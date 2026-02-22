快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

▲今晚雨區擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

8級以上強陣風要來了！中央氣象署表示，今天晚間起，基隆北海岸、大台北地區有零星短暫雨；周二晚起至周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。

12縣市陸上強風特報

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚起至周一，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天白天水氣較少，僅迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，晚起基隆北海岸、大台北地區亦有零星短暫雨；各地早晚仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15至16度，南部及花東約18到19度，白天高溫北部及東半部25至27度，中南部29、30度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一至周二白天各地早晚仍涼，僅東半部及恆春半島有局部短暫陣雨；台灣北方遠海有鋒面通過，周一基隆北海岸、大台北地區亦有零星短暫雨。

周二晚鋒面通過

氣象署預報，周二晚起至周三鋒面通過及東北季風稍增強，迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨；周四東北季風減弱，桃園以北、東半部、中部以北山區、恆春半島有局部短暫雨。

氣象署表示，周五另一鋒面影響，周六鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。