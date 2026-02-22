　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南「雪王」不只賣奶茶！文創零食引爆粉絲經濟　全球4.6萬家分店

記者任以芳／河南報導

在動輒三、四十元人民幣一杯的奶茶市場中，大陸河南鄭州蜜雪冰城憑藉著4元的檸檬水、2元的冰淇淋搖身一變500億人民幣上市公司。當年卻是街邊小攤一路成為全球門店突破4.6萬家的商業巨獸。蜜雪冰城是如何發跡？《東森新媒體ETtoday》也受邀前往鄭州採訪，靈魂人物「雪王」IP成功跨界文創與零食領域，在鄭州總部打造出結合飲品、文創、零食購物多元旅遊體驗，讓「便宜」真正轉化為消費者「最愛」，成功跨界逆襲。

▲▼ 河南留稿、蜜雪冰城總部、2026。（圖／記者任以芳攝）

▲ 號稱「價格屠夫」河南蜜雪冰城鄭州總部。（圖／記者任以芳攝，同下）

總部化身觀光聖地：雪王IP與極致性價比的品牌魅力

如今的蜜雪冰城鄭州總部旗艦店，早已不只是賣奶茶的地方，而是成為了鄭州的旅遊新地標。每逢暑期旺季，不少遊客下高鐵後便拖著行李箱直奔於此，只為一睹「雪王」可愛模樣。店門口巨大的「雪王」與「雪妹」CP形象、醒目的「飛天雪王」巨型門頭，都是打卡新聖地。

《東森新媒體ETtoday》前往鄭州採訪蜜雪冰城總部，當天是平常日，人潮卻像假日。工作人員卻說，「這已經是比較少人時候，假日還要分流。」

總部大樓一樓是賣冷飲地方，超級洗腦的「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」旋律馬上迎賓，超俗的旋律卻很洗腦，也成為「雪王」成為年輕人共同的社交暗號。

蜜雪冰城靠薄利多銷起家，店內飲料、網紅冰淇淋10元上下，甚至更便宜，在物價高漲的今天顯得格外出眾。芭樂冰淇淋、綠豆冰淇淋等單品供不應求，同時提供限量新品，比如葡萄冰淇淋，不少遊客甚至願意排隊半小時，只為第一時間感受這份甜蜜魅力。

▲▼ 河南留稿、蜜雪冰城總部、2026。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南留稿、蜜雪冰城總部、2026。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「雪王」可愛造型成為蜜雪冰城最賺錢的IP。

雪王IP文創：吉祥物變「流量印鈔機」

在全球擁有超過46000家門店的「價格屠夫」蜜雪冰城，不僅在茶飲界稱霸。近年品牌靈魂人物「雪王」IP成功出圈。蜜雪冰城研發極具性價比的周邊產品，在茶飲之外開拓出另一條百億級的營收賽道，讓粉絲在喝奶茶之餘，也願意為「雪王」的可愛與創意買單。

鄭州總部旗艦店，文創區域人潮沒斷過，除了常見的雪王公仔、鑰匙圈與帆布袋，品牌還推出如「大聖代」造型抱枕、積木組合等互動性強的商品，價格超親民。

一名來自武漢遊客剛好來鄭州開會，趁空閒來蜜雪冰城採買伴手禮，籃子裡都是「雪王」盲盒要送給孩子。另一組來自合肥漂亮小姐姐也是「雪王」迷，購物籃都是各種文創公仔，還有零嘴。

蜜雪冰城的文創產品核心在於其成功的IP塑造。自2018年「雪王」形象誕生以來，這隻身披紅斗篷、手握冰淇淋權杖的白胖雪人，已成為品牌最強的代言人。

▲▼ 河南留稿、蜜雪冰城總部、2026。（圖／記者任以芳攝）

▲ 號稱「價格屠夫」河南蜜雪冰城開發零食，自有生產線壓低成本，售價最便宜一元。

跨界零食＋文旅融合總部旗艦店「雪王主題公園」

除了線下門店的實體周邊，蜜雪冰城正積極跨足休閒零食與快消品領域，研發出一系列與茶飲口味相呼應的零食，如凍乾水果、品牌特色果醬及瓶裝飲料。

記者採訪時發現結帳櫃檯人潮一波波來，工作人員忙著「各種」補貨，甚至還熱門商品經常賣到當天「斷貨」。其他像是方便面餅乾、素毛肚這些明星商品也是一天補貨上千包，一箱一箱的往店裡送，還是趕不上消費者的手速。

