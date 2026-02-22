　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

我們想讓你知道…不是美國憲政體制辜負了川普，而是川普的性格與心智，決定了他必然走向徹底失敗的結局。而台灣，能做、也已經做的，是在這場鬧劇尚未落幕之前，盡可能讓自己少受傷害。

▲。（圖／路透） 

▲美國總統川普推動的全球性「對等關稅」，在美國憲政架構下本就站不住腳。原因並不複雜：關稅與稅收權力，依照美國憲法明確屬於國會，而非總統。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

我個人過去的多篇文章早已指出，美國總統川普推動的全球性「對等關稅」，在美國憲政架構下本就站不住腳。原因並不複雜：關稅與稅收權力，依照美國憲法明確屬於國會，而非總統。這不是事後諸葛，而是從分權制衡的基本原則出發，即可預見的制度結論。

把國家的風險管理簡化為政黨攻防　不僅是短視更是對國家利益的誤解

然而，去年台灣面對川普政府提高台灣產品關稅的沉重壓力時，卻不能因為該政策「可能違憲」，就選擇置之不理或消極以待。

理由同樣清楚：在川普式的政治風格與決策模式下，單純押注未來的司法判決，既不現實，也極度危險。惹火川普，往往只會招來更直接、更即時、也更具破壞性的報復措施，而這些措施的代價，從來不會由華府承擔，而是由出口國的企業與勞工吞下。

正因如此，在那樣的國際政治現實中，台灣任何執政團隊都不可能只把希望寄託在違憲判決上，而必須全力做出務實且合理的政策應對。

台灣派出高階代表團，投入漫長而艱難的關稅與經貿談判，並非軟弱，而是理性國家在風險極高情境下的必要作為。更重要的是，談判的實際結果對台灣而言，確實是相對有利的，至少在短期內，成功拉平了台灣與日本、韓國在美國市場中的競爭條件，避免台灣在不對稱競爭中首當其衝。

然而，隨著美國最高法院正式宣告川普關稅政策違憲，局勢卻出現了極為諷刺的反轉。那些已經與美國完成貿易協商的國家，並未因此獲得制度性保障，而是與其他國家一樣，一律被課徵10%的全球關稅。

反觀日本與韓國，因為早已與美國簽有自由貿易協定（FTA），在新一輪制度調整下，反而重新取得結構性優勢，台灣與日韓之間的競爭地位，又回到了過去那種相對不利的狀態。

表面看來，台灣過去一年多的努力，彷彿「打了水漂」。但若因此轉而取笑或嘲諷執政的民主進步黨，把國家在極端不確定情勢下的風險管理，簡化為政黨攻防或政治清算，那不僅是短視，更是對國家利益本身的誤解。

因為真正的問題，從來不在於「判決對誰有利」，而在於台灣當時若什麼都不做，風險只會更高、代價只會更重。在一個總統可以隨時翻桌、規則可以隨時被顛覆的年代，外交與經貿談判的價值，從來不只是結果，而是爭取時間、降低衝擊、避免最壞情境發生的過程本身。

未來的發展　大致可能出現兩種路徑

現在，川普轉而抬出《1974年貿易法》第122條，授權總統為因應重大國際收支失衡，可在最長150天內加徵關稅。以川普硬捍、不服輸的個性來看，這場貿易戰至少在未來五個月內不會止息。未來的發展，大致可能出現兩種路徑。

第一種情況，是川普繼續在美國法律體系內「鑽縫硬撐」，今天用這一條、明天用那一條，反覆推動高關稅政策；若再被最高法院宣告違憲，就再換一套法律工具，日復一日，直到任期結束為止。

但這條路的代價極高——關稅一再被判違憲，將引發龐大的退稅問題，累垮美國關稅體系與行政機關，也將對金融市場與企業信心造成長期傷害。更關鍵的是，一個經常被宣告違憲的總統，政治威信勢必快速崩解，甚至可能在期中選舉前就被宣告政治生命的實質終結，並連帶重創共和黨在參眾兩院的優勢。

