地方 地方焦點

嘉義燒肉店月薪破5萬急徵員工　招手新住民與二就人士

▲▼ 月新上看五萬仍舊缺工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義職人燒肉店月薪上看五萬仍舊缺工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

炭火點燃的瞬間，紅光在鐵網下跳動，油脂滴落發出「滋滋」聲響，空氣裡瀰漫著肉香與熱氣——嘉義主打職人精神、專人代烤的「官東燒肉」，幾乎天天客滿。不論是平常或是剛過的年節，人潮都是一波接一波，但在滿座笑聲背後，卻是員工連日奔走的身影。

業者坦言，生意太好反而成了甜蜜負擔。即使開出月薪上看5萬元、時薪最高250元的條件，仍難補齊人力，只能對外擴大徵才，歡迎新住民或二度就業人士希望讓現有夥伴能正常排休，不再長時間硬撐。

目前正職人員月薪36,000元起，最高可達50,000元，已含績效獎金，另設每季9,000元獎金；計時人員時薪213元起，依能力與表現最高可達250元，同樣享有績效獎金，平均日薪約1,500元，整體薪資水準高於法定基本工資。

▲▼ 月新上看五萬仍舊缺工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

工作內容涵蓋外場與內場支援，從遞送菜單、介紹餐點、為顧客代烤掌握火候，到收拾碗盤、備料、測量食材、洗碗、燒炭火與環境清潔。每到餐期高峰，外場步伐飛快、內場火光閃動，彼此一聲「支援一下」便默契補位，成為店內最真實的日常。

「累是真的，但成就感也很真實。」一名員工分享，看著顧客吃下第一口燒肉露出滿足表情，就是一天最值得的時刻。店家強調，除了提供完整培訓與升遷規劃，也重視團隊氣氛與工作節奏，希望讓夥伴在忙碌中找到專業成長與歸屬感。

此次徵才不限年齡與背景，二度就業者與新住民皆可應徵。業者表示，若人力無法及時補足，未來可能調整營業時段，影響服務量能。為了守住品質，也守住員工的生活平衡，才決定主動對外招募。店家盼望更多願意投入餐飲戰場的夥伴加入，在熱氣蒸騰的燒肉香中，一起把忙碌，燒成值得驕傲的日常。

