大陸 大陸焦點 特派現場

外國旅客過年塞滿北京！「小語種導遊」需求提升…日薪漲至11K

▲北京故宮。（圖／CFP）

▲北京故宮為知名觀光景點，一年四季皆有外國人到訪。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著北京加速打造中國入境遊首選地，多項配套措施陸續落地，入境旅遊市場明顯回溫。散客化、小團化成為新趨勢，也讓西班牙語、義大利語、俄語等小語種導遊身價水漲船高，有的日薪上漲至2500元（人民幣，下同，約台幣1.1萬元），旺季甚至出現「一導難求」的現象。

據《北京商報》報導，多家旅行社、OTA平台與金牌導遊透露，目前北京熱門小語種導遊單日服務費普遍突破1500元（約台幣6870元），旺季更可達2000元以上（約台幣9160元），部分稀缺語種甚至喊到2500元一天，且需提前半年以上預訂。業界指出，2025年以來入境遊客明顯增加，尤其來自俄羅斯、西班牙等地的遊客成長迅速，直接推高小語種導遊需求與價格。

▲北京「小語種導遊」需求大增。（圖／翻攝自北京商報）

▲北京「小語種導遊」需求大增。（圖／翻攝自北京商報）

北京市文化和旅遊局數據顯示，2025年全市共接待入境遊客548萬人次，年增39%；實現旅遊花費505.6億元，年增44.7%，兩項數據均創新高。市場熱度升溫之下，小語種導遊服務費較2024年同期上漲約30%至50%。有業者形容，「北京入境遊火了，小語種導遊現在得靠搶。」

北京神舟國旅集團假日公司副總經理張靖指出，平日西班牙語、俄語導遊服務費約800至1000元一天（約台幣3664至4580元），但在4至5月、9至10月旺季，價格普遍漲至1200至1500元以上（約台幣5496至6870元），且隨供需變化即時浮動。部分熱門語種甚至需提前一年預約，旅行社一旦確定團期，必須儘早鎖定導遊，臨時尋找不僅選擇有限，費用也更高。

▲▼北京「小語種導遊」過年日薪漲至11K。（圖／翻攝自北京商報）

▲中國免簽政策讓外國遊客增多。（圖／翻攝自北京商報）

市場結構的改變也是推手之一。過去30人以上的大團只需一名導遊，如今同樣人數可能拆分為多個兩人或家庭小團，導遊需求呈倍數增加。加上中國免簽國持續擴大，北京邊檢總站數據顯示，2025年經北京口岸享有免簽或臨時入境許可入境的外國人突破200萬人次，是2024年同期1.9倍，占入境外國人總量60.8%。決策週期縮短，也進一步強化小團化趨勢。

不過，供給端的培養速度難以跟上需求。業界指出，培養一名合格的小語種導遊通常需2至3年時間。語言基礎、口語能力與專業導覽訓練缺一不可，即便參加速成班，也仍需後續導遊課程與實務磨練，才能真正帶團。

對此，產業界呼籲校企聯動，加快小語種人才培養。北京青年政治學院相關負責人表示，學校除強化中英文導遊與接待實務能力外，也重視跨文化服務素養，並透過校企共建實習基地、參與產業培訓計畫等方式，加強與市場銜接。

部分業者也建議，針對在職導遊開設「微專業」或技能強化營，利用週末與淡季進行模組化培訓，並研究設立小語種導遊培訓專項基金，對通過考核者給予補貼，以提升從業人員進修意願。業界普遍認為，唯有建立系統化、可持續的人才培養機制，才能為入境遊市場的長期發展提供穩定支撐。

