吳淡如氣炸！詐團「神鬼複製」騙走退休族250萬　車手喊：沒錢賠

▲假冒吳淡如誘投資，王姓車手遭判刑2年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙集團冒用作家吳淡如名義於臉書投放假投資廣告，誘使陳姓民眾加入群組並下載「合欣智選」APP。陳姓被害人誤信話術，與王姓車手約於北市某麥當勞面交新台幣250萬元。士林地院審理，王男因擔任取款車手，被依三人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年。

判決指出，這名王姓車手於2024年6月加入詐騙集團。該集團分工細膩，先在臉書上假冒吳淡如名義釣魚，陳姓被害人點擊廣告後，隨即被拉入一個名為「財源廣進」的LINE群組。群組內一名暱稱「Alanna何雅玲」的假助理，熱情邀請被害人下載「合欣智選」APP，並謊稱操作股票需要透過「儲值」才能入金，還貼心提供「面交現金」服務，讓被害人一步步掉入陷阱。

2024年7月4日上午，王男接獲詐團上游「778」、「渣渣」等人指令，化身為合欣投資公司的外勤人員，甚至還掛著名為「李宇春」的偽造工作證，前往臺北市北投區大業路的麥當勞得來速車道旁等候。

不知情的陳姓被害人帶著250萬元鉅款依約前往，王男煞有其事地收下現金，並交付一張蓋有偽造公司章的收據。得手後，王男隨即將款項轉交給集團上手製造斷點。直到被害人後來驚覺APP無法出金，才發現這場「投資美夢」根本是一場空，氣得報警抓人。

王男被捕後坦承犯行，並在法院審理期間表示願意賠償50萬元與被害人和解。不過，法官細看調解條件發現，王男提出的方案竟是「自2025年10月起，按月賠償1萬元」。

然而，調解成立當下王男根本還在監獄服刑，他甚至在庭上直言「要等出獄後才有能力開始還」，對於何時能確實賠償態度漫不經心。

法官認為，這種「空頭支票」難以認定有彌補損害的真誠悔意，且考量詐騙集團猖獗，嚴重危害金融秩序與民眾財產，不予輕縱，判處王男有期徒刑2年，並沒收作案用的偽造工作證。全案仍可上訴。