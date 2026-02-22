　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從販毒到握壽司！更生人5封信打動「三多屋」老闆　苦練廚藝奪獎

▲▼三多屋老闆李奕立（左）培養更生人劉忠翰（右）進入餐飲業，2025年獲得國際競賽銅獎。（圖／記者洪巧藍攝）

▲三多屋老闆李奕立（左）培養更生人劉忠翰（右）進入餐飲業從零學起，2025年獲得國際競賽銅獎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北車站後站人氣日式料理店《三多屋爸爸嘴》，不只賣豪華生魚片丼飯，也藏著翻轉人生的故事。兩年前才剛假釋出監的劉忠翰，如今站上國際廚藝賽場，拿下「2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」銅獎，很難想像他曾因販毒入獄，人生一度跌入谷底，假釋前夕在監所偶然讀到三多屋老闆李奕立雇用更生人的報導，讓他鼓起勇氣，投入餐飲界從零開始重新學習，迎來安定踏實的嶄新人生。

站在料理檯前，代表三多屋參賽的忠翰雙腳忍不住微微發抖，眼前是60多名參賽者同場競技的國際廚藝賽場，是他想都沒想過的大場面。所幸用著過去半年來每天練習準備的肌肉記憶以及創意發想，端出干貝鮭魚握壽司、玉子燒細卷，還有包入蝦鬆生菜的花壽司，獲得評審好評，得到「2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」銅獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼三多屋團隊參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽。（圖／劉忠翰提供）

▲劉忠翰與李奕立（左至右）參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽。（圖／劉忠翰提供，下同）

一篇美食報導改變受刑人人生軌跡

忠翰因為販毒入獄，2023年假釋前夕在監所讀到介紹三多屋美食的報導，文末提到老闆李奕立「立哥」願意聘用更生人，讓對出監有所迷惘的他有了方向，隨即請家人幫忙查地址、寫信。

「等待回信真的很煎熬。」劉忠翰受訪時分享，自己前前後後寄了5封信，老闆一開始回信內容只有提及鼓勵，沒有提到是否任用。後來他心一橫，把自己的出身、經歷、犯了什麼罪，完全向老闆坦白，最後一封信打開，上頭寫著「歡迎加入團隊」。

2023年7月1日，忠翰來到三多屋報到，剛進廚房時一切都不容易，從殺魚備料、站櫃檯與客人應對，到轉戰熱台廚師，他跟在立哥身邊一邊看一邊學。

現在的忠翰十足廚師架勢，但其實過程最初很是辛苦，偶爾也會讓忠翰回想起過去販毒「只要在家裡拿秤」就可以賺大錢的日子，此時立哥會開導、排除他心中疑惑，那樣的關懷與信任，讓忠翰感動，只要有「走回頭路」的朋友聯絡他馬上斷聯，不想讓那些紛擾影響到立哥的餐廳，「否則這份情不知道怎麼還！」他話語中有點江湖氣，但也帶著收斂的柔和。

▲▼三多屋團隊參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽。（圖／劉忠翰提供）

▲▼三多屋團隊參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽，下圖為劉忠翰參賽壽司作品。

▲▼三多屋團隊參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽。（圖／劉忠翰提供）

從零開始學習廚藝到參加國際廚藝競賽

在鍛鍊不到兩年的時間，立哥就給了忠翰參賽機會。忠翰說，自己一開始很糾結，他當時負責熱台，還沒碰過生魚片，比賽組別卻是做壽司。他心想，「立哥派我是要去出醜嗎？」但還是決定投入，在半年的準備期間立哥全力支援，想要什麼魚都幫他準備好，研究刀怎麼握、魚怎麼切，每天都在練習。從最開始因為角度不對，讓魚肉一切就裂開，到後來終於能端出亮眼的成品。

忠翰回想，自己在全新投入餐飲之後，生活變得安穩踏實，家人也很放心，錢花得很快樂，對比以前販毒時，每天都過得很神經質，一出門就怕警察跟、仇家找、黑吃黑，是完全不一樣的生活。

▲▼三多屋團隊參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽。（圖／劉忠翰提供）

▲李奕立（左）與劉忠翰（右）同台端出參賽料理。

三多屋老闆李奕立窮困家庭長大、熱愛助人

李奕立本就是台北餐飲業知名的海鮮供應商，14年前投入餐飲業，如今已經是日本料理排隊名店，另經營的私廚有不少大老闆、醫生都是座上賓。他對餐廳服務親力親為，晚上張羅完一桌私廚宴席，和客人打過招呼後，隨即要出發前往基隆崁仔頂批貨，44年次的他體力驚人，笑稱自己「一天工作超過14個小時」。

