　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買200找2000？超商女店員「魔術手」A收銀機　連寄杯拿鐵都喝免錢

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲超商女店員「寄杯變免錢」侵占現金。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

以為神不知鬼不覺！1名翁姓超商女店員被查出，不但把超商當成自己家，免費拿取商品，還假裝消費再故意多找錢，侵占收銀機內現金，甚至在為顧客設置的「飲料寄杯本」上造假，每次都喝免錢拿鐵、珍奶，最終被老闆查帳、調閱監視器發現。法院審理後，依業務侵占等罪判處有期徒刑8月、可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，翁女負責收銀、結帳與飲品製作，卻在短短數月內動起歪腦筋，多次監守自盜。她曾假裝購買價值不到200元的衛生棉，持1000元大鈔結帳時，趁機從收銀機內多拿走2002元，等於買東西還「倒賺」1000多元；另一次購買洋蔥圈餅乾時，也故技重施，趁亂多拿走350元現金。

除了偷現金，翁女還鎖定店內的「飲料寄杯」漏洞。她明知自己未付款，卻在寄杯本上不實登載已購買珍珠奶茶、燕麥拿鐵與濃萃拿鐵等大量飲品，營造有庫存的假象。隨後再自行製作或請不知情同事調製，一杯接一杯「提領」來喝，累計侵占飲品價值超過3000元。

夜路走多終遇鬼，店家在月底整理帳務與寄杯紀錄時，發現翁女名下的寄杯頁面異常暴增，卻始終對不上相對應的結帳發票與營收。老闆驚覺有異，調閱監視器畫面比對，赫然發現竟是自家店員在搞鬼，氣得報警處理。

法院開庭時，翁女坦承犯行，供稱是為了貪圖小利才在寄杯本上動手腳。法官審酌，翁女身為店員，理應誠實履行職務，卻利用職務之便侵占財物，破壞勞雇間的信賴關係，行為實有不當。

但考量其侵占金額合計僅約5120元，並非鉅款，且翁女犯後態度配合、已全數賠償店家損失並達成和解。最終依業務侵占等罪，判處翁女有期徒刑8月，得易科罰金，並給予緩刑2年，以啟自新。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開工後「2波鋒面接力」　228連假變天
日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！　多人受傷
泫雅遭爆懷孕！「吊帶裙裡沒穿」辣照反擊
開工優惠搶先看！　超商咖啡買2送2
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女排3hrs氣炸：打死不再去
川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝關鍵：各國不敢撤回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／清晨搶運將！大同警下台中網咖逮2嫌　10hrs火速破案　

買200找2000？超商女店員「魔術手」A收銀機　連寄杯拿鐵都喝免錢

外籍男凌晨滯留信義區超商「頻喊110」　警依法管束、送醫救護

馬公民宅玻璃門「破了洞」！住戶聞異響悚報警　現場遺留1鋼珠

美福倉儲大火　「未注意防範」判賠保險公司8千萬元

台東今年春節救護案增、火災降　消防局公布統計提醒元宵防災

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

台東男情緒不穩坐初來橋邊護欄　警耐心溝通趁隙拉回橋面

無照男改車炸街遭攔　不滿挨罰+扣車飆國罵！妨害公務送辦

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

快訊／清晨搶運將！大同警下台中網咖逮2嫌　10hrs火速破案　

買200找2000？超商女店員「魔術手」A收銀機　連寄杯拿鐵都喝免錢

外籍男凌晨滯留信義區超商「頻喊110」　警依法管束、送醫救護

馬公民宅玻璃門「破了洞」！住戶聞異響悚報警　現場遺留1鋼珠

美福倉儲大火　「未注意防範」判賠保險公司8千萬元

台東今年春節救護案增、火災降　消防局公布統計提醒元宵防災

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

台東男情緒不穩坐初來橋邊護欄　警耐心溝通趁隙拉回橋面

無照男改車炸街遭攔　不滿挨罰+扣車飆國罵！妨害公務送辦

快訊／清晨搶運將！大同警下台中網咖逮2嫌　10hrs火速破案　

安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」

24歲風俗妹「B杯升級G奶」！加碼私密處整形　羞：想跟AV女優一樣

《換乘4》敏京更新首支影片！80萬人搶看近況　前任有植消失

精準掌握地界位置　竹山地政新增宗地資料及航照套疊地籍圖資服務

阿嬤包給小狗5000元大紅包　她超吃味：還有稀有紫色鈔票

春節收假人潮爆滿　金門機場加開班機與軍機疏運

買200找2000？超商女店員「魔術手」A收銀機　連寄杯拿鐵都喝免錢

開工昏沉焦躁、注意力不集中　中醫3招破解「春節症候群」

開工一周內「2波鋒面接力」　228連假變天全台轉雨

【您的邀玩已被拒絕】阿金想找貓貓玩 被哈氣拒絕

社會熱門新聞

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索

港男陳屍北市五星級飯店！紙條遺言曝光

即／南科群創光電員工「重物砸破頭」　送醫搶救仍不治

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

彰化轎車撞民宅起火　駕駛45%燒燙傷

北市男「誤信假吳淡如」噴光退休金

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

19歲女撂現任追討前男友債務　中和祖孫三代遭砍

姐妹花遭性侵　性防課上班脫口「我也有」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

想聽古典樂又喊關　五楊高架男硬開門墜橋亡

嘉義男遭隨機攻擊　兇嫌遭羈押

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

全台連下4天！　溼答答時間曝

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面