行徑，留言風向多力挺旅館，而此事在台灣社群網路也成熱議話題；對此，高砂屋21日再度發文，做出最新說明。

以下粗體為高砂屋發文全文

看來昨天的事件已被台灣的網路新聞報導。在事情於相關當事人知情之前進一步擴大、導致誤解之前，我想先做出說明。

撰寫評論的這位旅客給了我們低分評價，但這同時也是旅館本身的問題，例如，設施老舊，房間內沒有廁所或淋浴設備。這些情況其實在訂房前透過查詢就可以得知，但也確實往往有不少旅客未事先確認。至於價格，請理解這是旺季期間的費率。我們對於收到低分評價感到也有責任，並將努力改進。

關於旅館方面的留言，雖然留言內容屬實，但在禮儀與常識方面的問題有時也會發生在旅客身上，而且並不限於這位旅客。因此，這類情況與國籍無關，我們並不認為「台灣人」是製造麻煩的一方。

最後，我們目前仍以平常心持續營運，沒有憤怒或悲傷。我們請大家保持冷靜，並在事情解決前持續關注事態發展。

我們剛接受了台灣媒體的採訪，相信相關內容最終會播出。我們希望各位能以冷靜的態度作出判斷。

感謝您的理解。

旅客評負評反遭曝光惡劣行徑

事件爆發最初，該名旅客表示，他於2025年12月20日與21日入住，發現房內設備陳舊，部分房間未裝窗簾，暖氣半夜會關閉需重新啟動；浴室與廁所需共用，房間位於2樓且樓梯狹窄，搬行李不便，整體體驗與昂貴的價格不符。

沒想到旅館的回應爆出該名旅客行徑惡劣，該房客竟未經允許進入已被他人預訂的房間休息，導致員工必須緊急清潔，這情況雖然可收取費用但旅館並未執行。業者接著指出，該房客還將冷凍螃蟹放入共用冰箱，解凍後汁液污染冰箱與地面，影響其他住客；房內桌面與牆壁更留下污漬，增加清潔負擔。

針對設備問題，旅館說明房間採傳統爐灶暖氣系統，12萬日圓為冬季旺季價格，包含4人2晚住宿及2份早餐，並非單人費用。旅館也表示曾提議換房，但對方以搬行李不便為由取消。

業者最後呼籲，旅客遵守基本住宿規範，避免影響他人權益。

► 失格旅人！台遊客2星負評戰日本旅館　業者怒曝私闖客房真相

02/20 全台詐欺最新數據

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運
日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

不只金價創新高！連銀、銅也暴漲　日本「5圓硬幣」身價超車面額

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

川普拿新法源加徵10%關稅　日官員喊「可以理解」曝背後原因

詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

不只金價創新高！連銀、銅也暴漲　日本「5圓硬幣」身價超車面額

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

川普拿新法源加徵10%關稅　日官員喊「可以理解」曝背後原因

詭異自燃！婦坐椅上「獨自燒成灰」家具卻完好　FBI調查結果曝

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

29歲陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他坦言：準確率95%，免不了幻覺

快訊／北市清晨傳搶案！計程車遭劫匪「整輛開走」　警鎖定2嫌

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

外國旅客過年塞滿北京！「小語種導遊」需求提升…日薪漲至11K

從販毒到握壽司！更生人5封信打動「三多屋」老闆　苦練廚藝奪獎

高雄楠仔坑運動中心完工！市府盼打造北高雄全齡化高品質健身空間

「寶佳大道」年交易1392筆居中市之冠　中古屋2字頭買得到

韓國瑜高雄助選「雙面刃」？　柯志恩搶中間票、勝敗變數為陳其邁

大谷翔平回天使主場敲安！道奇15比2大勝天使　栗山英樹場邊觀戰

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

暖男劉冠廷合照不給她蹲　楊貴媚：可以啦！我有代言固X伸

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

我個人過去的多篇文章早已指出，美國總統川普推動的全球性「對等關稅」，在美國憲政架構下本就站不住腳。原因並不複雜：關稅與稅收權力，依照美國憲法明確屬於國會，而非總統。這不是事後諸葛，而是從分權制衡的基本原則出發，即可預見的制度結論。

台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