其實李奕立小時候家裏貧窮生活辛苦，國小畢業就和姑媽一起上台北，在市場幫忙賣雞鴨肉，16歲創業賣魚，最辛苦的時候白天在菜市場做生意、晚上念補校，生意最好時，台北多家知名海產店皆由他供貨。

也因為在窮困家庭長大，經歷風霜，李奕立一路走來如果有機會就想幫助人，他除了擔任老闆，還有一個身份是「中華民國榮譽觀護人協進會聯合會理事長」。

李奕立說，他是在朋友推薦下，自81年開始擔任「榮譽觀護人」，輔導假釋受刑人，協助重刑犯、吸毒者回歸社會，經營餐廳之後也雇用更生人到店裡工作，來來往往至少雇用過20人。

李奕立坦言，並非每個人都能成功翻轉，但若沒有穩定工作，再犯機率極高，毒品更生人的再犯率甚至高達4成。而在他這邊工作的更生人，一定會給予很大支持，甚至將來想要出去創業，他也會幫忙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南科意外！群創員工遭重物砸破頭　無呼吸心跳
很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫
娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗
吳淡如氣炸！退休族被騙250萬　車手喊：沒錢賠
怒曝台遊客劣質行徑！　日旅館最新發文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

從販毒到握壽司！更生人5封信打動「三多屋」老闆　苦練廚藝奪獎

全台連下4天！　溼答答時間曝

迴轉壽司店「為何都提供熱綠茶？」　內行曝原因...長知識了

台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

大樂透加碼「今4好運生肖」　招財數字來了

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

初六收假「國道11處易塞」　國5北上恐連堵10小時

老高驚爆逃稅遭罰18億！傳回大連被扣留　網揪疑點喊太假

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

從販毒到握壽司！更生人5封信打動「三多屋」老闆　苦練廚藝奪獎

全台連下4天！　溼答答時間曝

迴轉壽司店「為何都提供熱綠茶？」　內行曝原因...長知識了

台人日本追雪「常見1意外」！　達人警告：恐骨折腦震盪

大樂透加碼「今4好運生肖」　招財數字來了

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

初六收假「國道11處易塞」　國5北上恐連堵10小時

老高驚爆逃稅遭罰18億！傳回大連被扣留　網揪疑點喊太假

快訊／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭　當場無呼吸心跳

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

川普考慮「斬首」哈米尼父子！　五角大廈提供多項打擊伊朗方案

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

貓空樟樹步道賞魯冰花　象山105株櫻花迎春

台中凌晨機車對撞！41歲男一度無呼吸心跳...重傷搶命中

他脹氣「腹瀉便祕交替」　醫揪3大元凶：恐胃食道逆流

張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

運動幣3月1日開放使用！馬上領馬上動

變身蝙蝠俠與羅賓！牽起陪跑繩、簡佑翔成為吳宜容的眼睛

【導航設錯！】19歲女騎士誤闖國道　嚇壞不敢動

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

全台連下4天！　溼答答時間曝

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

老高爆逃稅罰18億遭扣留？網不信狂打臉

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭

全台有雨！　2波溼答答時間曝

快訊／初五大樂透1注獨得　頭獎落台南

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

更多熱門

相關新聞

更保士林分會更生事業群協助復歸社會

更保士林分會更生事業群協助復歸社會

臺灣更生保護會為了加快更生人復歸社會，擴大舉辦「更生事業群」，更保士林分會也於日前與6家廠商簽約成立「更生事業群」，參與其中的世紀鋼鐵董事長賴文祥更說：「讓社會多一個好人，比多賺一筆錢更有價值」，正是說出更保努力不懈的目標。

更保宜蘭分會更生事業群增為8廠商

更保宜蘭分會更生事業群增為8廠商

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

2026年「更生年貨大街」　凝聚良善力量

2026年「更生年貨大街」　凝聚良善力量

更生大使顏正國雖癌逝　但筆墨留情

更生大使顏正國雖癌逝　但筆墨留情

關鍵字：

更生人國際廚藝三多屋販毒翻身台北美食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

全台連下4天！　溼答答時間曝

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面