　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

走到哪都看見她！施工外牆必備「神秘女郎」　真實用途超爆笑

▲▼走到哪都看見她！工地外牆必備「神秘女郎」　真實用途超爆笑。（圖／翻攝X）

▲女網友發現，許多工地外牆都會掛上這張海報，讓她感到相當困惑。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度一名女網友發現，她每次經過建築工地時，總在施工外牆看見同一張「神秘女郎」的海報，疑惑發文詢問這究竟是誰？原來，海報女主角是一名當地YouTuber，而人們懸掛她照片的用途，竟是為了「驅邪避凶」。

到處看見她　Google找嘸人

女網友1月5日在社群平台X上表示，「在卡納塔卡邦（Karnataka）邦加羅爾（Bangalore）以外的所有地方，只要有建築工地，我就會看到這個女人。我試過用Google智慧鏡頭（Google Lens）辨識，但找不到任何相關討論與細節。她到底是誰？」

《新德里電視台》（NDTV）報導，照片中的這名神秘女性，身穿傳統服飾紗麗（Saree/Sari），雙眼畫著眼線，並且瞪得又圓又大，表情看起來十分驚訝。

傳統市場也有　神秘女郎身分曝光

貼文一出，立刻引發數百萬人熱烈討論。越來越多人分享，他們也在邦加羅爾各處發現這張海報，除了建築工地之外，就連傳統市場也有。

一名網友借助X旗下AI聊天機器人Grok查詢發現，海報女郎名叫妮哈莉卡（Niharika Rao），是一名來自卡納塔卡邦的YouTuber。

她在2023年一支影片中的驚訝表情，意外爆紅成為迷因，當地人則將這張照片稱為「Dristi Gombe」護身符，懸掛在建築工地上，用以驅邪避凶。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透「頭獎1億」開獎了　對中6碼繼續放假到明年
快訊／萬華晚間火警！木造屋全面燃燒　100歲老翁受困急救出
快訊／恭喜！「阿坤」江坤宇升格準爸爸
民眾狂舀101池水補財運　賈永婕急喊：千萬別喝
日本倒閉潮創紀錄！　124公司「沒人上班」直接破產
億元豪宅屋頂泳池噪音如拍打籃球！二審改判1046萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

走到哪都看見她！施工外牆必備「神秘女郎」　真實用途超爆笑

伊朗聯合中俄軍演！首測長程飛彈　「150km屏障」恐封鎖全球油路

高市支持度回升「重返6成大關」！　最新民調曝：選後聲勢更旺

安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」

24歲風俗妹「B杯升級G奶」！加碼私密處整形　羞：想跟AV女優一樣

杜特蒂「鐵腕掃毒」殺數千人！涉法外處決　國際法院23日開預審庭

共和黨鬆口氣！分析：推翻關稅「反而送川普大禮」　原因曝光

26歲女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！　他臨上陣女友突來電

川普突宣布「派醫療船」赴格陵蘭救人！　被嗆：不用謝謝

川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝1關鍵：各國不敢撤回

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

走到哪都看見她！施工外牆必備「神秘女郎」　真實用途超爆笑

伊朗聯合中俄軍演！首測長程飛彈　「150km屏障」恐封鎖全球油路

高市支持度回升「重返6成大關」！　最新民調曝：選後聲勢更旺

安德魯涉洩密給淫魔！　被逐出皇家別墅狂吼「我是女王二兒子」

24歲風俗妹「B杯升級G奶」！加碼私密處整形　羞：想跟AV女優一樣

杜特蒂「鐵腕掃毒」殺數千人！涉法外處決　國際法院23日開預審庭

共和黨鬆口氣！分析：推翻關稅「反而送川普大禮」　原因曝光

26歲女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！　他臨上陣女友突來電

川普突宣布「派醫療船」赴格陵蘭救人！　被嗆：不用謝謝

川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝1關鍵：各國不敢撤回

快訊／大樂透「頭獎1億」開獎了　對中6碼繼續放假到明年

麻吉大哥投資國片「14部慘賠9部」！霸氣曬殘酷明細　網全跪：乾爹無誤

快訊／萬華晚間火警！木造屋全面燃燒　100歲老翁受困急救出

給男友第一次「脫內褲表情變了」　妹子自卑：形狀特殊！網吵翻

宜蘭奪冠！連2年蟬聯市區道路考評第一　狂掃6獎座

中華隊主力江坤宇報喜！升格準爸爸　甜喊：世界多了一個你

陸建商推買房送黃金！房價連跌2年「金價卻飆漲」　屋主賺爛了

影廳吃喜酒！劉冠廷把「辦桌」搬進電影院　超狂創舉動線惹怨…主辦急滅火

初五怪象！民眾狂舀台北101池水補財運 賈永婕急喊：有加料別喝

電影播了一百年！盤2老戲院「一個轉型一個繼續播電影」共舞城市記憶時光機

韓佳人裝扮成分身金桐俊　再次挑戰解鎖手機

國際熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

川普加徵15%全球關稅　2國逃過一劫

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！3昏迷

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

不只金價飆　日本「5圓硬幣」身價超車面額

川普關稅「自家人也不挺」　64%美國人反對

分析：推翻關稅「反而送川普大禮」　原因曝光

24歲風俗妹「B杯升級G奶」：想跟AV女優一樣

更多熱門

相關新聞

性侵女遊客　印度3惡狼判死

性侵女遊客　印度3惡狼判死

印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）發生駭人案件，3名嫌犯劫財不成，竟當場性侵2名外國女遊客，甚至狠心謀殺她們的其中一名同行友人，16日都被判處死刑。

30歲人妻被丈夫賣掉　遭2男輪流性侵

30歲人妻被丈夫賣掉　遭2男輪流性侵

打臉川普「煤炭出口」　南韓：無具體進展

打臉川普「煤炭出口」　南韓：無具體進展

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

生理期不適就醫　女被冒牌醫打2針暴斃

生理期不適就醫　女被冒牌醫打2針暴斃

關鍵字：

印度護身符建築工地迷因

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

賈永婕「拒在蔣公展合照」！

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面