從販毒到握壽司！更生人5封信打動「三多屋」老闆　苦練廚藝奪獎

▲三多屋老闆李奕立（左）培養更生人劉忠翰（右）進入餐飲業從零學起，2025年獲得國際競賽銅獎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北車站後站人氣日式料理店《三多屋爸爸嘴》，不只賣豪華生魚片丼飯，也藏著翻轉人生的故事。兩年前才剛假釋出監的劉忠翰，如今站上國際廚藝賽場，拿下「2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」銅獎，很難想像他曾因販毒入獄，人生一度跌入谷底，假釋前夕在監所偶然讀到三多屋老闆李奕立雇用更生人的報導，讓他鼓起勇氣，投入餐飲界從零開始重新學習，迎來安定踏實的嶄新人生。

站在料理檯前，代表三多屋參賽的忠翰雙腳忍不住微微發抖，眼前是60多名參賽者同場競技的國際廚藝賽場，是他想都沒想過的大場面。所幸用著過去半年來每天練習準備的肌肉記憶以及創意發想，端出干貝鮭魚握壽司、玉子燒細卷，還有包入蝦鬆生菜的花壽司，獲得評審好評，得到「2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」銅獎。

▲劉忠翰與李奕立（左至右）參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽。（圖／劉忠翰提供，下同）

一篇美食報導改變受刑人人生軌跡

忠翰因為販毒入獄，2023年假釋前夕在監所讀到介紹三多屋美食的報導，文末提到老闆李奕立「立哥」願意聘用更生人，讓對出監有所迷惘的他有了方向，隨即請家人幫忙查地址、寫信。

「等待回信真的很煎熬。」劉忠翰受訪時分享，自己前前後後寄了5封信，老闆一開始回信內容只有提及鼓勵，沒有提到是否任用。後來他心一橫，把自己的出身、經歷、犯了什麼罪，完全向老闆坦白，最後一封信打開，上頭寫著「歡迎加入團隊」。

2023年7月1日，忠翰來到三多屋報到，剛進廚房時一切都不容易，從殺魚備料、站櫃檯與客人應對，到轉戰熱台廚師，他跟在立哥身邊一邊看一邊學。

現在的忠翰十足廚師架勢，但其實過程最初很是辛苦，偶爾也會讓忠翰回想起過去販毒「只要在家裡拿秤」就可以賺大錢的日子，此時立哥會開導、排除他心中疑惑，那樣的關懷與信任，讓忠翰感動，只要有「走回頭路」的朋友聯絡他馬上斷聯，不想讓那些紛擾影響到立哥的餐廳，「否則這份情不知道怎麼還！」他話語中有點江湖氣，但也帶著收斂的柔和。

▲▼三多屋團隊參與2025年TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽，下圖為劉忠翰參賽壽司作品。

從零開始學習廚藝到參加國際廚藝競賽

在鍛鍊不到兩年的時間，立哥就給了忠翰參賽機會。忠翰說，自己一開始很糾結，他當時負責熱台，還沒碰過生魚片，比賽組別卻是做壽司。他心想，「立哥派我是要去出醜嗎？」但還是決定投入，在半年的準備期間立哥全力支援，想要什麼魚都幫他準備好，研究刀怎麼握、魚怎麼切，每天都在練習。從最開始因為角度不對，讓魚肉一切就裂開，到後來終於能端出亮眼的成品。

忠翰回想，自己在全新投入餐飲之後，生活變得安穩踏實，家人也很放心，錢花得很快樂，對比以前販毒時，每天都過得很神經質，一出門就怕警察跟、仇家找、黑吃黑，是完全不一樣的生活。

▲李奕立（左）與劉忠翰（右）同台端出參賽料理。

三多屋老闆李奕立窮困家庭長大、熱愛助人

李奕立本就是台北餐飲業知名的海鮮供應商，14年前投入餐飲業，如今已經是日本料理排隊名店，另經營的私廚有不少大老闆、醫生都是座上賓。他對餐廳服務親力親為，晚上張羅完一桌私廚宴席，和客人打過招呼後，隨即要出發前往基隆崁仔頂批貨，44年次的他體力驚人，笑稱自己「一天工作超過14個小時」。

其實李奕立小時候家裏貧窮生活辛苦，國小畢業就和姑媽一起上台北，在市場幫忙賣雞鴨肉，16歲創業賣魚，最辛苦的時候白天在菜市場做生意、晚上念補校，生意最好時，台北多家知名海產店皆由他供貨。

也因為在窮困家庭長大，經歷風霜，李奕立一路走來如果有機會就想幫助人，他除了擔任老闆，還有一個身份是「中華民國榮譽觀護人協進會聯合會理事長」。

李奕立說，他是在朋友推薦下，自81年開始擔任「榮譽觀護人」，輔導假釋受刑人，協助重刑犯、吸毒者回歸社會，經營餐廳之後也雇用更生人到店裡工作，來來往往至少雇用過20人。

李奕立坦言，並非每個人都能成功翻轉，但若沒有穩定工作，再犯機率極高，毒品更生人的再犯率甚至高達4成。而在他這邊工作的更生人，一定會給予很大支持，甚至將來想要出去創業，他也會幫忙。