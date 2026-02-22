全台連下4天！　溼答答時間曝

▲周四起全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆提醒，周四到周日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會；未來一周已經趨向是變動快速的春季型天氣，陰晴不定，氣溫上下起伏快速。

今晚東北季風增強

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖于霆說，今天是農曆年假最後一天，受到偏東風環境影響，在東半部全天偶飄雨，西半部仍維持晴到多雲天氣。

廖于霆表示，預測今晚到周一上半天有波東北季風短暫增強過程，北部、東北部將轉為多雲時陰陣雨天氣，其他地區不受影響；到了周一白天，東北季風又快速減弱，轉偏東風環境，僅東半部仍有短暫雨，其他地區是多雲時晴的穩定天氣。

周四起全台有雨

廖于霆指出，展望未來一周天氣系統變動快速，周一、周二天氣較好；周三有波明顯的東北季風南下，北部、東半部將轉為陰陣雨天氣，中南部較不受影響；周四到周日受華南水氣東移影響，全台各地都有陣雨發生機會。

廖于霆提到，氣溫方面，周一、周二各地仍是白天暖熱，早晚寒冷，日夜溫差大，各地高溫可達27-29度，低溫則在18-20度之間；周三因有冷空氣南下，北部、東北部高溫驟降到20-23度，中南部及東南部仍可維持28-30度左右，低溫方面，北部、東北部降到17-18度，中南部與東南部則在19-21度。

春季型天氣變動快速



廖于霆表示，周四、周五北部、東北部氣溫很快回升到24-27度；周六到周日另波東北季風南下，北部、東北部高溫又降到20度左右；中南部及東南部氣溫波動不大，白天高溫28-30度，低溫19-22度。

廖于霆說，未來一周已經趨向是變動快速的春季型天氣，陰晴不定，氣溫上下起伏快速，建議要多更新氣象資訊，做好保暖，以免感冒著涼。