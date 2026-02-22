凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

記者任以芳／河南報導

今天是大年初六開工大吉！全大陸零售業的目光再度聚焦河南，被譽為「零售界神話」的胖東來商貿集團昨初五恢復營業，凌晨四點人潮蔓延超過兩條街。「超市變景區」的奇觀，不僅讓周邊道路一度陷入癱瘓，也再次刷新了實體零售的客流紀錄。究竟一家發跡於地方的超市，為何能擁有超越5A級景區的吸附力？其2025年集團銷售額突破235.31億元人民幣的背後，成功密碼卻是四個字「真心實意」，跟著《東森新媒體ETtoday》將帶您深入一探究竟。

被譽為大陸「零售界神話」的胖東來集團迎來春節後首個營業日，昨21日初五全線門市恢復正常運作。這座河南零售巨頭再次展現其恐怖的客流量，許昌與新鄉兩地的多家指標性門市，凌晨四點排起長達兩條街的人龍，排隊入內需耗時2至3小時，周邊道路更一度陷入嚴重癱瘓。不只逢年過節人潮踴躍，就算是平常日胖東來超市也是大排長龍，十分壯觀。

▲胖東來今年初五開店盛況，人潮湧現凌晨四點排隊 。（圖／翻攝 紅星新聞）

地方超市胖東來變成新「5A級景區」

大陸春節長假步入後半段，昨天21日正月初五，號稱「零售界神話」胖東來所有門市正式恢復營業，全大陸遊客、當地百姓全部湧入許昌天使城、時代廣場及新鄉等多家門市，凌晨四點已經有排隊人潮。

根據陸媒釋出現場俯拍畫面顯示，商場外用來維持秩序的鐵柵欄早已「供不應求」，長龍一路順延至大馬路上，甚至蔓延到兩條街開外。昨天人流量遠超預期，商場本體尚可進入，核心的超市區域必須採取嚴格限流措施。

胖東來店員也指出，「目前超市進場起碼要排隊2到3小時，凌晨四、五點就來排隊的大有人在。」

一名清晨6點便趕抵許昌天使城本地居民表示，「我到的時候前面已經排了很多人，聽說有人半夜就來了。雖然天冷，但大家的情緒都非常激動。」

這種「沒有淡季的6A級景區」現象，在2024年春節期間已經出現，當時僅3家商超在3天內就接待了超過116萬人次，客流量足以與全市所有4A級景區的接待總量叫陣，成為河南文化新地標。

▲胖東來「非假日」的平常消費盛況 。（圖／記者任以芳攝）

胖東來成功密碼「真心實意」：熟食「先秤重再加湯」

胖東來從一家地方超市演變成全大陸商業範本，成功的密碼藏在超越期待的細節中。創辦人于東來憑藉一份樸實的承諾「用真品換真心」起家，在商業競爭激烈的時代，透過坦誠相待與消費者建立起強烈的信任感。

胖東來最火爆的商品往往是印著「DL」商標的自有品牌。來自鄭州的消費者告訴記者，「胖東來有品質保證，至少蔬菜不會有奇怪殘留物，像是豆芽、韭菜到網紅大月餅、東來果汁都是會買的。」

吃得安心是消費者的好印象，胖東來自建中央廚房，設立烘焙、熟食、豆製品等五大類生產線，從源頭把控品質。對於非自營商品，選品近乎嚴苛，不僅深入產地考察土壤與灌溉水質，肉類產品更要求具備完善的檢驗檢疫體系。

胖東來工作人員也介紹，生鮮區把關很嚴格，也有自己的物流倉儲，蔬菜標籤標註產地、供應商有烹飪方法，肉類熟食堅持「先稱重後加湯」。農藥殘留超標的蔬果絕不上架，生鮮商品「不過夜銷售」，這套嚴格的食品安全檢測體系，讓胖東來成為「好品質」的代名詞。

工作人員繼續介紹，「我們7天內商品降價，主動聯繫顧客退差價。電器壞了，維修期間還會提供備用機供顧客使用。」

顧客在胖東來購物，買的不只是商品，更是情緒價值。商場外設有空調開放、供應飲水的「寵物屋」讓愛寵舒適等待；商場內則提供種類豐富的購物推車，從專為兒童設計的卡通造型到適合老年人的配備座椅推車，「情緒價值」滿滿提供。

▲ 胖東來對待員工十分有愛，升遷與薪資制度完善、休假等福利正常 。（圖／記者任以芳攝）

胖東來「善待員工」才是核心競爭力

胖東來最讓業界震驚的，是對員工的「寵溺」。于東來認為，只有快樂的員工，才能提供快樂的服務。《東森新媒體ETtoday》受邀前往採訪胖東來總部，辦公室分為十分歡樂，員工是打從心裡開心，並且熱愛工作也願意工作，原因是公司處處為員工著想。

胖東來員工介紹，薪水制度很透明，加薪、升遷全靠個人表現，不擔心「關係戶」搶功或坐直升機搶高薪福利。甚至有保潔員年薪可達50萬元，利潤的絕大部分都直接分配給員工。

胖東來對於員工休假也有一套人性化標準，全中國極少數「春節休假」、「周二閉店」的零售企業。員工每年休假高達150至180天，且下班後「嚴禁」主管撥打工作電話，並且設立「委屈獎」，補償受顧客苛責的員工（最高可獲3萬元）；每年還有10天「不開心假」，只要心情不好，主管必須批准休息。

員工開心了，自然為工作努力，幾乎是一條心。胖東來強勁的經營數據或許能提供解答。根據胖東來商貿集團披露的數據顯示，2025年該集團合計銷售額高達235.31億元（單位：人民幣，同下）。

其中，核心「超市業態」年度銷售額達126.43億元，佔比過半；緊隨其後的則是「珠寶業態」24.51億元與「百貨業態」23.79億元。這組數據證明了胖東來在商品品質與服務體驗上的深度競爭力，員工的向心力成為對大助力之一。

▲胖東來超市成為大陸遊客來河南必去景區 。（圖／記者任以芳攝）

目前，胖東來線上專營店粉絲已超600萬，網購迅速發展的當下，很多實體店發展乏力，胖東來卻打破了這一困境，線上線下共同發力，贏得了廣大消費者的青睞。

各地旅行團也敏銳地捕捉到了胖東來的火爆商機，紛紛開通胖東來購物專線。山東、河北、安徽等地的旅行團主打「0景點 + 純購物」的旅行模式，為遊客提供了便捷的購物之旅。胖東來超市成為大陸非百貨公司「消費」新景區。

從今年胖東來初五恢復營業的盛況，反映出消費者想要答案與服務。大陸百貨業面臨數位轉型壓力的當下，胖東來透過極致的細節控管與員工福利制度，成功將實體賣場轉化為具備旅遊景點性質的文化符號。隨著2025年破兩百億元的佳績加持，這股「胖東來現象」預計將在2026年持續領跑零售市場。