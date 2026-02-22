乾隆後宮唯一「朝鮮」妃嬪！　從奴僕晉升貴妃故事超傳奇

▲「淑嘉皇貴妃」金佳氏。（圖／翻攝百度百科，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

清朝皇帝的後宮佳麗，往往出身名門望族。不過乾隆皇帝的妃嬪名單中，赫然存在著一位獨一無二的特殊人物，也就是來自朝鮮（如今北韓）的「淑嘉皇貴妃」金佳氏。這位為乾隆誕下四位皇子的寵妃，極有可能是乾隆後宮中唯一一位擁有外國血統的妃子。

《星島日報》報導，淑嘉皇貴妃在史書中被記載為「金佳氏」，這是一個滿洲化的姓氏。然而，追本溯源，這個「金」姓並非源自滿洲或漢族，而是來自朝鮮半島。根據考證，其先祖為朝鮮義州（今屬北韓）的「金氏」家族，是當地的名門望族。

清朝在入關前，曾多次對朝鮮用兵。在天聰元年（1627年）的「丁卯之役」中，金氏家族的先人在戰亂中被後金軍隊俘虜，隨後歸順，被編入滿洲上三旗的「內務府包衣」（即皇室奴僕）。

儘管身為包衣，但由於其原本在朝鮮的貴族身份，金氏家族在內務府中地位較高，多擔任官職。歷經康熙、雍正兩朝，金家已深得皇室信任，逐漸成為內務府中的顯赫家族。雍正皇帝甚至特旨，將他們的原姓氏「金」後面加上「佳」字，成為「金佳氏」，以示抬旗，脫離了包衣身份，正式成為滿洲旗人。

大約在雍正年間，金佳氏以「格格」的身份被賜予當時還是皇子的弘曆（即後來的乾隆皇帝），成為其府邸中的一位低階侍妾。雖然身份不高，但金佳氏充滿異域風情美貌，吸引著年輕的乾隆皇帝。

乾隆即位後，金佳氏初封為「金貴人」。她憑藉著溫婉的性情，迅速獲得了乾隆的青睞，晉升速度驚人。在短短數年內，她由貴人、嬪、妃，最終獲封「嘉妃」。而她的得寵，最具說服力的證據，便是她驚人的生育記錄。

從乾隆四年到乾隆十七年，金佳氏在十三年間，先後為乾隆皇帝生下了四位皇子，分別是：皇四子永珹、皇八子永璇、皇九子（早殤，未命名）、皇十一子永瑆。這四位皇子的降生，不僅穩固了金佳氏在後宮的地位，也讓她成為乾隆心中極為重要的伴侶。

值得一提，小說及電視劇《如懿傳》中的虛構角色金玉妍，歷史原型為乾隆帝淑嘉皇貴妃金佳氏。電視劇版本中的金玉妍由辛芷蕾飾演，主角原為朝鮮貢女，以李朝宗室女身份通過義父金三保改姓入清，雍正年間入弘歷府邸為格格，後晉嘉貴人。金玉妍表面心直口快，實際工於心計，憑藉美艷外貌與權謀手段逐步晉升至貴妃位。