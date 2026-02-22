　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

▲▼台美關稅記者會-卓榮泰 。（圖／記者黃克翔攝）

▲川普加徵關稅，卓榮泰：「對於232條款的部分，美方已說明不受影響」。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

美國最高法院20日裁定總統川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅違法後，川普隨即宣布引用另一項法律對全球商品加徵10％臨時關稅。對此，行政院長卓榮泰表示，對於232條款的部分，美方已說明不受影響，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國待遇不變。

卓榮泰分析美國關稅新局　美方說明232條款部分不受影響

卓榮泰21日在臉書表示，他21日跟副院長、秘書長以及談判團隊成員針對美國關稅新局進行推估並分析，目前美國政府已宣布引用《1974年貿易法》第122條，加徵全球150天10％暫時性關稅。

卓榮泰強調，「對於232條款的部分，美方已說明不受影響，我已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變」、「對於已簽署的『對等貿易協定』的後續，我也請談判團隊審慎評估，與美國政府保持緊密聯繫，一切以確保國家及產業最大利益為目標，適時向國人說明。」

卓榮泰說，後關稅時代，全球經貿局勢是動態發展的，政府要做的是關注變局、確保成果、審慎因應，「我們會確保台灣的最佳待遇，以及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。」

卓榮泰最後說，他相信副院長鄭麗君所率領的談判團隊，能在原有的優勢基礎下，繼續確保國家最大利益，也確保產業的國際競爭力，台灣也將持續優化經貿體制、促進雙向投資機會，並且與美國建立更穩固的合作基礎，持續深化台美戰略夥伴關係，朝維護國家安全與經濟安全的共同目標努力。

鄭麗君強調232不受影響

鄭麗君21日晚間也在臉書表示，歷經過去十個月，我方經由談判已取得多項優惠待遇，如今面對美國最高法院的判決結果，政府的態度非常清楚，就是無論美國關稅政策如何變動，為產業確保最佳待遇、維繫國家競爭優勢，仍是政府唯一的目標。

鄭麗君指出，2024年占我國輸美金額76%的項目屬於適用232條款已調查或正在調查中的範圍，對我國經濟發展至關重要，歷經前階段的談判，台美已洽簽「台美投資合作MOU」，談判團隊已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響，預期將具體助益於降低相關產業衝擊。

02/20 全台詐欺最新數據

99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

