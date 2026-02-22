「一見面就試車」妹子暈船喊舒服　男隔天1句超渣！全場噴爆

▲原PO答應試車，未料隔天對方搞失蹤。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「被試車後...對方搞失蹤！」一名妹子抱怨，在交友APP上與一名男生聊得火熱，對方頻頻釋出想認真交往的訊號，卻在見面後以「先試試合不合」為由發生關係。沒想到隔天男方態度驟變，甚至冷回「不合就當經驗」，讓她氣炸直呼被白嫖。文章曝光後，全場搖頭嘆「對方自始至終都是想砲你罷了！」

一名網友表示，最近透過交友軟體認識一名聊得火熱的男生，兩人從下午聊到深夜，價值觀、未來想像都高度契合，對方還頻頻釋出想認真交往的訊號，讓她逐漸卸下心防，並答應相約吃飯。

原PO說，兩人邊吃邊聊更起勁，結果男方直球問一句，認為性生活是否契合攸關感情長久，希望「先試試看」，不想浪費彼此時間。原PO當下雖然遲疑，但在對方不斷鋪陳下，仍答應一起開房，過程也算愉快，對方事後還溫柔擁抱，稱讚彼此很合，讓她一度小鹿亂撞。

沒想到隔天一早，男方卻已讀不回，直到晚上原PO追問「我以為我們很合得來耶，怎麼了嗎？」對方才冷淡回覆「先做愛看看合不合，合的話我會再找你，不合就當經驗吧」。聞言，原PO徹底心碎又憤怒，直指對方根本只是想上床，痛批「不就是想白嫖完就跑？」

網噴：記取教訓，不要輕易被騙



底下網友也搖頭直呼，「就是騙砲，結案」、「你被話術了而已，對方自始至終都是想砲你罷了，然後你又小暈了，但對方根本沒想和你在一起和負責」、「傻欸，說要試車的一律拒絕往來」、「直接公布他啊，避免下一個受害」、「以後記得先確認關係再性行為」、「試車不就是這樣嗎？搞不好他就覺得性器不合啊」。



留言中，釣出一名女網友坦言，「我人生中有兩次，上床後已讀不回對方的經驗。兩次上床前也都有和對方聊三觀、講電話、見面約會，就是抱持聊得還行來試車，試過不錯再交往的心態，但做完一個細短（無名指長）+早洩（來回三下），另一個是太細。直到今天，我都想不到…除了已讀不回和搞消失以外更好的結束方法」。