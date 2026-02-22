速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

▲速食店開工優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

9天春節假期結束，多家速食業者明天推出優惠，讓民眾開工不憂鬱。麥當勞有「一起挺優惠券」享38種組合優惠，例如豬肉滿福堡2件69元，摩斯漢堡推咖啡買1送1，必勝客則可爽吃199元比薩。

▲麥當勞祭出最新優惠券。※點圖放大

●麥當勞

麥當勞明（23）起至3月31日祭出「一起挺優惠券」，6大系列共38種優惠組合，整張券最高現省2538元。優惠券包含「雙倍應援」，享薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、大薯2份及6塊麥克雞塊2件只要99元；可口可樂、焦糖奶茶、金選美式咖啡等7大人氣飲品買1送1。

「美味飽送101元起」享麥香雞、麥香魚搭配麥克雞塊、小薯及33元飲品只要101元，還有四盎司牛肉堡5件組179元首次登場；「雙人共享餐」則有12種組合209元起；早餐時段「元氣先發」6種組合79元起、「早安共享」6種組合159元起。

▲歡樂送推出球迷專屬「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」。

2026台日棒球國際交流賽即將開打，麥當勞歡樂送2月23日至3月31日推出「多人共享挺台灣應援餐」，包含4個指定主餐、2包大薯、30塊麥克雞塊與4杯38元飲品只要666元。

加碼打造球迷專屬「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，以棒球加油棒搭配棒球圖樣做為概念設計，套餐加89元或單點149元即可擁有，限量10萬個，售完為止。

▲達美樂限時3天享外帶大披薩買1送1再送可樂。（示意圖）

●達美樂

達美樂2月23日至25日祭出「外帶大披薩買1送1再送大可樂1瓶（優惠碼：131169）」，特價590元起，提供超過10多種披薩口味任選，且開放加價升級「火山系列披薩」。

加碼推出「開工網訂限定優惠」，於官網訂購並輸入優惠碼（797041）即可享外帶起司大火山披薩單顆優惠價299元，6種口味任選。

▲必勝客祭出平日限定199元大比薩優惠。

●必勝客

必勝客2月23日至3月2日祭出平日限定「外帶大比薩199元」，夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、義式培根黃金薯、蒜香起司燻雞培根、四小福+照燒雞雙拼、四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯雙拼等口味。

還有「巧克力QQ球買1送1」、「買起司三重奏豬肉條送小份薯金幣」特價75元。

3月2日前加碼享「個人比薩買2送1」，特價210元起，可於千島海鮮、丸勝章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇任選2種口味，再送彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷、四小福、日式照燒雞任一口味。

另可享4款限定套餐55折起，包括「買指定大比薩套餐免費送可樂」；「財運噴發餐888元起」內含火山熔岩餅皮大比薩1個加大比薩1個加副食2樣加飲料1瓶、「一公尺派對盒好運醬淋1688元」內含方形比薩3個加副食8款加沾醬4款與佐料，以及APP限定「發財開吃餐499元起」內含大比薩1個加副食3款加飲料1瓶。

▲摩斯咖啡開工日買1送1。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡明天（23）開工日享「大杯摩斯咖啡買1送1」；2月24日至3月8日享「買大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶第2杯10元」；2月23日至3月8日再加碼購買香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡等3款指定飲品，任選2杯只要85元。另外早餐時段點購元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶組合則享優惠價85元。

MOS Order APP「MOS跨店取」2月23日至3月15日期間也推出限時限量組合，包含「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」2入套組優惠價170元、「大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶」任選6杯優惠價210元，售完為止。

▲Popeyes限時3天都是腿爽脆炸雞餐+99元多1套。

●Popeyes

Popeyes明（23）一連3天祭出「都是腿爽脆炸雞餐+99元多1套」，內含炸雞腿2隻、肯瓊裹漿脆脆薯條1份、四季春茶1份，加99元爽吃雙倍；至3月13日前來店消費加碼可獲得「肯瓊裹漿脆脆薯條（S）」1份。