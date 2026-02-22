國道5路段「嚴重超速」最頻繁　高公局函送警方重點取締

▲高公局定期盤點國道嚴重超速路段，提供警方排班取締。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

2024年國道違規取締超速高達45.1萬多件，創下12年新高，更釀70件死亡車禍，為嚇阻超速違規，高公局盤點超速最嚴重路段提供警方加強執法。根據高公局最新統計，國道有5大嚴重超速黑名單路段，包括國1楠梓、國5羅東、國3竹崎、國3霧峰系統、國3柳營。高公局提醒，超速40公里以上最重可罰3.6萬元。

國道超速違規頻傳，根據警方統計，2024年國道超速違規取締多達45.1萬餘件，創下12年來新高，且為2023年的2倍以上，2024年國道更因此發生70件死亡事故，為降低超速死亡車禍，高公局也定期透過ETC門架統計車流和分析，盤點嚴重超速路段，提供給公警各大隊做加強稽核排班之參考依據。

根據高公局檢視114年12月超速40公里的資料，前5名嚴重超速路段包括國1楠梓、國5羅東、國3竹崎、國3霧峰系統、國3柳營等路段，該5路段也已提供警方強化取締。

高公局說明，每月定期函送國道公路警察局有關國道1號、國道3號、國道5號、國道1號高架及國道3甲等南、北向路段之超速20公里、30公里、40公里比例，以及內側車道車速低於最高速限10公里以上之案件數，並含國道5號雪山隧道北向慢速車等相關資料，供國道公路警察單位參酌以加強執法強度。

高公局也進一步分析夜間超速比例較高的路段，高公局指出，以114年12月為例，超速比例較高之路段為國1桃園及東湖等路段，時段為夜間10時至清晨6時。

過往嚴重超速定義為超過速限60公里以上，2023年6月30日起，行車速度只要超過規定最高時速40公里以上，就屬嚴重超速，可依《道路交通管理處罰條例》第43條危險駕駛舉發，除罰鍰1萬2000元至3萬6000元外，還可違規記點3點，且須參加道安講習，並吊扣該車牌照6個月。