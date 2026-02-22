喜迎新春讀好書！《那一天，我走進熊山》奪優良讀物推薦

▲《那一天，我走進熊山》入選「好書大家讀」第89梯次文學讀物B組推薦圖書。（圖／林保署台中分署提供）



記者白珈陽／台中報導

農曆春節到來，在充滿喜慶氛圍的假期中，除了外出走春，與孩子共享溫馨的書香時光也是絕佳選擇！林業及自然保育署台中分署與親子天下股份有限公司攜手出版的兒童讀本《那一天，我走進熊山》，近日喜傳捷報，入選「好書大家讀」第89梯次文學讀物B組推薦圖書。

台中分署指出，《那一天，我走進熊山》是台中分署首度嘗試以文字讀本形式呈現的作品，特別邀請金鼎獎童書作家王文華執筆。故事以孩童純真的視角出發，透過人與黑熊之間溫暖且有趣的互動，將深刻的保育理念自然融入家庭與校園生活。全書兼具精彩的故事性與豐富的教育意義，讓孩子在閱讀過程中，如同親身走進山林，感受大自然的魅力。

▲《那一天，我走進熊山》由金鼎獎童書作家王文華執筆。（圖／林保署台中分署提供）



台中分署表示，隨著台灣黑熊族群數量逐漸上升，活動範圍也向淺山地區擴張，人熊相遇的機會日益增加。如何與黑熊和諧共處，已成為全民都需要面對的重要課題。透過書中溫暖細膩的文字與圖像，不僅能帶領讀者認識山林生態與野生動物面臨的挑戰，更能引導孩子學會同理與尊重自然，讓保育知識在佳節期間於每個家庭中萌芽。