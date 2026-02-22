　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台連下4天！　溼答答時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周四起全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆提醒，周四到周日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會；未來一周已經趨向是變動快速的春季型天氣，陰晴不定，氣溫上下起伏快速。

今晚東北季風增強

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖于霆說，今天是農曆年假最後一天，受到偏東風環境影響，在東半部全天偶飄雨，西半部仍維持晴到多雲天氣。

廖于霆表示，預測今晚到周一上半天有波東北季風短暫增強過程，北部、東北部將轉為多雲時陰陣雨天氣，其他地區不受影響；到了周一白天，東北季風又快速減弱，轉偏東風環境，僅東半部仍有短暫雨，其他地區是多雲時晴的穩定天氣。

周四起全台有雨

廖于霆指出，展望未來一周天氣系統變動快速，周一、周二天氣較好；周三有波明顯的東北季風南下，北部、東半部將轉為陰陣雨天氣，中南部較不受影響；周四到周日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會。

廖于霆提到，氣溫方面，周一、周二各地仍是白天暖熱，早晚寒冷，日夜溫差大，各地高溫可達27-29度，低溫則在18-20度之間；周三因有冷空氣南下，北部、東北部高溫驟降到20-23度，中南部及東南部仍可維持28-30度左右，低溫方面，北部、東北部降到17-18度，中南部與東南部則在19-21度。

春季型天氣變動快速

廖于霆表示，周四、周五北部、東北部氣溫很快回升到24-27度；周六到周日另波東北季風南下，北部、東北部高溫又降到20度左右；中南部及東南部氣溫波動不大，白天高溫28-30度，低溫19-22度。

廖于霆說，未來一周已經趨向是變動快速的春季型天氣，陰晴不定，氣溫上下起伏快速，建議要多更新氣象資訊，做好保暖，以免感冒著涼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台連下4天！　溼答答時間曝
賈吉雙響、瓊斯炸裂！洋基20比3狂電老虎　李灝宇敲安
深夜救命聲！轎車撞民宅大火　駕駛受困45%燒燙傷
老高驚爆逃稅遭罰18億！傳被扣留　網揪疑點喊太假
3波鋒面接力！　後面「雨更大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台連下4天！　溼答答時間曝

迴轉壽司店「為何都提供熱綠茶？」　內行曝原因...長知識了

台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

大樂透加碼「今4好運生肖」　招財數字來了

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

初六收假「國道11處易塞」　國5北上恐連堵10小時

老高驚爆逃稅遭罰18億！傳回大連被扣留　網揪疑點喊太假

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服　男隔天1句超渣！全場噴爆

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

全台連下4天！　溼答答時間曝

迴轉壽司店「為何都提供熱綠茶？」　內行曝原因...長知識了

台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

大樂透加碼「今4好運生肖」　招財數字來了

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

初六收假「國道11處易塞」　國5北上恐連堵10小時

老高驚爆逃稅遭罰18億！傳回大連被扣留　網揪疑點喊太假

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服　男隔天1句超渣！全場噴爆

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

黑暗水道的引路人！點頭員葉軒甫一「點」守護視障泳將

全台連下4天！　溼答答時間曝

忘記排氣定檢小心機車牌照被註銷！　3步驟重新申領

法拉利「Daytona SP3升級方案」問世！限量超跑動力＆聲浪更生猛

2月22日星座運勢／牡羊創業收益大豐收！　金牛出門必遇極品桃花

義大醫療勇奪醫策會6項品質認證 　杜元坤：專業溫度守護南台灣

姐妹花遭母親男友性侵　性防課脫口「我也有」揪淫狼

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

暖男劉冠廷合照不給她蹲　楊貴媚：可以啦！我有代言固X伸

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

老高爆逃稅罰18億遭扣留？網不信狂打臉

全台有雨！　2波溼答答時間曝

快訊／初五大樂透1注獨得　頭獎落台南

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

過年尾聲「最鼻酸一幕」！阿嬤：又剩我一個人了

更多熱門

相關新聞

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

即將進入3月春天，三波鋒面接力！氣象專家吳德榮表示，3月2日、3月3日鋒面通過，影響範圍擴大，雨勢亦較強。

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

全台有雨！　2波溼答答時間曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

老高爆逃稅罰18億遭扣留？網不信狂打臉

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面