第二種情況，也是制度上最終必然的結果：川普終究被迫承認，關稅決定權屬於國會。屆時，他勢必將美國與各國已達成的貿易協議，正式送交國會立法審議。一旦如此，台美經貿談判的成果，將「滿血復活」，重新取得制度性的法律保障，而不再只是行政命令下的政治交易。

川普被以保守派大法官為多數的聯邦最高法院「打臉」，其實並不令人意外。他自認無所不能、可以讓「美國再次偉大」的關稅政策，最終卻被美國憲政體制徹底撕毀。說穿了，這正是無限自大的性格，加上對法律與經濟缺乏基本理解所造成的必然結果。

事實上，在關稅被宣告違憲後，川普原本仍有機會挽回部分民意——只要他宣布一套清楚而公平的「退稅指導原則」，將退回的關稅直接回饋給美國消費者，讓全民共享意外補貼，而不是讓原本支付關稅的美國廠商突然「失而復得」、憑空發一筆橫財。但可惜的是，川普再一次浪費了政治轉圜的機會。

最終，歷史恐怕只會留下這樣的結論：不是美國憲政體制辜負了川普，而是川普的性格與心智，決定了他必然走向徹底失敗的結局。而台灣，能做、也已經做的，是在這場鬧劇尚未落幕之前，盡可能讓自己少受傷害。

▼不是美國憲政體制辜負了川普，而是川普的性格與心智，決定了他必然走向徹底失敗的結局。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►日本站在歷史十字路口　高市早苗為經濟帶來擺脫長期停滯的契機

►憲法法庭的信賴危機

►「疑鄭」氛圍在藍營逐漸蔓延　與當初有戰力的期望「有很大落差」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台連下4天！　溼答答時間曝
賈吉雙響、瓊斯炸裂！洋基20比3狂電老虎　李灝宇敲安
深夜救命聲！轎車撞民宅大火　駕駛受困45%燒燙傷
老高驚爆逃稅遭罰18億！傳被扣留　網揪疑點喊太假
3波鋒面接力！　後面「雨更大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬「投資計畫不變」原因曝

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬「投資計畫不變」原因曝

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

4小黨組「台灣前進陣線」共提候選人　瞄準3區域拚選票最大化

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

經典賽變數？龍恩碰撞傷退　費爾柴德對前東家2支0

黑暗水道的引路人！點頭員葉軒甫一「點」守護視障泳將

全台連下4天！　溼答答時間曝

忘記排氣定檢小心機車牌照被註銷！　3步驟重新申領

法拉利「Daytona SP3升級方案」問世！限量超跑動力＆聲浪更生猛

2月22日星座運勢／牡羊創業收益大豐收！　金牛出門必遇極品桃花

義大醫療勇奪醫策會6項品質認證 　杜元坤：專業溫度守護南台灣

姐妹花遭母親男友性侵　性防課脫口「我也有」揪淫狼

賈吉雙響、瓊斯炸裂　洋基20比3狂電老虎李灝宇敲安

【這種弟弟哪裡領？】寶寶洗澡、哄睡、餵飯 全都孩子的舅一手包辦！

政治熱門新聞

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

川普加徵關稅　卓榮泰回應了

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

川普關稅遭否決　綠委揭台2優勢：穩定協議是最強護城河

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

更多熱門

相關新聞

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

根據美國本周公布紀錄，2025年3月，德州南帕德瑞島（South Padre Island）發生一起聯邦執法人員開槍致死事件，23歲美國公民馬蒂內茲（Ruben Ray Martinez）遭國土安全部（DHS）探員擊斃。外界認為，這起案件似乎是美國總統川普推動移民打擊行動期間，首度有美國公民死於聯邦探員槍下。

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

關鍵字：

林忠正雲論IEEPA關稅川普台灣台美關稅對買採購美國最高法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

老高爆逃稅罰18億遭扣留？網不信狂打臉

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面