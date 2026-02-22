　
國際

不只金價創新高！連銀、銅也暴漲　日本「5圓硬幣」身價超車面額

▲▼日圓硬幣。（圖／達志影像／newscom）

▲日本常見的「5圓硬幣」也因原料成本上揚，市值被估算已超越面額。（圖／達志影像／newscom）

記者張方瑀／綜合報導

隨著全球金價持續狂飆，日本田中貴金屬工業的門市零售價首度突破每公克3萬日圓大關，刷新歷史紀錄。這波漲勢甚至蔓延至銀與銅，就連日本常見的「5圓硬幣」也因原料成本上揚，市值被估算已超越面額，讓許多前往收購店變賣家當的民眾笑逐顏開。

川普「弱勢美元」發言助攻　金價首破3萬日圓大關

受到美國總統川普日前發表認可「弱勢美元」言論的影響，市場普遍認為持有美元資產存在風險，轉而將資金投入被視為避險資產的黃金，進而推升金價。田中貴金屬工業於1月29日公布的零售價格，正式站上每公克3萬日圓的歷史新高。

位於東京中央區的「收購大吉銀座中通店」近日湧現大批拋售潮。一名50多歲的女性受訪時表示，自己是趁著整理老家時，發現金價大漲，決定將家中16件金項鍊、金戒指帶去鑑定。原本希望能超過100萬日圓，沒想到最終鑑定價格竟高達125萬日圓（約新台幣26萬元），讓她拿到厚厚一疊鈔票時驚呼，「買的時候沒這麼貴，今天帶來真是太好了，非常有實感。」

銅價同步飆漲　5圓硬幣「身價」翻倍

這波金屬狂潮不僅限於黃金，銀與銅的漲幅同樣驚人。銀價在進入2026年後，每公克已上漲近200日圓，達到609日圓；銅價在過去一年內，每噸也翻漲超過70萬日圓。

值得注意的是，銅是日本硬幣的主要原料。根據最新估算，含有大量銅成分的「5圓硬幣」，其金屬本身市值已達到5.5圓至6.1圓之間，出現了罕見的「市值超過面額」現象。

百年老店大喊吃不消　材料成本兩年漲五成

儘管收購店顧客笑得合不攏嘴，但下游製造業卻苦不堪言。東京淺草擁有102年歷史的「銅銀銅器店」，以導熱均勻的專業銅製玉子燒鍋聞名。第三代店主星野保表示，銅原料大約2年前每公斤不到2000日圓，如今已暴漲約1000日圓，漲幅高達五成。

星野保無奈地說，為了應對漲勢，雖然已經提早預購60公斤的銅囤貨，但仍對未來的採購成本感到恐懼，目前店內已不得不考慮調漲商品售價。在全球金、銀、銅價何時能趨穩仍是未知數的情況下，未來的市場動向仍需密切觀望。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

