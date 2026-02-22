德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

▲美國明尼蘇達州明尼亞波利斯另一起執法人員射殺平民事件。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

根據美國本周公布紀錄，2025年3月，德州南帕德瑞島（South Padre Island）發生一起聯邦執法人員開槍致死事件，23歲美國公民馬蒂內茲（Ruben Ray Martinez）遭國土安全部（DHS）探員擊斃。外界認為，這起案件似乎是美國總統川普推動移民打擊行動期間，首度有美國公民死於聯邦探員槍下。

美國公民遭探員開槍射殺

路透社報導，非營利監督組織「美國監督」（American Oversight）取得的紀錄顯示，2025年3月15日當地發生一起交通事故後，國土安全部探員在協助警方維持秩序時，馬蒂內茲涉嫌駕車衝撞一名探員，另一名探員隨後連開數槍。紀錄指出，相關探員當時正執行移民查緝任務。

馬蒂內茲家屬透過律師史戴姆（Charles Stam）與史坦姆（Alex Stamm）發表聲明表示，當時馬蒂內茲正試圖配合執法單位要求，卻遭到開槍射殺，家屬呼籲進行「全面且公正的調查」。

ICE在川普政府任內動武情況激增

「美國監督」執行長朱克伍（Chioma Chukwu）指出，紀錄顯示美國移民暨海關執法局（ICE）在現行政府任內動用武力的情況明顯增加，僅今年1月，執行移民查緝的聯邦探員就對至少5人開槍，其中包括在明尼蘇達州大規模遣返行動中擊斃古德（Renee Good）與普雷蒂（Alex Pretti）。她表示，ICE內部數據顯示，動用武力事件激增近4倍，部分事件導致傷者送醫，甚至波及無辜民眾。

國土安全部發言人則回應稱，馬蒂內茲「蓄意衝撞」一名探員，另一名探員因自我防衛而開槍。

隨著死亡與開槍事件增加，川普政府的移民執法政策面臨更嚴格檢視與批評。根據資料，相關移民執法預算預計至2029年9月將達1700億美元（約新台幣5.4兆元），創下歷史新高。