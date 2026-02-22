2026綠營保守「保五」　4縣市拼藍天換綠地則為大勝

▲民進黨大選盤勢。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

經過2018、2022年九合一大敗，民進黨為了備戰2026，各縣市提名較往年加速，然而，雖幾份政黨民調回溫，但黨內預測卻較外界保守許多，普遍預期維持執政縣市延續「保五」是基本盤，在另外4個選情較樂觀縣市中翻轉2縣市以上，可算小勝，若再拿下任一艱困選區則是大勝；而台南、高雄兩大本營若接棒未果，則會被視為2026空前大挫敗。

總統兼民進黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇都曾表示，希望農曆年前完成所有縣市長提名，但目前仍有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣7縣市未完成提名。

盤點六都選情，台北市長選舉陷母雞荒，被點名如副院長鄭麗君、綠委吳思瑤、王世堅等人，不是意願不高就是另有選區要經營；桃園部分，總統府副秘書長何志偉、立委王義川積極在地方走動，但也不排除黨主席賴清德偏愛的「醫師、律師」等形象清新黑馬出線可能性。

國民黨主席鄭麗文早已放話將置重兵於南二都，由於這2都綠營執政都已期滿、需要接棒，且日前初選廝殺激烈，幾份民調被對手逼近也讓基層警鐘大響。台南部分，陳亭妃基層實力雄厚，即便藍營熱議「換妃」耳語，一名初選時挺林俊憲的綠營民代就直言「不可能」，這裡是總統起家厝，絕無可能扯後腿，且普遍評估選情相對穩定。

高雄綠營初選廝殺激烈，最後賴瑞隆以些微差距勝出，但初選裂痕未解，近期幾份民調也被對手柯志恩拉近，讓基層頗為緊張，高雄市長陳其邁春節期間重要活動也都帶著賴瑞隆，要拉抬聲勢。而賴總統在大年初二南下高雄參香時也特別強調，陳其邁市長責任很重，要負責市政及交棒給立委賴瑞隆，「未來還要幫忙中央承擔台灣的工作」。這番話一是肯定陳其邁治理高雄有成，二也是期勉陳其邁努力輔選。台南、高雄則力拼守成，只要有失則被認為2026選戰打敗仗。

除南二都之外，新北與台中都已完成徵召提名，蘇巧慧與何欣純勤跑基層試圖拉近差距，其他如深水區的台北與桃園，黨內普遍悲觀，但只要提名的北市長人選能牽制藍營的蔣萬安，小輸即為贏。

非六都部分，民進黨鎖定新竹縣、宜蘭縣、嘉義市、彰化縣4縣市有望藍天變綠地，竹縣是滿意度頗高的竹北市長鄭朝方頻頻被點名，加上藍營分裂，即便幾份親藍機構民調，都是鄭朝方領先；彰化縣同樣有藍營分裂狀況，宜蘭、嘉義市綠營則早早提名，來勢洶洶力拼翻轉。

對於整體選舉盤勢，黨內並未若外界樂觀，多數人評估「保五」維持現有執政五縣市，就算不輸不贏，綠營人士坦言，台南、高雄若丟失任何一處，對黨就是大敗，尤其最擔心高雄，但現在支持者慢慢歸位，加上陳其邁大力拉抬，選情也逐漸穩定。而有望翻轉的四個縣市中，該人士認為，若能翻轉兩縣市，就是小勝，全部翻轉就是大勝，若選舉態勢樂觀甚至外溢效應多贏一縣市，「那就是難能可貴的大勝，但現在看來反而要防藍營在北部外溢」。