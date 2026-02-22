娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

▲華航。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者張靖榕／綜合報導

中華航空A330機隊蘇姓副機師爆婚外情並引收到多起恐嚇訊息，華航以影響公司聲譽與飛安為由，將他調任簽派中心航務員。蘇男提起回復原職訴訟並追討薪資差額，但歷經審理，台灣高等法院更一審認定華航調職有其必要性，駁回上訴。

娶空姐隔年偷吃空姐

蘇男2012年與空服員妻子結婚，隔年被發現與黃姓空姐在印尼雅加達發生婚外情，雙方曾簽切結書承諾不再往來，但仍藕斷絲連。民事部分，高院判黃女賠償180萬元，蘇男賠償200萬元，夫妻最終離婚。

華航指出，2016年至2018年間多次收到與蘇男相關的威脅簡訊，包括提及放置炸彈、鎖定班表等內容，並有客艙組員收到警告訊息，認為其私生活糾紛已衍生飛安疑慮。華航2018年對蘇記過與申誡，2019年評定考績丙等，再記過2次並調任航務員，蘇男同年10月退職。

飛安要緊 蘇男想復職處處碰壁

蘇男主張婚姻糾紛與工作無關，處分違反一事不二罰原則，且應可轉調子公司台灣虎航任副機師。

桃園地院認為，基於企業經營自主與飛安考量，調職未違反勞基法，且華航與虎航為不同法人，未轉調並無違法，判蘇敗訴。

高院前審曾認定處分有重複評價疑慮，一度判華航須給付125萬7655元薪資差額。最高法院撤銷發回更審後，更一審指出，飛安要求滴水不漏，副機師若因私人糾紛引發報復風險，恐危及乘客安全，華航調整職務具正當性。法院認為航務員與副機師職責不同，薪資差異屬職務變動自然結果，不構成不利變更勞動條件，最終駁回上訴。