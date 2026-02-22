飛行安全關鍵角色　阿帕契檢驗士拆解機體發現潛在風險

軍聞社／記者蔡枋澐臺北電

阿帕契攻擊直升機升空執行任務前，有一道不易被看見卻關鍵的防線，那就是由檢驗士親自把關的檢查作業。在陸軍航空第601旅肩負確保直升機維持適航狀態、安全執行任務重要責任的空勤檢驗士，是體系中不可或缺的一環。

阿帕契攻擊直升機例行的PMS（預防保養勤務）檢查作業，依規定於每14天或飛行時數達25小時實施，透過定期檢視與保養，及早發現潛在風險，確保飛機整體狀況符合標準。

601旅空勤檢驗士官長李宜潔表示，PMS檢查主要由機工長針對全機傳動、旋翼及飛機操作等關鍵系統，進行外觀檢查與保養，若檢查過程中發現異常狀況，則須由檢驗士進行複式稽核，確認是否需要進一步檢修；檢驗作業並非單一檢查程序，而是涵蓋飛機進場前、中、後的檢查，並延伸至地面試車，以及臨時故障隔離與排除等狀況。

檢查程序中，官兵針對鼻式齒輪箱（NGB）、尾旋翼葉片及發動機艙等部位進行細部檢視，包括是否出現腐蝕、結構間隙是否符合規範等。李宜潔舉例，腐蝕多半受環境濕度與溫度影響，若未及早處理，可能導致結構鏽穿、裂痕，甚至影響整體組件安全，因此必須在初期發現就立即處置。

除例行定期檢查外，直升機也須依規定執行階段檢查，作業期間幾乎需將整架飛機拆解，並針對平時不易檢視的結構與組件進行全面檢查，確保整體狀況符合適航標準。檢驗士透過嚴謹的檢驗流程與專業分工，逐一完成檢查與確認，讓每一次起飛都建立在確實把關的安全條件之中，使空中戰力得以穩定運作。