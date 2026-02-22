　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸航601旅整合三型作戰單位　阿帕契主導火力密接支援

▲陸軍航空第601旅第一攻擊作戰隊長周上校。

軍聞社／記者蔡枋澐專訪

陸軍航空第601旅整合攻擊、突擊與戰搜三型作戰單位，形成完整空中作戰體系，平時以實戰化訓練厚植即戰力，即使在春節期間，官兵仍維持24小時戰備待命，守護國人平安。

第一攻擊作戰隊長周上校指出，阿帕契攻擊直升機（AH-64E）的核心任務，在於火力密接支援與空中護航，特別是在聯合作戰中，須精準銜接地面與空中火力，補足火力間隙與盲區；他表示，夜間飛行與射擊是最具挑戰的課目，飛行官必須在複雜環境下兼顧飛行操作、射擊任務與協同作戰，唯有透過神鷹精準火力飛彈射擊、三軍聯合火力測考等實戰化訓練，才能在任務中穩定發揮戰力。

周上校也強調，三型機的協同必須從任務提示階段即完成分工規劃，依各型機特性分配任務，形成可即刻投入的作戰編組；同時，飛行戰力也仰賴地勤與保修人員，依標準作業程序確實執行後勤維保工作，確保任務安全順遂。

▲▼陸軍航空第601旅突擊作戰隊長黃上校。（圖／軍聞社）

▲陸軍航空第601旅突擊作戰隊長黃上校。

突擊作戰隊長黃上校表示，黑鷹直升機（UH-60M）具備高載重與快速機動特性，可遂行空中突擊、物資運補與戰場救援等任務，是作戰區各類作戰物資迅速補給的關鍵能量，也是防衛作戰中不可或缺的戰力；黃上校指出，由於黑鷹直升機多以低空飛行執行任務，訓練過程須在複雜地形與高壓環境中反覆磨練，強化官兵抗壓性與協同能力，才能在突發狀況發生時迅速應處。

戰搜作戰隊輔導長戴少校指出，戰搜直升機（OH-58D）肩負空中偵搜、警戒與攻擊任務，最大優勢在平時結合現地環境的訓練，熟稔駐地周邊地形，同時，蒐整地形、建物、氣流等資訊，使其成為戰時可運用的條件；他強調，每一次起飛都意味著風險與責任，唯有扎實訓練與完善準備，才能在任務中克服風險、完成託付。

無論平時或年節，601旅官兵皆以專業訓練與嚴謹整備維持戰備節奏；在年節氣氛漸濃之際，官兵持續堅守崗位、按部就班執行各項整備工作，讓國人在團聚時刻感受安定，也讓空中的守護持續運作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲員工被砸頭死亡　群創發聲：深感遺憾
老高被爆離婚！小茉神隱…「4手同框」拜年照網熱議
川普第一反應曝光！關稅案被推翻　反問一句怒火中燒
黃國昌首合體「家樂福員工」：我當他最強後盾
川普動用沉睡50年法條！　全球關稅恐陷「無限輪迴」
中壢小姊妹刮中百萬！　眼框泛紅緊握對方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

陸航601旅整合三型作戰單位　阿帕契主導火力密接支援

飛行安全關鍵角色　阿帕契檢驗士拆解機體發現潛在風險

快速機動精準打擊　陸航601旅擁多元直升機型守護國土

守護父親留下F-104的記憶　連穎捷勾勒05警戒區時代故事

坑道內海戰指揮中樞　保留民國63年「中美獵鯊操演」歷史軌跡

一筆簽名的重量　女空勤檢驗士官長守護阿帕契飛行安全

配備MK-13飛彈發射架　逢甲軍艦整合多層防衛戰力

轟-6J新增2具偵察吊艙　也能扮演空中情報節點

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

陸航601旅整合三型作戰單位　阿帕契主導火力密接支援

飛行安全關鍵角色　阿帕契檢驗士拆解機體發現潛在風險

快速機動精準打擊　陸航601旅擁多元直升機型守護國土

守護父親留下F-104的記憶　連穎捷勾勒05警戒區時代故事

坑道內海戰指揮中樞　保留民國63年「中美獵鯊操演」歷史軌跡

一筆簽名的重量　女空勤檢驗士官長守護阿帕契飛行安全

配備MK-13飛彈發射架　逢甲軍艦整合多層防衛戰力

轟-6J新增2具偵察吊艙　也能扮演空中情報節點

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！營養師揭3恐怖後果

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

群創南科廠30歲男員工遭「重物砸頭」身故　公司：深感遺憾

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

明天要上班上學！如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常

AI助理下載量翻倍　ChatGPT年營收破千億史上最快

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

軍武熱門新聞

阿帕契檢驗士扛飛行安全關鍵重責

陸航601旅擁多元直升機型護國土

連穎捷勾勒航空城的時代故事

女空勤檢驗士守護阿帕契飛行安全

坑道內的海戰指揮中樞曝光

逢甲軍艦整合多層防衛戰力

轟6J長出「火眼金睛」追蹤美航母

陸航601旅整合三型作戰單位

四川艦二次海試甲板驚現攻擊-21

北韓擬研發新導彈「火星-21型」　突破美防禦

俄烏戰爭第4年　美智庫：軍事傷亡估200萬人

北韓軍成俄羅斯「防線盾牌」　規模曝光

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」

殲-15掛載鷹擊-15亮相威懾美航母

更多熱門

關鍵字：

軍聞社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面