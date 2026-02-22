老高驚爆逃稅遭罰18億！傳回大連被扣留　網揪疑點喊太假

▲網路瘋傳「老高與小茉」遭查稅，還被開出高達4億多人民幣罰單。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



網搜小組／董美琪報導

知名YouTube頻道「老高與小茉」遭網路爆料捲入逃稅風波。近日網瘋傳，創作者老高遭大連稅務單位調查拘留，並被指涉多年來透過YouTube獲取鉅額收入卻未依法申報，甚至開出高達4.15億元人民幣（約新台幣18億元）的罰款。消息一出，引發關注，大批網友第一時間都認為是假消息，也有很多人當起「網路柯南」比對出許多疑點後也覺得不可能。截至截稿前，當事人尚未對相關傳聞公開說明，貼文停留在4天前。

網傳行政處罰書截圖 指涉逃稅與翻牆違規



根據X平台流傳的「行政處罰決定書」截圖內容，老高自2014年起經營YouTube頻道，透過影片廣告分潤、會員制度、周邊商品銷售等方式，累計收入約577萬美元。文件指稱，其未依規定申報納稅，且涉嫌使用未經批准的翻牆工具瀏覽境外網站，因此遭認定違法，裁處10倍罰款，金額約4.1億至4.15億元人民幣不等，並要求在期限內繳清，否則每日加計3%罰款。傳聞指出，老高與妻子小茉此次自新加坡返鄉時，在大連機場遭到扣留。

文件格式與法規引用惹議 真實性受質疑



不過，多數網友不斷搜尋，皆對文件真實性提出質疑，認為罰單格式、引用法規與身分資料均有疑點，懷疑相關截圖可能經過變造。相關單位目前並未對外正式證實此案。

廣大網友也紛紛留言「直播有粉絲問，他親口說不姓高」「連姓都對不上還信？」「看到就知道是假的」「這格式根本不符規定」「中國哪來《網路犯罪防治法》？」「甘井子分局是公安又不是稅務局，憑什麼裁罰？」「先觀望，假消息太多」「查不到官方公告」。

還有人批「賺4000萬罰4億？這是抄家吧」「十倍奉還也太扯」「補稅四億人民幣？你信？」「這金額根本不可能」「老高不是住日本、新加坡？」「人在新加坡翻什麼牆？」「翻牆最多警告吧」「個人翻牆會罰到4億？」「這明顯是惡搞文件」。

移居新加坡發展 頻道曾因家中變故停更



老高來自中國遼寧大連，曾赴日本發展，與來自內蒙古的小茉結婚後，兩人於2021年移居新加坡。共同經營的YouTube頻道以都市傳說、歷史奇聞與懸案解析為主題，在華語市場累積大批粉絲，訂閱數達672萬，總觀看次數突破23億次。

頻道自去年10月曾因家中愛犬罹患淋巴癌暫停更新數月，直到今年初才重新上傳影片。回歸後的內容風格與以往略有不同，加上畫面未見兩人同框，曾引發粉絲關心。此次再爆出稅務影射傳聞，使相關討論熱度持續升溫。