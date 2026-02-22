　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

▲台北市區14日午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳德榮說，周三開始連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

即將進入3月春天，三波鋒面接力！氣象專家吳德榮表示，3月2日、3月3日鋒面通過，影響範圍擴大，雨勢亦較強。

今各地高溫飆30度

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至周一台灣附近盛行東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，各地白天溫暖微熱，高溫約在30度左右，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金、馬易起霧，應注意對交通的影響。

吳德榮說，周二白天各地仍偏暖，下午起北台雲量漸增；周三鋒面掠過，北部及東半部轉有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼；周四空檔，晚起另一鋒面逐漸接近，北台轉有局部短暫降雨的機率。

3波鋒面接力轉雨

吳德榮分析，周五鋒面通過，轉雨轉涼；周六雨後多雲，北台偏涼；下周日又有鋒面接近，偶有局部短暫降雨的機率；3月2日、3月3日鋒面通過，影響範圍擴大，雨勢亦較強。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三開始連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面的對流性也有一波比一波增強的趨勢，但變化快速，考驗各國模式的模擬能力，需持續觀察模式調整。

02/20 全台詐欺最新數據

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

