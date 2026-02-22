　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服　男隔天1句超渣！全場噴爆

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

原PO答應試車，未料隔天對方搞失蹤。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「被試車後...對方搞失蹤！」一名妹子抱怨，在交友APP上與一名男生聊得火熱，對方頻頻釋出想認真交往的訊號，卻在見面後以「先試試合不合」為由發生關係。沒想到隔天男方態度驟變，甚至冷回「不合就當經驗」，讓她氣炸直呼被白嫖。文章曝光後，全場搖頭嘆「對方自始至終都是想砲你罷了！」

一名網友表示，最近透過交友軟體認識一名聊得火熱的男生，兩人從下午聊到深夜，價值觀、未來想像都高度契合，對方還頻頻釋出想認真交往的訊號，讓她逐漸卸下心防，並答應相約吃飯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，兩人邊吃邊聊更起勁，結果男方直球問一句，認為性生活是否契合攸關感情長久，希望「先試試看」，不想浪費彼此時間。原PO當下雖然遲疑，但在對方不斷鋪陳下，仍答應一起開房，過程也算愉快，對方事後還溫柔擁抱，稱讚彼此很合，讓她一度小鹿亂撞。

沒想到隔天一早，男方卻已讀不回，直到晚上原PO追問「我以為我們很合得來耶，怎麼了嗎？」對方才冷淡回覆「先做愛看看合不合，合的話我會再找你，不合就當經驗吧」。聞言，原PO徹底心碎又憤怒，直指對方根本只是想上床，痛批「不就是想白嫖完就跑？」

網噴：記取教訓，不要輕易被騙

底下網友也搖頭直呼，「就是騙砲，結案」、「你被話術了而已，對方自始至終都是想砲你罷了，然後你又小暈了，但對方根本沒想和你在一起和負責」、「傻欸，說要試車的一律拒絕往來」、「直接公布他啊，避免下一個受害」、「以後記得先確認關係再性行為」、「試車不就是這樣嗎？搞不好他就覺得性器不合啊」。

留言中，釣出一名女網友坦言，「我人生中有兩次，上床後已讀不回對方的經驗。兩次上床前也都有和對方聊三觀、講電話、見面約會，就是抱持聊得還行來試車，試過不錯再交往的心態，但做完一個細短（無名指長）+早洩（來回三下），另一個是太細。直到今天，我都想不到…除了已讀不回和搞消失以外更好的結束方法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服　男隔天1句超渣！全場噴爆

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中「每注750萬」　獎落4縣市

快訊／財神降臨！初五大樂透一注獨得頭獎　獎落台南

橘子全黃最好吃？資深菜販揭挑選技巧「選這顆最甜」：CP值最高

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急轉降高雄

快訊／叩叩叩財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服　男隔天1句超渣！全場噴爆

老婆約激戰！全職爸「顧2寶太累」用1方式護婚姻　網超心疼

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中「每注750萬」　獎落4縣市

快訊／財神降臨！初五大樂透一注獨得頭獎　獎落台南

橘子全黃最好吃？資深菜販揭挑選技巧「選這顆最甜」：CP值最高

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急轉降高雄

快訊／叩叩叩財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積

紅襪新賽季將讓安東尼打第一棒　柯拉點名貝茲、史普林格當例子

快訊／深夜加碼！　川普宣布將全球關稅從10%升至15%

王牌羅培茲將動TJ手術　雙城輪值戰力嚴重受挫

WBC回顧／血染球褲與肉身擋球　陽耀勳、恰恰的護國鬥志

史上唯一世界大賽G7再見轟締造者　海盜名人堂傳奇馬澤羅斯基辭世

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服　男隔天1句超渣！全場噴爆

漫畫家被古人創作姿勢嚇到「現代人不可能」　網笑：腰痛警報

Audi「RS 5高性能房車＆旅行車」登場！639匹馬力3.6秒加速破百

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

相關新聞

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

「跨年一砲...換來一肚子火！」一名女網友抱怨，跨年夜與交友軟體男生見面，本想來場刺激的約會，氣氛曖昧下兩人回家發展關係，沒想到對方中途竟拔套亂來。文章曝光後，引來網友狂搖頭回應，「約炮認識新桃花，風險太高了」、「不自愛」、「要驗一下有沒有得病」。

Tinder測試AI功能「Chemistry」

Tinder測試AI功能「Chemistry」

人妻見網友土地公廟當砲房！他逼再見一面下場慘

人妻見網友土地公廟當砲房！他逼再見一面下場慘

牛郎「假冒IT男」騙櫻花妹1.4億日圓

牛郎「假冒IT男」騙櫻花妹1.4億日圓

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

關鍵字：

暈船試車已讀不回交友軟體渣男

讀者迴響

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面