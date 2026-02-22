　
大陸 大陸焦點 特派現場

她用正宗台灣味「收服」中原胃　深耕鄭州15年擺地攤到餐廳闆娘　

記者 任以芳／鄭州報導

今天（23日）是大年初六也是開工好日子！大陸河南鄭州西郊的一角，有一家名為「島島歸來」的台菜小館，推開木質大門，溫暖的黃光與台式滷肉飯、薑母鴨的香氣撲面而來。這家店的主人是來自台灣的80後藍雯娟。從美業主管到單親媽媽創業，從「地攤大腸包小腸」到擁有穩定客群的台菜館，藍雯娟一步一腳印，在鄭州紮根15年，堅持不加味精，九成台灣原料和家鄉工法的料理，在異鄉建構起一個充滿「家」溫度的避風港。

台灣人西進打拚最希望就是吃到道地家鄉味，《東森新媒體ETtoday》記者日前去河南鄭州採訪，認識來自台灣80後台青老板娘藍雯娟，印象極為深刻。因為走進店裡那份懷舊台灣氛圍，瞬間讓遊子心安定下來，甚至有些悸動與感動。

▲▼ 河南留稿、台青餐館、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲藍雯娟與客人話家常。（圖／記者任以芳攝）

疫情見真情：志願者經歷堅定定居決心

說起藍雯娟與鄭州的緣分始於15年前，最初她受任職的台灣美業公司指派前來開拓市場，到如今經營充滿家鄉味的台菜小館「島島」，她的創業路見證了鄭州的飛速發展。

接受訪問時，藍雯娟與分享當時心理歷程，從15年前到大陸發展，也經歷不少城市，最終輾轉來到鄭州發展，後來公司撤離，但她已習慣鄭州這座城市的節奏。

談起自己定居契機，源於疫情期間在社區擔任志工的感動。當時她主動協助分發物資、引導核酸檢測，與鄰里建立深厚情誼，鄰居間的互助與溫暖讓她決定紮根鄭州。

當時身處管控中的藍雯娟，主動申請成為社區志願者。她穿上紅馬甲，天天協助「大白」核酸檢測、為鄰居發放物資。「那段時間我受到很多鄰居的幫助，大家互相扶持，讓我覺得這個社區特別溫暖」藍雯娟感性地表示，這份人與人之間的真情，讓她意識到這裡已不僅是工作地，更是她的第二家鄉。

▲▼ 河南留稿、台青餐館、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣薑母鴨味道讓許多不習慣吃南方味的鄭州人也喜愛。（圖／記者任以芳攝）

從地攤到電商：香腸背後的「單親媽媽」奮鬥史

說到自己創業之路，一開始是跑地攤，2014年左右，為了照顧年幼的孩子，單親媽媽藍雯娟開啟艱辛的創業路。一開始，她在微信朋友圈賣起了真材實料的台灣香腸。起初，不少人嫌一根五、六元（單位：人民幣，同下）的價格太貴，但藍雯娟堅持不摻雜質、真材實料，口碑逐漸在「媽媽群」傳開。

「第一個月才賣出10斤，到後來全國都有代理，三個月能賣出一萬多斤，」藍雯娟回憶為了補貼家用，還曾擺過地攤賣「大腸包小腸」，在烈日與寒風中與城管、天氣周旋。

互聯網發達後，藍雯娟利用微信經營台灣美食團購，憑藉自己「秘制香腸」從一個月僅能賣出10斤香腸，發展到全大陸代理、三個月熱銷萬斤的佳績。

疫情解封後，她轉戰實體餐飲，雖然起步時資金有限，甚至使用朋友贊助的二手桌椅與冰箱，憑藉著多年累積的線上口碑與誠信經營，店面營運第一個月起便實現盈利，並隨後因生意火爆而擴大店面規模。

她形容自己當時像個「撿破爛的」，為了省錢，店裡的桌椅、冰箱全是找朋友贊助或買二手的。正是這種一步一腳印的累積，讓她在去年6月終於轉戰實體店面，正式創立了「島島」台菜館。

▼ 藍雯娟堅持「台灣味」從原料到菜品精神堅持家鄉味。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南留稿、台青餐館、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南留稿、台青餐館、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲燉煮到爛的筍絲腿庫（圖／記者任以芳攝）

百碗滷肉飯的堅持：跨海尋找「家的味道」

走進藍雯娟的店面，薑母鴨火鍋熱滾滾，燉煮入味的筍絲豬腳、肥瘦剛好的台式滷肉飯，還有台灣小吃炸雞捲、蚵仔酥、台式香腸、雞捲等...，滿桌台灣菜天天迎接來自四面八方客人。藍雯娟親自坐鎮廚房，每晚穿梭在餐廳裡招呼客人，擔任傳遞台灣味的使者。

因為對味道的要求近乎執著，藍雯娟為了調出最正宗的滷肉飯，曾在一天內連吃10碗，只為微調醬油的發酵甜味。她發現，本地醬油雖然便利，但與台灣老牌醬油相比，總少了那份特殊的回甘，「醬油提味發酵產生的甜，是滷肉飯的靈魂」她堅持部分原物料必須從台灣直運。

另一道讓她頭痛的菜是「蚵仔煎」。不靠海的北方，很難找到新鮮且大小適中的蚵仔，連粉漿比例也因南北方氣候乾燥度不同而難以成型，嘗試過無數次，甚至請教台灣老師傅，她最終選擇進口台灣原裝調製粉，確保口感Q彈地道。

這份堅持也收穫了客人的回饋。藍雯娟說，「剛開始90%是台灣朋友，都是親朋好友過來捧場，慢慢的超過6成都是在地客人，久了也變成回頭客、好朋友。」

▲▼ 鄭州,台青,台灣菜 。（圖／記者任以芳攝）

曾有家長說原本挑食的孩子竟然天天嚷著要吃她的滷肉飯，「孩子的嘴是不會騙人的，這就是最大的動力，」藍雯娟欣慰地說。

藍雯娟向記者強調，店內的台菜堅持不加味精，即使面臨部分北方食客對「鮮味」或「清淡」的不適應，她仍守住家鄉傳統做法。這份堅持感動再豫台胞與本地食客，許多家長因孩子愛吃店內的滷肉飯而成為常客。

如今，藍雯娟已在鄭州貸款買房。她直言，現在申辦工商稅務、開設銀行帳戶都極其便利，幾分鐘就能搞定。面對近年來的消費降級趨勢，藍雯娟反而對未來充滿信心，只要用心做好產品，親民的價格與溫馨的情緒價值永遠有市場。

她計畫明年在鄭州東區開設第二家分店，目標是將這份台式「煙火氣」傳遞到城市更多角落。「我已經在這裡定居，這裡就是我的家」藍雯娟展望未來，希望能賺更多錢回饋這座給予她溫暖的城市。

▼ 藍雯娟的店幾乎天天高朋滿座，台商與鄭州朋友經常來聚餐。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南留稿、台青餐館、2026 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南留稿、台青餐館、2026 。（圖／記者任以芳攝）

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

