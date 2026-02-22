河南「雪王」不只賣奶茶！文創零食引爆粉絲經濟　全球4.6萬家分店

記者任以芳／河南報導

在動輒三、四十元人民幣一杯的奶茶市場中，大陸河南鄭州蜜雪冰城憑藉著4元的檸檬水、2元的冰淇淋搖身一變500億人民幣上市公司。當年卻是街邊小攤一路成為全球門店突破4.6萬家的商業巨獸。蜜雪冰城是如何發跡？《東森新媒體ETtoday》也受邀前往鄭州採訪，靈魂人物「雪王」IP成功跨界文創與零食領域，在鄭州總部打造出結合飲品、文創、零食購物多元旅遊體驗，讓「便宜」真正轉化為消費者「最愛」，成功跨界逆襲。

▲ 號稱「價格屠夫」河南蜜雪冰城鄭州總部。（圖／記者任以芳攝，同下）

總部化身觀光聖地：雪王IP與極致性價比的品牌魅力

如今的蜜雪冰城鄭州總部旗艦店，早已不只是賣奶茶的地方，而是成為了鄭州的旅遊新地標。每逢暑期旺季，不少遊客下高鐵後便拖著行李箱直奔於此，只為一睹「雪王」可愛模樣。店門口巨大的「雪王」與「雪妹」CP形象、醒目的「飛天雪王」巨型門頭，都是打卡新聖地。

《東森新媒體ETtoday》前往鄭州採訪蜜雪冰城總部，當天是平常日，人潮卻像假日。工作人員卻說，「這已經是比較少人時候，假日還要分流。」

總部大樓一樓是賣冷飲地方，超級洗腦的「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」旋律馬上迎賓，超俗的旋律卻很洗腦，也成為「雪王」成為年輕人共同的社交暗號。

蜜雪冰城靠薄利多銷起家，店內飲料、網紅冰淇淋10元上下，甚至更便宜，在物價高漲的今天顯得格外出眾。芭樂冰淇淋、綠豆冰淇淋等單品供不應求，同時提供限量新品，比如葡萄冰淇淋，不少遊客甚至願意排隊半小時，只為第一時間感受這份甜蜜魅力。

▲ 「雪王」可愛造型成為蜜雪冰城最賺錢的IP。



雪王IP文創：吉祥物變「流量印鈔機」

在全球擁有超過46000家門店的「價格屠夫」蜜雪冰城，不僅在茶飲界稱霸。近年品牌靈魂人物「雪王」IP成功出圈。蜜雪冰城研發極具性價比的周邊產品，在茶飲之外開拓出另一條百億級的營收賽道，讓粉絲在喝奶茶之餘，也願意為「雪王」的可愛與創意買單。

鄭州總部旗艦店，文創區域人潮沒斷過，除了常見的雪王公仔、鑰匙圈與帆布袋，品牌還推出如「大聖代」造型抱枕、積木組合等互動性強的商品，價格超親民。

一名來自武漢遊客剛好來鄭州開會，趁空閒來蜜雪冰城採買伴手禮，籃子裡都是「雪王」盲盒要送給孩子。另一組來自合肥漂亮小姐姐也是「雪王」迷，購物籃都是各種文創公仔，還有零嘴。

蜜雪冰城的文創產品核心在於其成功的IP塑造。自2018年「雪王」形象誕生以來，這隻身披紅斗篷、手握冰淇淋權杖的白胖雪人，已成為品牌最強的代言人。

▲ 號稱「價格屠夫」河南蜜雪冰城開發零食，自有生產線壓低成本，售價最便宜一元。

跨界零食＋文旅融合總部旗艦店「雪王主題公園」

除了線下門店的實體周邊，蜜雪冰城正積極跨足休閒零食與快消品領域，研發出一系列與茶飲口味相呼應的零食，如凍乾水果、品牌特色果醬及瓶裝飲料。

記者採訪時發現結帳櫃檯人潮一波波來，工作人員忙著「各種」補貨，甚至還熱門商品經常賣到當天「斷貨」。其他像是方便面餅乾、素毛肚這些明星商品也是一天補貨上千包，一箱一箱的往店裡送，還是趕不上消費者的手速。

到底來蜜雪冰城有多好買？首先價格真的很「親民」，1元人民幣數就能買到餅乾、糖果，因為「太便宜」，每個人到店裡好像失去理智，購物籃幾乎都是滿的，實際上是價格真的太香，二來文創商品與包裝太可愛誘人。

來自山西大同遊客告訴記者，「第一次來逛蜜雪冰城，覺得太棒了、太大了，把自己文化做出來，真的很喜歡，自己買了好多東西，看每個都想買，鄭州蜜雪冰城德的旅遊文化體驗值得大家常來。」另一位同行哈爾濱遊客則說，「飲品文化相當有創意。」

蜜雪冰城突破轉型文創、零食與觀光進行深度融合。鄭州總部旗艦店透過巨大的「飛天雪王」裝置與沈浸式體驗區，將零售空間升級為「旅遊打卡地」。

廢墟中長出的「薄利」基因：創始人張紅超的發跡史

蜜雪冰城的成功，源於創始人張紅超那段「被拆遷令追著跑」的艱苦歲月。1997年，張紅超靠著奶奶攢下的3000元，在鄭州開始了第一次創業。最初的小店名為「寒流刨冰」，冰塊是自己拉的，機器是舊零件拼的。

創業前四年，因為城市改造被逼搬遷了六次，菜單上甚至同時賣著刨冰、牛排與揚州炒飯。這段日子將「極致成本控制」刻進了他的記憶。當時的想法很單純，炒飯賺幾毛、刨冰賺一塊，只要能撐到下一個街口就行。

這種「讓沒錢的人也能理直氣壯吃頓好的」理念，成為後來品牌爆紅的核心基因。2006年，張紅超用18元買下一台半報廢冰淇淋機並自行修復，隨後推出1元的甜筒，徹底打穿了市場價格，引發全城排隊熱潮。

▲ 被拆遷追著跑到全球開設4.6萬分店，蜜雪冰城靠「便宜」征服世界。

佈局便宜消費體驗「底層邏輯」行銷全世界

蜜雪冰城能將低價策略維持二十多年不倒，並非靠燒錢，而是靠一套精密的工業與物流系統。被倒逼出來的「基建狂魔」，讓公司在2008年奶粉漲價時意識到「價格戰的終點在工廠」。

2012年，蜜雪冰城實現核心原料100%自給；2014年更推行全國物流免運費，這背後是強大的自建工廠與跨國倉儲網絡在支撐。它賺的不是單杯奶茶的暴利，而是數萬家門店帶來的龐大原料吞吐量利潤。

這種規模化優勢讓它能把中間商利潤全部吃掉，回饋給消費者。當對手還在一、二線城市廝殺時，蜜雪冰城已完成下沉市場的「地毯式覆蓋」。2018年首店進軍越南，隨後足跡遍布印尼、菲律賓、日韓。到2025年港交所上市時，其全球門店已超4.6萬家，其中57%扎根於三線及以下城市。

蜜雪冰城「便宜」的護城河是自建的原料生產線，正如創始人張紅超所說，「把好東西做便宜」，從「便宜」變成人們「偏愛」的終極秘訣，成就500億身價。