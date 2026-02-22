清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

▲清朝大官跪拜皇上。（示意圖／翻攝微博）

近年清朝宮廷劇大受歡迎，在劇中常有宮中大臣向皇帝行禮時，總是要先甩兩下袖子，然後才跪下行禮。原來大袖子是來自中原，官員拍袖子是為了表示忠心、整理好自己的狀態再來跟皇上談正事，除此之外，還有四個重要理由。

秦漢唐宋、漢人政權都沒有向皇帝行禮需要甩袖子的習慣，到底清朝人這個動作有什麼含義？根據香港《星島日報》報導，甩袖子有以下原因：

1.滿人習俗

滿族源自女真，他們生活在草原上，善於騎馬射箭。為了方便騎馬、射箭等劇烈活動，他們的衣服袖子窄，以便騎射。入主中原之後，滿漢文化交融，受到漢文化的影響，滿族服飾的袖子逐漸變寬，但同時保留了他們的特色。經過改良後的滿服袖子看起來像馬蹄，因此也被稱為馬蹄袖。

2.表示忠心

滿人重視禮節，在朝拜皇帝的時候，拍兩下袖子代表了對皇帝的尊重，又充滿了儀式感，使整個場景顯得莊嚴肅重。在一些重大場面，大臣們會統一地做拍袖子的動作，可以展現他們對禮儀制度的重視。後來隨著時代的發展，這個動作就融入到拜見皇帝的禮儀之中。

3.整理狀態

官員行禮之前拍兩下袖子，就像拍打灰塵一樣，表示把自己最好的狀態展現給皇帝，表達忠心，也示意自己的精神狀態，願意為皇帝效勞。

4.兩袖清風

官員的袖子寬大，裡面有口袋，可以用來裝錢。甩袖子就可以得知裡面有沒有放錢，官員向著皇帝甩袖，可以展示自己是清官。

5.防暗殺

寛大袖子的可以藏錢，自然也可以藏一些暗器之類的東西。為了保證皇帝的人身安全，大臣行禮時拍兩下袖子，示意自己沒有私藏暗器。