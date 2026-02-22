　
福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

▲台籍家庭在日本發生車禍。（示意圖與本文無關／CFP）

▲台籍家庭在日本發生車禍。（示意圖與本文無關／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

台灣籍一家5口春節期間在日本自駕旅遊發生嚴重車禍，福島縣喜多方市國道121號19日下午發生對撞事故，一輛載有台籍旅客的轎車與對向輕型車迎頭相撞，造成3名台籍旅客骨折送醫。外交部21日表示，其中2名傷者治療後已離院，已指示駐處持續提供必要協助。

與對象車輛發生車禍釀3傷

綜合日媒報導，事故發生於19日下午4時50分許，地點在喜多方市松山町國道121號路段。警方指出，1名34歲台籍男子駕駛轎車，車上載有5名台灣人，與對向1名67歲日本婦人駕駛的輕型車發生碰撞。事故造成台籍車輛中3人骨折，傷勢嚴重。

3人骨折　2人救治後已離院

外交部表示，駐日代表處第一時間與當地警察署聯繫，掌握傷者情況，目前已有2名受傷國人接受治療後離開醫院。外交部已指示駐處持續與日本警方保持聯絡，並視情況提供國人必要協助。

我國駐日本辦事處各館連絡方式

外交部提醒，國人在海外駕車應遵守當地交通規則並注意路況，以確保行車安全。若在日本遭遇緊急情況，可聯絡我國駐日各館處尋求協助

駐日本代表處：+81-80-1009-7179、駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568、駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740、駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576、駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。
 

02/20 全台詐欺最新數據

台灣台籍日本自駕福島喜多方市外交部日韓要聞

