「三餘書店」留客秘訣曝光！活動出席達9成　鐵粉甘心原價買書

記者林育綾／高雄報導

書店經營不能只靠熱情，高雄「三餘書店」自2013年開幕以來，成為觀光客、文青口耳相傳的藝文據點。負責人鍾尚樺透露，實體書店的關鍵不在於快速交易，而是「跟讀者建立長期關係」，透過聊天選書、講座、展覽、公共活動，讓人願意停留、反覆回訪，也因此走出一條跟多數書店不同的路線，近年更延伸投入影視等文化內容，獲文化部選為「百大文化基地」之一。

「三餘」一名出自三國時期魏國學者董遇的《讀書三餘》論，指的是「3種最適合用來讀書的空檔時間」，包括一天結束後的夜晚、不便外出的陰雨天，以及冬天農事較少的時節。

鍾尚樺分享，面對台灣出版產值長期下滑的現實，團隊從一開始就不斷思考書店該如何生存，但並未選擇複製大型連鎖書店模式，而是將「體驗、多元、擁抱科技、地方、個性化服務」作為5大經營核心，實踐「書店不只有賣書」的理念。

三餘書店共有3層樓加地下室，特別重視空間氛圍的營造，不同樓層除了陳設不同，也有不同功能，像是主題選書、展覽、講座活動，並融入策展與科技概念，讓讀者依照自己的狀態，選擇在不同樓層、不同角落停留，而不是有快速消費的壓力。甚至連員工都要覺得「在書店工作很好玩」，讓賣書成為一件有趣的事，才可能吸引更多人走進書店。

除了讓書店變得好逛、有趣，三餘也長年堅持「賣書不打折」的原則。鍾尚樺指出，讓讀者願意以原價購書，靠的不是濫情講「賣書很辛苦」等話，而是讓大家清楚知道，買書的每一分錢，都會回到文化與社會之中。三餘長期投入公共與公益行動，包括黑暗聲音劇場、學童伴讀、校園讀劇等計畫，書店不只是販售書籍的空間，也是持續參與公共議題的文化節點。

這樣的空間與經營思維，也反映在三餘長年累積的社群黏著度。書店持續舉辦講座與活動，實際出席率經常「高達9成」。鍾尚樺形容，經營書店的重點從來不是客人「今天買不買」，而是關心他們走進來之後，「能不能在這裡安在」，只要關係穩定，書自然會被帶走。

人力配置上，三餘並非單人書店型態，目前約有3位全職人員，並依專案需求配置1至2位企畫或活動人力。鍾尚樺坦言，書店經營不可能單打獨鬥，必須有能共同討論、承擔風險的夥伴。像過去在舉辦公共議題活動時，曾面臨黑函壓力，都是在股東支持下，才能持續推進。

他也認為，開書店仍需要正義感與想法，台灣書店還不夠多，如果每個城市都至少有一間，文化基地就會越完整。

除了實體門市，三餘也持續擴展內容版圖，包含地方刊物、電子報、Podcast節目製作，近年更跨足投資影視文化內容，參與作品包括《聽海湧》、《南方時光》、《雲在兩千米》等。這並非單純多角化經營，而是將書店視為穩定的文化據點，在累積讀者信任與社群基礎後，進一步投入內容生產與長期文化投資，形成與一般書店不同的結構。

此外，文化部推動的「文化幣」政策，也成為支持書店營運的重要因素之一。三餘透露，文化幣一年約帶來40萬至50萬元收入，約占整體營收2成，對部分獨立書店而言，已足以支應房租成本。尤其在文化幣使用截止的跨年夜，以及新一年度開放領用的元旦，都是書店生意最好的時間點，三餘也因此在跨年夜延長營業至深夜12點。

鍾尚樺觀察，許多年輕讀者因文化幣首次踏進獨立書店，搭配書店加碼機制，常在店內停留超過1小時挑書。他認為，文化幣的關鍵不在於單次消費金額，而在於「讓人願意在書店待多久」，因為停留時間越長，閱讀記憶越深，未來即使沒有補助，也更可能持續回到書店。