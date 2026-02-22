走到哪都看見她！施工外牆必備「神秘女郎」　真實用途超爆笑

▲女網友發現，許多工地外牆都會掛上這張海報，讓她感到相當困惑。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度一名女網友發現，她每次經過建築工地時，總在施工外牆看見同一張「神秘女郎」的海報，疑惑發文詢問這究竟是誰？原來，海報女主角是一名當地YouTuber，而人們懸掛她照片的用途，竟是為了「驅邪避凶」。

到處看見她 Google找嘸人

女網友1月5日在社群平台X上表示，「在卡納塔卡邦（Karnataka）邦加羅爾（Bangalore）以外的所有地方，只要有建築工地，我就會看到這個女人。我試過用Google智慧鏡頭（Google Lens）辨識，但找不到任何相關討論與細節。她到底是誰？」

《新德里電視台》（NDTV）報導，照片中的這名神秘女性，身穿傳統服飾紗麗（Saree/Sari），雙眼畫著眼線，並且瞪得又圓又大，表情看起來十分驚訝。

I see this woman everywhere in Karnataka outside bangalore where there’s a construction happening. I tried google lens to check for discussions but can’t find any details. Who is she? pic.twitter.com/RAgMDXXJMt — unc unitechy (@unitechy) January 5, 2026

傳統市場也有 神秘女郎身分曝光

貼文一出，立刻引發數百萬人熱烈討論。越來越多人分享，他們也在邦加羅爾各處發現這張海報，除了建築工地之外，就連傳統市場也有。

一名網友借助X旗下AI聊天機器人Grok查詢發現，海報女郎名叫妮哈莉卡（Niharika Rao），是一名來自卡納塔卡邦的YouTuber。

她在2023年一支影片中的驚訝表情，意外爆紅成為迷因，當地人則將這張照片稱為「Dristi Gombe」護身符，懸掛在建築工地上，用以驅邪避凶。