到底來蜜雪冰城有多好買？首先價格真的很「親民」，1元人民幣數就能買到餅乾、糖果，因為「太便宜」，每個人到店裡好像失去理智，購物籃幾乎都是滿的，實際上是價格真的太香，二來文創商品與包裝太可愛誘人。

來自山西大同遊客告訴記者，「第一次來逛蜜雪冰城，覺得太棒了、太大了，把自己文化做出來，真的很喜歡，自己買了好多東西，看每個都想買，鄭州蜜雪冰城德的旅遊文化體驗值得大家常來。」另一位同行哈爾濱遊客則說，「飲品文化相當有創意。」

蜜雪冰城突破轉型文創、零食與觀光進行深度融合。鄭州總部旗艦店透過巨大的「飛天雪王」裝置與沈浸式體驗區，將零售空間升級為「旅遊打卡地」。

▲▼ 河南留稿、蜜雪冰城總部、2026。（圖／記者任以芳攝）

廢墟中長出的「薄利」基因：創始人張紅超的發跡史

蜜雪冰城的成功，源於創始人張紅超那段「被拆遷令追著跑」的艱苦歲月。1997年，張紅超靠著奶奶攢下的3000元，在鄭州開始了第一次創業。最初的小店名為「寒流刨冰」，冰塊是自己拉的，機器是舊零件拼的。

創業前四年，因為城市改造被逼搬遷了六次，菜單上甚至同時賣著刨冰、牛排與揚州炒飯。這段日子將「極致成本控制」刻進了他的記憶。當時的想法很單純，炒飯賺幾毛、刨冰賺一塊，只要能撐到下一個街口就行。

這種「讓沒錢的人也能理直氣壯吃頓好的」理念，成為後來品牌爆紅的核心基因。2006年，張紅超用18元買下一台半報廢冰淇淋機並自行修復，隨後推出1元的甜筒，徹底打穿了市場價格，引發全城排隊熱潮。

▲▼ 河南留稿、蜜雪冰城總部、2026。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南留稿、蜜雪冰城總部、2026。（圖／記者任以芳攝）

▲ 被拆遷追著跑到全球開設4.6萬分店，蜜雪冰城靠「便宜」征服世界。

佈局便宜消費體驗「底層邏輯」行銷全世界

蜜雪冰城能將低價策略維持二十多年不倒，並非靠燒錢，而是靠一套精密的工業與物流系統。被倒逼出來的「基建狂魔」，讓公司在2008年奶粉漲價時意識到「價格戰的終點在工廠」。

2012年，蜜雪冰城實現核心原料100%自給；2014年更推行全國物流免運費，這背後是強大的自建工廠與跨國倉儲網絡在支撐。它賺的不是單杯奶茶的暴利，而是數萬家門店帶來的龐大原料吞吐量利潤。

這種規模化優勢讓它能把中間商利潤全部吃掉，回饋給消費者。當對手還在一、二線城市廝殺時，蜜雪冰城已完成下沉市場的「地毯式覆蓋」。2018年首店進軍越南，隨後足跡遍布印尼、菲律賓、日韓。到2025年港交所上市時，其全球門店已超4.6萬家，其中57%扎根於三線及以下城市。

蜜雪冰城「便宜」的護城河是自建的原料生產線，正如創始人張紅超所說，「把好東西做便宜」，從「便宜」變成人們「偏愛」的終極秘訣，成就500億身價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南「雪王」不只賣奶茶！文創零食引爆粉絲經濟　全球4.6萬家分店

