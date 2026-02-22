　
大陸 大陸焦點 特派現場

29歲陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他坦言：準確率95%，免不了幻覺

▲王朔家族長年從事玉石生意。（圖／翻攝自微博）

▲王朔家族長年從事玉石生意。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南南陽29歲男子王朔自研AI玉石鑑定系統創業，8個月內平台用戶突破3萬人，累計GMV達上百萬元（人民幣，下同）。他坦言，模型在實驗環境下，鑑定準確率可達95%以上，但真正困難的，是讓使用者相信這95%的準確度。

據《齊魯晚報》報導，王朔近年專攻AI鑑寶技術，採用「自研視覺小模型＋大模型API」雙軌架構，使用者只需上傳玉石照片，系統便透過圖像辨識、紋理分析等技術，在約20秒內生成鑑定報告，內容涵蓋真偽判斷、產地分析、種水品質、工藝特徵與估價區間等。

▲使用者只需拍照上傳即可鑑定。（圖／翻攝自微博）

▲使用者只需拍照上傳即可鑑定。（圖／翻攝自微博）

王朔家族長年從事玉石電商生意，累積大量行業資料庫，經過專業清洗與標註後用於模型訓練，使系統在實驗室環境下準確率超過95%。然而他直言，「AI的幻覺無法完全避免」，這也是團隊目前持續優化與攻克的技術難關。

相比技術本身，市場信任才是更大的挑戰。王朔指出，不少年長用戶難以理解AI原理，對機器判斷的信任度遠低於傳統行業「老師傅」的經驗鑑定。線上20秒出結果，雖然效率高，卻缺少當面「掌眼」的儀式感與情緒價值，這讓技術推廣面臨心理門檻。

▲王朔坦言，幻覺避免不了。（圖／翻攝自微博）

▲王朔坦言，幻覺避免不了。（圖／翻攝自微博）

在商業模式上，王朔以低門檻引流為起點，單次鑑定收費10至30元，並推出訂閱制會員服務吸引初階玩家。同時結合自有供應鏈，銷售經AI評測的玉石商品，透過佣金與價差實現變現。中國企業家雜誌指出，AI加速滲透古玩與珠寶產業已成趨勢，但如何在高價值交易領域建立信任，仍是AI鑑寶能否真正破圈的關鍵。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

AI鑑寶玉石鑑定王朔人工智慧古玩市場

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

