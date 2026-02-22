新北「生生喝鮮乳」明起實施　2到12歲每周免費領1瓶

▲新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策明天正式起跑。（圖／新北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

明（23日）是開學日，新北市「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」政策明天起跑，凡是設籍新北市2至12歲的幼兒園及國小學童，每周可免費兌換1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，寒暑假也可領，家長憑「新北兒童卡」或「幸福卡」至7大通路兌領，預估超過33萬名孩子受惠。

根據衛生福利部2017年至2022年的國民營養健康狀況調查，台灣學幼童普遍存在乳品攝取不足，以及鈣質攝取量低於建議標準情形。為補足營養缺口，新北市政府上月初宣布從今年起推動「新北鮮奶幸福周、幸福營養再+1」政策，並從明天開學日起實施。

新北市教育局表示，凡是設籍新北或就讀新北市公私立幼兒園與國小的2至12歲學童，從明天起，持兒童卡（6至12歲）或幸福卡（2至6歲），可到7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福等7大通路兌領，每周限定一瓶，而且全年52周不中斷，寒暑假也可領。

▲新北市「生生喝鮮乳」政策明天開學日正式起跑。（圖／新北市教育局提供）

新北市教育局指出，針對5所周邊缺乏兌換據點的偏鄉學校，則由合作乳品廠商辦理專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假照常供應，讓營養補充不中斷。而公私立國中學生則預計從今年8月31日起實施，將再增加約11萬青少年受益，屆時受益總人數超過44萬。

為了推廣活動，新北教育局也同步整合跨局處資源，推出兒童卡、幸福卡多元加值回饋活動，包含憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券（最多4張），憑幸福卡、兒童卡換兒藝節卡牌、觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費及海洋與環教體驗系列活動等。相關資訊可到專屬網站查詢。