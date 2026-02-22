過年不用飛日本　陳琬惠推薦宜蘭泡溫泉、嚐一碗心意滿滿平安粥

▲陳琬惠推薦過年可到宜蘭泡溫泉、嚐一碗心意滿滿平安粥。（圖／陳琬惠提供）



記者陳家祥／台北報導

今年農曆春節連同首尾週末共長達9天，不少人選擇出國旅遊，但也有人留在台灣四處走春，台北市後花園宜蘭也是大家的熱門去處。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠特別分享，宜蘭特有的「平安粥」文化，每一口的鹹香、清甜，都是志工們滿滿的心意；另外，來到宜蘭不可錯過的非溫泉莫屬，她也精選三大溫泉供民眾選擇，泡湯不用飛日本、不用跑國外，開車就能到。

陳琬惠說，對宜蘭人來說，過年若沒去廟裡吃一碗熱騰騰的平安粥，這個年就像沒過完整一樣。這份「平安味」其實藏著宜蘭人最純粹的溫情，每年春節期間，各地信眾絡繹不絕，廟宇顧及香客不容易解決飲食問題，再加上宜蘭人好客的習性，將心意匯集成這一鍋粥。

陳琬惠提到，這碗粥不僅是為了讓遠道而來的香客墊墊肚子，更象徵著把平安分享給每一個人，這是一碗「祝福」的粥，每一口鹹香或清甜，背後都是宮廟志工大哥大姐們，在寒風中守著大鍋、揮汗攪拌的心意。

另外，農曆新年假期長達9天，春節完後還有二二八連假，陳琬惠也推薦民眾到宜蘭泡溫泉。而說到溫泉，第一站一定要來礁溪溫泉，這裡是全台少見的平地溫泉，水質是弱鹼性的碳酸氫鈉泉，洗完皮膚滑溜彷彿敷了天然面膜，白天可以泡湯看山景，晚上可以邊泡邊看星星，走出溫泉街還有美食等著大家。

冬山溫泉則給人安靜、舒服的感受，且環境富有田園味，結合河岸風景與鄉村氛圍，最適合一家大小或想要慢慢放鬆的朋友。泡在溫泉裡，看著遠山、吹著微風，讓步調慢下來。

至於第三個溫泉，陳琬惠則推薦員山溫泉，員山靠近水源地，溫泉水質清澈純淨，被很多內行泡湯客珍藏。這裡沒有過多喧鬧，多的是一份寧靜與自然，所以泡湯不用飛日本、不用跑國外，就來宜蘭泡湯。