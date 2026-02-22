重案回顧／半夜暴揍父母！25歲男喊「人劍合一」發狂弒母

▲雲林弒母案林姓兇嫌犯下逆倫血案，持刀殺死母親，被判12年徒刑定讞。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

雲林縣虎尾鎮一處民宅2024年中發生一起人倫慘案！當時25歲的林姓男子半夜突然闖入父母親的臥室內，徒手將父母打醒之後，高喊「人劍合一」後奪門而出，父母出房間查看，孰料，林男竟持水果刀攻擊父母，其中林母肺臟、心臟均被刺破，送醫搶救不治，全案2025年12月23日定讞，林男被判處有期徒刑12年。

回顧整起案發經過，林男2024年7月12日凌晨2時許突然衝進父母的房間內，朝著熟睡的父母揮拳猛揍，隨後高喊「人劍合一」跑出房間。林父、林母睡夢中被打醒，追出客廳查看，卻驚見兒子竟進入廚房內拿水果刀，轉身就往母親身上猛刺，林母因肺臟、心臟受有穿刺傷，引發大出血併血胸等症狀，當場倒臥血泊之中、失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救，仍於當日凌晨3時許宣告不治。

林父則因奮力抵抗，頭部、左肩、背部有多處刀傷，左側7至8肋骨處骨折，經治療後無生命危險。對於兒子半夜突然發狂，林父在相驗時還穿著染有鮮血的短褲現身，表示平時「沒有糾紛」，婉拒受訪。

案發後林男被依照殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴，法院考量林男的精神鑑定報告，發現他大學時就有失眠狀況、平時篤信宗教，案發前一周精神出現明顯改變，覺得自己體內住著三太子，說自己是太子小神通、有超能力，有情緒興奮高昂、誇大、宗教妄想、幻聽幻視等現象，案發時「嚴重躁症發作」，以為母親「被不明的東西附身」。

法院最後依法減輕其刑度，殺害母親的部分，雲林地院依照殺害直系血親尊親屬罪將他判刑10年，殺傷父親的部分則是依照殺害直系血親尊親屬未遂罪判刑6年，合併應執行有期徒刑12年；案經上訴台南高分院，二審維持原判；全案再上訴至最高法院，2025年12月23日駁回上訴定讞。