川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

▲川普宣布全球關稅從10%升至15%。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者張靖榕／綜合報導

美國最高法院裁定總統川普去年援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的廣泛全球性關稅無效後，川普20日才宣布改依其他法源對全球徵收10％進口關稅；然而他今天又發文，將把全球關稅提高至15％，並預告未來數月將推出全新且符合法律規範的關稅措施，並啟動多項301條款與其他調查。

美國最高法院裁定無效

美國最高法院20日裁定，IEEPA並未授權總統徵收關稅的權力。川普先前依據1977年制定的IEEPA，對幾乎所有國家加徵「對等」關稅。裁決出爐後，川普當天立即簽署公告，改依1974年貿易法第122條款，對全球各國商品徵收10％進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。

再把關稅提高至15％

不過，川普21日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，經過對最高法院裁決的「徹底、詳細且全面」檢視，他認為該裁決「荒謬、拙劣且極為反美」，因此將把目前10％的全球關稅提高至法律允許的15％上限。

川普並指出，「在未來短短幾個月，川普政府將決定並發布全新且符合法律規範的關稅。」

依據1974年貿易法第122條，為因應「重大國際收支失衡」等情況，總統可在最長150天內課徵最高15％關稅，若經國會批准可延長。

美國啟動多項301條款及其他調查

此外，川普也表示，美國正啟動多項301條款及其他調查，以因應不公平貿易行為；依據貿易擴張法第232條徵收的關稅，以及現行301條款關稅將維持不變。

根據232條款，若進口產品被認定威脅國家安全，總統可採取包括提高關稅在內的調整措施；301條款則允許美國在認定他國歧視美企或違反貿易協議時加徵關稅。