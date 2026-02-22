　
開工紅包丟了會衰？紅包袋6撇步一次看　招財開運一整年

▲▼紅包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲開工紅包能不能丟？不少上班族開工收到後最常冒出的疑問。（示意圖／取自免費圖庫 Pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

明天就要開工了，不少上班族最期待的，就是一早收到那包「開工紅包」。不過，紅包拿在手裡，心裡卻開始冒出問號「開工紅包到底能不能丟？紅包袋要留嗎？」，對此，《麥紅包》整理出6個實用小撇步，教大家把紅包的好運用好用滿，招財開運旺整年！

1.紅包袋圖騰選擇

像是魚、龍、元寶等圖騰，象徵事業順利、財源滾滾，看了心情也會跟著好。

2.紅包袋顏色選擇

紅色代表喜氣，金色象徵財富，是最安全也最受歡迎的選擇。

3.紅包袋祝福語

簡單一句「新年順利」、「事業進步」，不只送祝福，也讓收的人更有動力。

4.紅包袋放置

像是辦公桌抽屜、鍵盤下方，或家中的書桌、床頭櫃，象徵把好運留在身邊。

5.紅包內的錢使用時機

一般建議過完元宵節再使用，象徵新年度正式啟動，有「錢滾錢」的好寓意。

6.選擇好品質的紅包袋

完整、不破損、質感好的紅包袋，象徵做事穩定、工作順利，看起來也更討喜。

專家指出，開工紅包象徵的是祝福與鼓勵，紅包袋本身其實沒有「一定要留」或「一定要丟」的硬性規定。只要你在收到紅包的當下感到開心、被祝福，這份好意其實就已經到位了，不論留下當紀念，或整理後丟掉，都不算犯忌諱。

專家也提醒，與其糾結「紅包袋要不要丟」，不如回到自己的感受，覺得留著心情好、看到會提醒自己新的一年要努力，那就留下；若覺得放著佔空間、反而造成困擾，處理掉也完全沒問題，心情順了，好運自然來。

至於紅包裡的錢，不少人擔心「一花掉，好運是不是也跟著沒了？」其實剛好相反。專家指出，開工紅包裡的現金象徵的是新一年的「啟動能量」，只要用在讓自己感到開心、成長或安心的地方，都是把祝福延續下去的方式。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

開工紅包紅包袋招財秘訣上班族開運

