馬年衝升官！12生肖「辦公室開運全攻略」助你馬上加薪

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲馬年想衝升遷、拚加薪，不妨先從辦公室開運佈局下手。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

2026年丙午馬年來勢洶洶，想在變動頻繁的一年站穩腳步、爭取升遷與加薪機會，除了把專業實力練好，「辦公室風水」也能成為助攻，科技紫微網整理出12生肖「辦公室開運攻略」，從座位到桌面小物，幫你在新的一年左右逢源、事半功倍！

馬年職場變動多、壓力大，與其硬撐不如先穩住基本盤。辦公桌背後要有靠，避免背門走道；左上角擺厚葉綠植與金屬筆筒，有助穩情緒、減少口舌，也象徵貴人相助。


屬牛在馬年屬打底期，責任與考核壓力加重，但專業扎實就能越走越穩。座位宜選安靜角落，右上角擺專業書籍或資料夾，強化實力，也有助升遷加分。

屬虎逢三合助力，升遷與調動機會增多，但需避免急躁出錯。桌前保持開闊整潔，左前方放小檯燈或透明水杯，象徵前途光亮、資源流動，有助關鍵時刻發揮實力。

屬兔逢破太歲，易遇改組變動，關鍵在先破後立。若座位面牆易迷惘，可貼年度目標提醒方向；左上角擺開花或新芽綠植，象徵轉機與新開始。

屬龍馬年屬蓄勢待發，上半年鋪路、下半年發力，關鍵在沉得住氣。座位避免正對門走道，可擺常青盆栽化煞，右上角放山形擺件或石鎮，穩住根基與氣場。

屬蛇馬年多為轉型調整期，團隊或內容易變，考驗判斷力。桌面宜簡潔方正，少放雜物與藤蔓植物；右側擺地球儀、小模型或流程圖，幫你拉高視角、做出更有利選擇。

屬馬本命年壓力較大，宜穩中求進、專注本分。座位避免背門無靠，可加高背椅或矮櫃強化支撐；左上角擺文竹、蘆薈等綠植並定期更換，象徵去舊迎新、引入新機會。

屬羊馬年六合加持，貴人多、升遷運佳，適合全力衝刺，桌面採「左高右低」佈局，左側放文件架、右側保持清爽，並確保桌前開闊，有助效率提升、好運直達。

屬猴今年挑戰多，但善用資源可化壓力為實力。座位朝東或採光佳有助靈感；左上角擺由小到大的文昌筆，象徵步步高升，搭配進修更利升遷。

屬雞前忙後旺，撐過上半年有望爆發。環境宜明亮通風、避開走道噪音；桌前擺淡色花卉，助名聲清亮、年終加分。

屬狗馬年事業穩健，適合拓展專案與合作。左上角擺專業資料、右上角放小公仔，象徵專業加貴人；桌下保持清爽，助升遷順暢。

屬豬馬年運勢穩中偏悶，但仍能穩步前行。桌椅宜穩固舒適、遠離雜物與垃圾桶；左側擺圓葉植物，有助減壓、增人緣與專注力。

