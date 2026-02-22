　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

只能多不能少！民眾黨2026議員席次拼倍增　百里侯仍待藍白整合

▲▼柯文哲、黃國昌萬華龍山寺初三參拜。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌過年期間也沒閒著，化身母雞全國跑透透。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉將在今年底登場。在民眾黨部分，目前全國共有15席議員，但僅在台北市有黨團，黨主席黃國昌喊出「六都+新竹市組黨團」的大目標；在一區一席集中支持度的提名策略下，能朝該目標推進多少仍待觀察，但整體席次「只能多不能少」是絕對底線，甚至要拼出倍增的成績。在縣市長選舉部分，新北、嘉義、宜蘭，都有待與國民黨協調，藍白能否順利整合是關鍵，才能進到下一階段談論勝選與否。

回顧同樣是第三勢力的時代力量，在2018年的地方選舉中，在台北、高雄、桃園、台南以及非六都的新竹、彰化、雲林、基隆、苗栗等，一舉斬獲16席議員。但4年下來，伴隨黨內路線之爭、黨外面臨政黨競爭壓縮空間，加上柯文哲籌組的民眾黨崛起，到了2022年，全國僅剩下6人。

而民眾黨方面，在2020年首度參與選舉拿下5席立委，再趁著柯文哲聲勢仍在高點之際，2022年在全國提名86席參選議員，最終當選14人，後續算入帶槍投靠者，目前計有15位議員。

根據「地方立法機關組織準則」規定，「直轄市議會議員、縣（市）議會議員依其所屬政黨參加黨團，每一黨團至少須有三人以上」。也就是說，最少3人才可組成黨團，在野黨才能對執政黨發揮更大的監督力道。

檢視黃國昌喊出2026要在六都與新竹市都要成立黨團，這個目標是否真能達成？就現況來看，目前民眾黨僅在台北市有4席議員可以組成黨團，新竹市目前2席議員，彰化縣在吳韋達入黨後也有2席議員，都有機會一拼。

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲於大年初二合體到台北市幫拚連任議員、新人參選人輔選，首站便來到萬華龍山寺。柯文哲說，這次台北市議員選舉6個選區只提6個，所以每一個選區只有1個，這算是保守提名，「只要集中選票，該做都做、把我們的理念推銷給市民朋友，應該要全壘打」。

而在新北市部分，黃國昌加入民眾黨後便被分配到此責任區，他也確實卯足全力不負時任黨主席柯文哲的期待，不僅照既定規劃將與國民黨坐上談判桌，也積極輔選小雞議員參選人。

扣除競選連任的新莊區陳世軒，民眾黨在新北市目前已提名板橋區林子宇、中和區陳怡君、三重蘆洲選區陳彥廷、金山萬里汐止陳語倢。在黃國昌強力壓陣下，新北市應是最有機會突破藍綠板塊結構，完成成立黨團目標的區域。

地方議員為多席次選舉，與立委的PK盤不同，當選門檻票數可以說是動態變化的過程，變數多之外，也比誰的支持者最「鐵」。而民眾黨早早棄置不切實際的「N+1」方案，改走一區一席的踏實路線，無非就是要集中選票，掌握可控因素、把變因降到最低。黨內人士指出，議員選舉成敗的重點仍在於數量，要比上一次多，甚至要倍增，才算達標。

就目前政壇局勢來看，民眾黨已是「反綠急先鋒」，監督民進黨的力道與關注度在黃國昌的帶領下，不輸國民黨，在既有小草支持者的基礎上藉以拓展席次，並非難事。但地方選舉很大一部分吃服務、重感情，高張力的對立未必絕對有效，民眾黨如何拿捏其中分寸，距離選舉雖還有280天之遙，但相當值得關注。

黨內人士指出，黨內目前其中一位最具聲量的母雞，也就是創黨主席柯文哲，在去年下半年就多次釋出要南下全台灣的想法，預計過完農曆年後，會花更多時間在大新竹戰區、南高屏等，還有早就表態擔任張啓楷競選總幹事的嘉義市長選舉等，全力幫民眾黨拓展南部選票。

▲▼黃國昌初一走春拜年。（圖／取自黃國昌粉絲團）

▲黃國昌初一走春拜年。（圖／取自黃國昌粉絲團）

