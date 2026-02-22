　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

快速機動精準打擊　陸航601旅擁多元直升機型守護國土

軍聞社／記者蔡枋澐桃園電

隸屬陸軍航空特戰指揮部的陸軍航空第601旅，平時擔任第三作戰區戰備應變部隊；戰時則為國防部戰略預備隊，肩負北部地區重要目標防護、中樞反恐與支援災害救援等任務；憑藉精準打擊、快速機動與彈性編組等作戰特性，601旅成為國軍聯合作戰體系中，不可或缺的空中主戰兵力。

601旅年度依訓綱完成駐、基地訓練及直升機對海實彈射擊外，並配合聯合作戰指揮機制，執行「陸勝操演、空武射擊、三軍聯合精準飛彈射擊、神鷹操演及漢光演習」等軍、兵種聯合作戰演訓，持續精進官兵戰備整備與遂行任務能力，厚植空中戰力。

在任務運用上，601旅平時即維持高度戰備應變節奏，依情勢需求彈性編組、迅速投用，必要時可支援或跨區增援各作戰區，展現航空部隊高機動、高反應的作戰能量。即使在春節期間，官兵仍維持戰備待命，確保部隊戰力運作無虞，守護國人平安過好年。

601旅具備多元機型與任務分工，攻擊作戰隊配賦阿帕契攻擊直升機（AH-64E），具備先進航電與感測系統，可遂行空中攻擊與火力投射任務；突擊作戰隊以黑鷹直升機（UH-60M）為主，擔任空中突擊、物資運補與傷患後送等任務。戰搜作戰隊則運用戰搜直升機（OH-58D），執行空中偵搜、警戒與掩護。各型機依特性協同運作，形塑完整空中作戰體系。

陸航601旅精實訓練厚植戰力　全天候守護國土安全。（圖／軍聞社）

空中戰力的發揮，亦仰賴地勤與保修能量的周延支撐。601旅所屬飛機作戰支援大隊平時負責各型機二、三級維保、加油勤務及彈藥囤儲等作業，戰演訓期間則編組前支隊與野戰保修站，遂行飛機搶修、熱加油掛彈等任務，確保飛機妥善率與任務遂行安全。

透過平、戰結合的訓練思維，601旅確依準則教範與標準作業程序，建立嚴謹考核機制，並將訓考成果量化分析、持恆精進，逐步塑建「精、巧、強」的航空勁旅。未來，601旅將持續精進戰術戰法，朝靈活編組、快速機動、晝夜連續與精準打擊目標邁進，以全天候戰備狀態，守護國土安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

飛行安全關鍵角色　阿帕契檢驗士拆解機體發現潛在風險

快速機動精準打擊　陸航601旅擁多元直升機型守護國土

守護父親留下F-104的記憶　連穎捷勾勒05警戒區時代故事

坑道內海戰指揮中樞　保留民國63年「中美獵鯊操演」歷史軌跡

一筆簽名的重量　女空勤檢驗士官長守護阿帕契飛行安全

配備MK-13飛彈發射架　逢甲軍艦整合多層防衛戰力

轟-6J新增2具偵察吊艙　也能扮演空中情報節點

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

飛行安全關鍵角色　阿帕契檢驗士拆解機體發現潛在風險

快速機動精準打擊　陸航601旅擁多元直升機型守護國土

守護父親留下F-104的記憶　連穎捷勾勒05警戒區時代故事

坑道內海戰指揮中樞　保留民國63年「中美獵鯊操演」歷史軌跡

一筆簽名的重量　女空勤檢驗士官長守護阿帕契飛行安全

配備MK-13飛彈發射架　逢甲軍艦整合多層防衛戰力

轟-6J新增2具偵察吊艙　也能扮演空中情報節點

老高驚爆逃稅遭罰18億！傳回大連被扣留　網揪疑點喊太假

暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

快訊／松井裕樹因傷辭退WBC　日本隊3救援投手退出

嘉義男出門運動遭隨機攻擊「拿刀割頸」　兇嫌遭羈押

WBC回顧／王建民對日零失分、潘威倫抗荷英雄　兩大強投經典時刻

紅襪新賽季將讓安東尼打第一棒　柯拉點名貝茲、史普林格當例子

快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

王牌羅培茲將動TJ手術　雙城輪值戰力嚴重受挫

WBC回顧／血染球褲與肉身擋球　陽耀勳、恰恰的護國鬥志

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」

軍武熱門新聞

連穎捷勾勒航空城的時代故事

女空勤檢驗士守護阿帕契飛行安全

坑道內的海戰指揮中樞曝光

逢甲軍艦整合多層防衛戰力

阿帕契檢驗士扛飛行安全關鍵重責

陸航601旅擁多元直升機型護國土

轟6J長出「火眼金睛」追蹤美航母

四川艦二次海試甲板驚現攻擊-21

南韓常規軍力全球第5　前5名「唯一非核國」

俄烏戰爭第4年　美智庫：軍事傷亡估200萬人

北韓擬研發新導彈「火星-21型」　突破美防禦

中科院證實　CL-20將全面用於攻擊載具

北韓軍成俄羅斯「防線盾牌」　規模曝光

殲-15掛載鷹擊-15亮相威懾美航母

更多熱門

相關新聞

連穎捷勾勒航空城的時代故事

連穎捷勾勒航空城的時代故事

走進桃園市定古蹟—前空軍桃園基地「05警戒區」，4座舊機堡與警戒室依舊保存原貌，其中一座機堡內陳展的F-104星式戰鬥機，成為這片空間裡最醒目的存在，站在現場為民眾解說的，是志工解說員連穎捷，對他而言，這裡不只是一處古蹟，更是一段與生命緊緊相連的記憶。

坑道內的海戰指揮中樞曝光

坑道內的海戰指揮中樞曝光

女空勤檢驗士守護阿帕契飛行安全

女空勤檢驗士守護阿帕契飛行安全

逢甲軍艦整合多層防衛戰力

逢甲軍艦整合多層防衛戰力

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

殲16射熱焰彈咬尾F-16　外媒：像黑道耍槍

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

快訊／初五大樂透1注獨得　頭獎落台南

歌仔戲痛失國寶！「長髮小生」王束花辭世

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面