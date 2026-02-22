　
社會 社會焦點 保障人權

男廚拍男同事屁股「喊吃飯」　開玩笑觸犯性騷擾判拘40天

▲桃園市李姓男子去年6月間凌晨在某區公園打掃，見樓梯間18歲女子與其友人醉倒，竟趁機摸女子臀部，女子驚醒後揚言提告，李男回嗆「要告就來告」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男廚師對男同事拍臀挨告性騷擾，辯稱提醒吃飯，法官沒採信。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1家餐廳的郭姓廚師，去年（2025年）在店內拍打1名男同事臀部，被控涉犯性騷擾罪嫌，他辯稱當下是提醒男同事吃中飯、沒意圖輕薄，法官認為郭男欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，也沒認錯達成和解，判他拘役40天、得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，本案發生於去年6月4日上午11點多，郭男在店內經過1位男同事背後，趁對方忙著收拾物品準備午餐營業時間，用右手拍打對方右側臀部1下，男同事立刻拿起放在桌上的帽子離開，事後報警提告。

郭男不認罪，自稱擔任廚師10幾年，每次吃飯時間都會喊同事用餐，本案當時他要去更衣室，經過男同事身邊順手拍對方腰部提醒吃飯，沒有性騷擾對方的惡意。

法官勘驗事發時店內監視畫面，清楚錄下郭男拍打男同事臀部的畫面，雖無法判斷雙方當下有無交談，但肯定不是郭男辯稱的拍腰部位。

法官指40多歲的郭男已婚、育有2名成年子女，智識程度足以理解不能隨便碰觸別人臀部，且觸摸臀部通常與「性」有所連結，何況他和男同事無任何親密情感關係，卻趁人不備拍臀，使男同事身心不舒服、感受敵意或冒犯，若真要提醒吃飯，大可動口不動手，或拍肩、背等非敏感部位，沒必要拍臀。

法官審酌郭男欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，造成男同事心理傷害，卻沒認錯或和解，判他拘役40天、得易科罰金4萬元，可上訴。

性騷擾廚師監視畫面隱私部位拍臀