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

香港宏福苑7座大廈拆除不重建　港府68億收購方案「現金或換房」

北京遭「沙塵暴」狂襲還現「藍太陽」　居民傻眼喊：紫禁城變黃色

姪女磕頭賺到30斤銀磚壓歲錢　驚呆陸全網狂喊認親：舅舅還有我

美「後院保衛戰」34國軍事會議意圖？　陸學者：團結表象或信任赤字

慈禧晚年借酒澆愁　酒中之冠「蓮花白」成攏絡親信利器

陸未解靈異、百人謀殺懸案　紅衣男孩、呼蘭大俠迷霧重重

陸公司「懸賞274萬」尋找模特愛犬　他急喊：擔心狗狗不在了

千年清溪香火渡海來台　安溪城隍祖廟見證閩台287座分靈神緣

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

河南「雪王」不只賣奶茶！文創零食引爆粉絲經濟　全球4.6萬家分店

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

香港宏福苑7座大廈拆除不重建　港府68億收購方案「現金或換房」

北京遭「沙塵暴」狂襲還現「藍太陽」　居民傻眼喊：紫禁城變黃色

姪女磕頭賺到30斤銀磚壓歲錢　驚呆陸全網狂喊認親：舅舅還有我

美「後院保衛戰」34國軍事會議意圖？　陸學者：團結表象或信任赤字

慈禧晚年借酒澆愁　酒中之冠「蓮花白」成攏絡親信利器

陸未解靈異、百人謀殺懸案　紅衣男孩、呼蘭大俠迷霧重重

陸公司「懸賞274萬」尋找模特愛犬　他急喊：擔心狗狗不在了

千年清溪香火渡海來台　安溪城隍祖廟見證閩台287座分靈神緣

台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

大樂透加碼「今4好運生肖」　招財數字來了

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

13款質感服飾包款！子瑜、太妍愛牌台灣買得到、aespa寧寧同款5千內收

河南「雪王」不只賣奶茶！文創零食引爆粉絲經濟　全球4.6萬家分店

初六收假「國道11處易塞」　國5北上恐連堵10小時

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

大陸熱門新聞

姪女磕頭賺到30斤銀磚壓歲錢　陸全網狂喊：舅舅還有我

宏福苑「拆除不重建」港府安置方案曝

大陸AI短劇全面爆發！　揭秘背後的生產流程

劉宇寧拿下湖南、北京「春晚收視第1」

紫禁城變黃了！沙塵暴肆虐北京還現藍太陽

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」

慈禧晚年借酒澆愁　酒中之冠「蓮花白」成攏絡親信利器

陸未解靈異、謀殺懸案　紅衣男孩、呼蘭大俠迷霧重重

川普「後院保衛戰」　陸學者：團結表象或信任赤字

河南「雪王」不只賣奶茶！文創零食引爆粉絲經濟

別人的老闆！四川火鍋店春節賺155萬全分員工

陸公司「懸賞274萬」尋找模特愛犬

安溪城隍祖廟見證閩台287座分靈神緣

更多熱門

相關新聞

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

今天是大年初六開工大吉！全大陸零售業的目光再度聚焦河南，被譽為「零售界神話」的胖東來商貿集團昨初五恢復營業，凌晨四點人潮蔓延超過兩條街。「超市變景區」的奇觀，不僅讓周邊道路一度陷入癱瘓，也再次刷新了實體零售的客流紀錄。究竟一家發跡於地方的超市，為何能擁有超越5A級景區的吸附力？其2025年集團銷售額突破235.31億元人民幣的背後，成功密碼卻是四個字「真心實意」，跟著《東森新媒體ETtoday》將帶您深入一探究竟。

哈爾濱最高溫飆至0度以上 大雪雕「雪王雞王」安全疑慮連夜拆除

哈爾濱最高溫飆至0度以上 大雪雕「雪王雞王」安全疑慮連夜拆除

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

河南老闆賺2.7億人民幣 拿1.8億分7000員工...上台數多少拿多少

陸景區豪擲巨額年終獎金 員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

陸景區豪擲巨額年終獎金 員工曝敬業程度：早出晚歸全年無休

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期

關鍵字：

蜜雪冰城河南雪王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

全台有雨！　2波溼答答時間曝

快訊／初五大樂透1注獨得　頭獎落台南

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面