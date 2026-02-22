　
台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

▲日本各地降雪。（示意圖／路透）

▲日本各地降雪。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

國人冬季前往日本追雪要小心，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）近日在京都遇上降雪卻意外跌倒，幸好沒有大礙。他提醒，「在雪地滑倒跌倒」是國人冬天赴日常見意外，身體往往來不及做出正確保護動作，容易導致受傷，除了要小心骨折與手腳挫傷等，還要注意撞到頭，可能出現腦震盪或硬腦膜下出血等症狀。

清晨路面開始解凍，是最危險的時候

林氏璧在臉書表示，當天京都因一夜大雪路面結凍，直到早上出太陽後開始解凍，「這個時候是最危險的時候」。他與妻子原本打算步行搭公車前往清水寺，但因路面過滑作罷，改回旅館叫車，卻因上班尖峰叫不到車，只能慢慢步行前往，卻看到日本女生一路超越其他人並超過他們，引起夫妻倆注意。

手撐地跌倒骨折風險大

就在考慮是否拿手機記錄畫面時，林氏璧說自己不小心以左手掌撐地、屁股著地的姿勢跌倒。確認四肢無劇痛、變形或無法活動後，他繼續行程。當下僅感左肩怪怪的、有壓痛點，未影響關節活動度，他自行判斷為肌肉軟組織拉傷。後續透過熱水澡、止痛消炎貼布、止痛藥與肌肉鬆弛劑緩解，返台後照X光與超音波，確認無骨折與肌腱損傷，僅為肌肉發炎。

林氏璧提醒，雪地跌倒最需警惕骨折風險。以手掌撐地會讓衝擊力直接傳至上肢，可能導致手腕骨折；此外也可能發生髖部或腳踝骨折。即使沒有骨折，也常見手腕與腳踝軟組織扭傷與挫傷。若不慎撞到頭部，則須留意腦震盪，甚至硬腦膜下出血等症狀。

相關新聞

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

台灣籍一家5口春節期間在日本自駕旅遊發生嚴重車禍，福島縣喜多方市國道121號19日下午發生對撞事故，一輛載有台籍旅客的轎車與對向輕型車迎頭相撞，造成3名台籍旅客骨折送醫。外交部21日表示，其中2名傷者治療後已離院，已指示駐處持續提供必要協助。

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

傅聰：日拒反省歷史「沒資格要求入常」

傅聰：日拒反省歷史「沒資格要求入常」

嗆爆南韓！日外相演說喊「竹島是日本領土」

嗆爆南韓！日外相演說喊「竹島是日本領土」

點名中國！高市宣示修訂安保3文件

點名中國！高市宣示修訂安保3文件

日本下雪京都林氏璧孔祥琪日本自助旅遊中毒者

