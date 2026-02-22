　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚雨區擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

8級以上強陣風要來了！中央氣象署表示，今天晚間起，基隆北海岸、大台北地區有零星短暫雨；周二晚起至周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。

12縣市陸上強風特報

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚起至周一，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天白天水氣較少，僅迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，晚起基隆北海岸、大台北地區亦有零星短暫雨；各地早晚仍涼，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭約15至16度，南部及花東約18到19度，白天高溫北部及東半部25至27度，中南部29、30度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周一至周二白天各地早晚仍涼，僅東半部及恆春半島有局部短暫陣雨；台灣北方遠海有鋒面通過，周一基隆北海岸、大台北地區亦有零星短暫雨。

周二晚鋒面通過

氣象署預報，周二晚起至周三鋒面通過及東北季風稍增強，迎風面北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨；周四東北季風減弱，桃園以北、東半部、中部以北山區、恆春半島有局部短暫雨。

氣象署表示，周五另一鋒面影響，周六鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨。

02/20 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

春節假期進入尾聲，全台各地至下周二（24日）前維持多雲到晴，僅東半部、恆春半島因迎風面有短暫陣雨情況，另提醒明晚至開工日北方海面有鋒面通過，基隆北海岸、大台北地區恐出現零星短暫雨。228連假則將迎來近期雨勢較強的一波降雨。

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

全台有雨！　2波溼答答時間曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

年假剩2天！　下波「鋒面掃台」降6℃

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

