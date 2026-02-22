　
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本民調出爐！自衛隊好感度「爆衝93％」　中俄朝威脅是主因

▲▼日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本內閣府最新民意調查顯示，自衛隊在日本民眾內心的好感度創下1969年開始調查以來新高，達到93.7％，較2022年增加2.9個百分點。同時，認為自衛隊規模和能力「應該增強」的人也上升至45.2％。日本防衛省分析，來自中國、北韓（朝鮮）與俄羅斯的安全威脅升高，是民意支持自衛隊的重要原因。

根據日媒《產經新聞》，這份關於自衛隊與安全保障防衛議題的民調，從1969年起幾乎每3年進行一次，今年為第19回。調查對象為18歲以上擁有日本國籍的3000人，調查從2025年11月6日至12月14日進行，最終回收有效問卷1534份。

調查期間，中國駐大阪總領事薛劍於2025年11月8日針對日本首相高市早苗就台灣議題的發言，在X發表斬首等威脅言論，加上北京當局持續施壓，使日中關係進一步緊張。

調查結果顯示，對自衛隊「良好印象」的比例高達93.7％，「不良印象」僅3.0％，而認為自衛隊規模與能力應「增強」者達45.2％，較上回調查成長3.7個百分點，「現狀足夠」49.8％、「應縮減」則僅2.2％。

日本防衛省分析，中國在東海與南海企圖單方面改變現狀、俄羅斯持續侵略烏克蘭、北韓發射彈道飛彈以及近期俄朝軍事合作加速等因素，使日本安全環境急速惡化，民眾對自衛隊評價因而上升。

此外，對於日美安全保障條約，多數民眾認為「有助於日本和平與安全」，比例達92.0％，遠高於認為「無助」的7.1％。同時，90.9％的人支持「繼續維持條約，日本與自衛隊共同守護安全」，而「停止條約僅靠自衛隊防衛」或「停止條約並縮減自衛隊」等少數意見皆不到兩成。

國際局勢緊張也讓多數日本民眾感受到威脅。調查指出，超過八成（80.6％）受訪者認為日本有可能被捲入戰爭，其中86.6％認為原因是「國際情勢緊張與對立升高」。不過，有65.2％的人相信「安保條約存在可降低戰爭風險」，比上次調查增加8.6個百分點。

針對調查結果，日本防衛省對《產經新聞》表示，「我們將持續努力，適當回應民眾的支持與期待，全力確保國家和平與安全。」

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

開工後「2波鋒面接力」　228連假變天
日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！　多人受傷
泫雅遭爆懷孕！「吊帶裙裡沒穿」辣照反擊
開工優惠搶先看！　超商咖啡買2送2
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女排3hrs氣炸：打死不再去
川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝關鍵：各國不敢撤回

國際軍武日韓要聞自衛隊日本

