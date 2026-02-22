陸航601旅整合三型作戰單位　阿帕契主導火力密接支援

▲陸軍航空第601旅第一攻擊作戰隊長周上校。

軍聞社／記者蔡枋澐專訪

陸軍航空第601旅整合攻擊、突擊與戰搜三型作戰單位，形成完整空中作戰體系，平時以實戰化訓練厚植即戰力，即使在春節期間，官兵仍維持24小時戰備待命，守護國人平安。

第一攻擊作戰隊長周上校指出，阿帕契攻擊直升機（AH-64E）的核心任務，在於火力密接支援與空中護航，特別是在聯合作戰中，須精準銜接地面與空中火力，補足火力間隙與盲區；他表示，夜間飛行與射擊是最具挑戰的課目，飛行官必須在複雜環境下兼顧飛行操作、射擊任務與協同作戰，唯有透過神鷹精準火力飛彈射擊、三軍聯合火力測考等實戰化訓練，才能在任務中穩定發揮戰力。

周上校也強調，三型機的協同必須從任務提示階段即完成分工規劃，依各型機特性分配任務，形成可即刻投入的作戰編組；同時，飛行戰力也仰賴地勤與保修人員，依標準作業程序確實執行後勤維保工作，確保任務安全順遂。

▲陸軍航空第601旅突擊作戰隊長黃上校。

突擊作戰隊長黃上校表示，黑鷹直升機（UH-60M）具備高載重與快速機動特性，可遂行空中突擊、物資運補與戰場救援等任務，是作戰區各類作戰物資迅速補給的關鍵能量，也是防衛作戰中不可或缺的戰力；黃上校指出，由於黑鷹直升機多以低空飛行執行任務，訓練過程須在複雜地形與高壓環境中反覆磨練，強化官兵抗壓性與協同能力，才能在突發狀況發生時迅速應處。

戰搜作戰隊輔導長戴少校指出，戰搜直升機（OH-58D）肩負空中偵搜、警戒與攻擊任務，最大優勢在平時結合現地環境的訓練，熟稔駐地周邊地形，同時，蒐整地形、建物、氣流等資訊，使其成為戰時可運用的條件；他強調，每一次起飛都意味著風險與責任，唯有扎實訓練與完善準備，才能在任務中克服風險、完成託付。

無論平時或年節，601旅官兵皆以專業訓練與嚴謹整備維持戰備節奏；在年節氣氛漸濃之際，官兵持續堅守崗位、按部就班執行各項整備工作，讓國人在團聚時刻感受安定，也讓空中的守護持續運作。