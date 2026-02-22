學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

▲劉駿豪提供「選相近難度校系、記住變動」兩大原則，作為考生選填志願參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測2月25日公布成績。升學輔導專家劉駿豪建議考生，應先了解目標科系，並把握「選相近難度校系、記住變動」兩大原則，從比較中了解自己優勢，開學後拿到成績再詢問老師，再從中選出對自己最有利與感興趣的志願。

學測成績單預計2月25日寄發並公布五標等參考資料，3月31日公告申請入學一階篩選結果，5月14日起各大學進行申請入學的二階面試。升學輔導專家劉駿豪表示，雖然距離各階段時程還有一段時間，但春節結束後馬上開學，成績單接著就寄發，考生可先做好準備。

劉駿豪提供「選相近難度校系、記住變動」兩大原則。劉駿豪說，首先是找出自己有興趣科系，同時把其他難度相近的校系找出來，透過橫向的比較，找出對自己在篩選時有優勢的科目。

劉駿豪舉例說，像是考生若想念材料系，就會發現今年清大材料系最後篩選是英文，近幾年通過分數都在14級分，而陽明交大材料最後篩選比的是「英文＋自然」，成大材料今年比的「國英數A自」4個科目相加，所以清大、陽明交大、成大的篩法不同，考生可從中找出自己的優勢。

至於第二原則「記住變動」，劉駿豪說明，各大學每年都有很多科系改變篩選方式，在沒拿到成績單前，考生可以先標示變化，等開學後詢問老師再做判斷。

劉駿豪舉北醫醫檢系與營養系為例，像是醫檢系去年最後比的是英文，今年最後比的是「國英數A自」4科相加；北醫營養系去年最後篩選是「國文＋英文」，今年最後比的是自然科。考生可以根據上述例子，針對自己有興趣科系預做準備，開學後再詢問老師如何判斷，相信可以減輕考生之後選填志願的負擔。