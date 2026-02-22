買200找2000？超商女店員「魔術手」A收銀機　連寄杯拿鐵都喝免錢

▲超商女店員「寄杯變免錢」侵占現金。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

以為神不知鬼不覺！1名翁姓超商女店員被查出，不但把超商當成自己家，免費拿取商品，還假裝消費再故意多找錢，侵占收銀機內現金，甚至在為顧客設置的「飲料寄杯本」上造假，每次都喝免錢拿鐵、珍奶，最終被老闆查帳、調閱監視器發現。法院審理後，依業務侵占等罪判處有期徒刑8月、可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，翁女負責收銀、結帳與飲品製作，卻在短短數月內動起歪腦筋，多次監守自盜。她曾假裝購買價值不到200元的衛生棉，持1000元大鈔結帳時，趁機從收銀機內多拿走2002元，等於買東西還「倒賺」1000多元；另一次購買洋蔥圈餅乾時，也故技重施，趁亂多拿走350元現金。

除了偷現金，翁女還鎖定店內的「飲料寄杯」漏洞。她明知自己未付款，卻在寄杯本上不實登載已購買珍珠奶茶、燕麥拿鐵與濃萃拿鐵等大量飲品，營造有庫存的假象。隨後再自行製作或請不知情同事調製，一杯接一杯「提領」來喝，累計侵占飲品價值超過3000元。

夜路走多終遇鬼，店家在月底整理帳務與寄杯紀錄時，發現翁女名下的寄杯頁面異常暴增，卻始終對不上相對應的結帳發票與營收。老闆驚覺有異，調閱監視器畫面比對，赫然發現竟是自家店員在搞鬼，氣得報警處理。

法院開庭時，翁女坦承犯行，供稱是為了貪圖小利才在寄杯本上動手腳。法官審酌，翁女身為店員，理應誠實履行職務，卻利用職務之便侵占財物，破壞勞雇間的信賴關係，行為實有不當。

但考量其侵占金額合計僅約5120元，並非鉅款，且翁女犯後態度配合、已全數賠償店家損失並達成和解。最終依業務侵占等罪，判處翁女有期徒刑8月，得易科罰金，並給予緩刑2年，以啟自新。